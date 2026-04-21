Cứu sống vợ chồng suy đa tạng trong vụ cháy nhà trọ 4 tầng

TP HCMHít lượng lớn khói độc dẫn đến suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, đôi vợ chồng cùng 25 tuổi được bác sĩ nội soi rửa sạch phổi, hồi phục sau 9 ngày điều trị.

Ngày 21/4, BS.CK2 Cao Hoài Tuấn Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết đây là hai trong số 4 nạn nhân của vụ cháy nhà tại phường Tân Thới Hiệp được đưa đến cấp cứu 9 ngày trước. Một người ngạt khói nhẹ đã xuất viện, còn nam bệnh nhân 29 tuổi bị bỏng độ 2 diện tích khoảng 36% được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đôi vợ chồng nhập viện 115 trong tình trạng toàn thân bám muội than, khó thở, đau rát họng, ho khạc nhiều đờm lẫn muội đen. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai bị tổn thương phổi nặng, rối loạn ý thức, suy hô hấp, bỏng khí quản độ 3 và suy đa cơ quan.

Kíp điều trị cho họ thở máy, hỗ trợ tuần hoàn và khí dung thuốc giãn phế quản, giảm viêm. Họ có nguy cơ tổn thương đường thở và khả năng để lại biến chứng lâu dài do hít lượng lớn tro bụi.

Các bác sĩ nội soi rửa phế quản cho bệnh nhân và liên tục rửa nhiều ngày sau đó. Thủ thuật này giúp loại bỏ muội than, dịch tiết và các chất kích thích ứ đọng, góp phần giảm viêm và phục hồi chức năng hô hấp.

Sau 8 ngày điều trị, từ tình trạng hôn mê, cả hai đã hồi phục, có thể tự thở, ăn uống, sinh hoạt bình thường và xuất viện. Con trai một tuổi của họ điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 với tổn thương đường hô hấp do hít khói, hiện đã ổn định.

Ngạt khói là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong các vụ hỏa hoạn, thậm chí nguy hiểm hơn bỏng nhiệt.

Bác sĩ khuyến cáo khi xảy ra cháy, cần bình tĩnh, nhanh chóng di chuyển ra nơi thoáng khí, cách xa đám cháy. Nếu có dấu hiệu hô hấp bất thường cần đi khám. Các dấu hiệu nguy hiểm gồm tím tái, mệt lả, ho đờm đen, thở rít, khò khè, chóng mặt hoặc lờ đừ.

Khoảng 3h sáng 12/4, hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà trọ dạng ống rộng khoảng 100 m² trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, nơi có 12 người lưu trú, chủ yếu là sinh viên và lao động tự do. Vụ cháy khiến hai người tử vong, 5 người bị thương, nhiều tài sản bị thiêu rụi; nguyên nhân đang được điều tra.

Lê Phương