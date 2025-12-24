Cứu sống người đàn ông bị nhồi máu cơ tim ngoài giàn khoan

Bệnh nhân được trực thăng đưa vào đất liền, sau đó được can thiệp tim mạch thành công tại Bệnh viện FV nhờ kịp "giờ vàng".

Khoảng 6h20 phút ngày 23/11, anh Nguyễn Hoàng Nam (55 tuổi) đang làm công việc dầu khí trên giàn khoan ngoài biển Vũng Tàu (TP HCM) thì bất ngờ cảm thấy chóng mặt, đau ngực. Lập tức, nhân viên y tế trực tại giàn khoan kích hoạt hệ thống cứu hộ cứu nạn. Một máy bay trực thăng cùng bác sĩ bay ra giàn khoan, sơ cứu và đưa bệnh nhân về sân bay Vũng Tàu, sau đó chuyển tiếp nhanh đến Tân Sơn Nhất.

Song song, đội ngũ y tế tại giàn khoan đã liên lạc với Bệnh viện FV - nơi thường xuyên tiếp nhận và xử trí thành công các ca tim mạch phức tạp để sẵn sàng ứng cứu.

Nhận cuộc gọi từ Vũng Tàu lúc 8 giờ sáng, ThS. BS. Nguyễn Thanh Bình, khoa Tai nạn và Cấp cứu, Bệnh viện FV đã trao đổi nhanh với bác sĩ đang chăm sóc ở hiện trường về tình hình của nam bệnh nhân, đồng thời ước tính thời gian nhập viện.

Ekip cấp cứu tại FV lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu tim mạch khẩn để tiếp nhận bệnh nhân. 5 mũi chuyên môn được huy động đồng loạt gồm bác sĩ cấp cứu đón bệnh nhân và chẩn đoán nhanh; ekíp Cathlab chuẩn bị phòng can thiệp; bác sĩ tim mạch can thiệp, bác sĩ nội tim mạch, và bác sĩ gây mê hồi sức ICU.

Bệnh nhân được can thiệp nhanh chóng nhờ quy trình cấp cứu tim mạch khẩn được kích hoạt trước đó. Ảnh: Bệnh viện FV

Bệnh nhân được đưa đến cửa cấp cứu bệnh viện lúc 11h. Trực tiếp khám cho anh Nam, bác sĩ Thanh Bình xác định bệnh nhân đau ngực, dấu hiệu thiếu máu nuôi đã xuất hiện, tay chân bắt đầu lạnh. Các kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim tối cấp, cần can thiệp khẩn.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển lên phòng Cathlab và ekíp của TS.BS Hồ Minh Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp đã chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ thời gian từ khi anh Nam đến khoa Cấp cứu tới thời điểm chuẩn bị can thiệp, chưa đến 20 phút.

Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim tối cấp nên chỉ có cách điều trị là can thiệp khơi thông mạch vành. Với sự hỗ trợ của máy chụp mạch DSA và các thiết bị hỗ trợ hiện đại, bác sĩ Tuấn luồn ống từ mạch máu nhỏ ở tay, đi đến đoạn mạch bị tắc. "Vị trí tổn thương mạch vành của bệnh nhân nằm ở thân chung trái, nơi đảm nhận vai trò chính là cung cấp máu nuôi tim, nếu không can thiệp ngay thì tỷ lệ tử vong rất cao", bác sĩ Hồ Minh Tuấn giải thích.

Sau khi đã tiếp cận mạch máu bị tắc, bác sĩ Tuấn luồn dây qua rồi đặt stent mở rộng lòng mạch, kiểm tra độ tối ưu của stent bằng công nghệ hình ảnh quang học trong lòng mạch - OCT. Ngay lập tức, dòng máu nuôi tim được phục hồi, các chỉ số tim mạch và huyết áp của bệnh nhân dần ổn định, sức bóp tim tốt, tiên lượng về lâu dài khả quan. Toàn bộ thủ thuật trong phòng Cathlab diễn ra chưa đầy 40 phút. Một ngày sau, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe phục hồi. Anh Nam được xuất viện. Tái khám sau một tuần, anh có thể quay lại tập thể dục và sinh hoạt hàng ngày.

TS.BS. Hồ Minh Tuấn thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp. Ảnh: Bệnh viện FV

"Bị nhồi máu cơ tim giữa biển và phải mất thêm 6-7 tiếng di chuyển nhưng tôi đã may mắn được bác sĩ FV cứu sống. Đối với tôi đây là một kỳ tích", anh Nam chia sẻ.

Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam và trên thế giới, có thể cướp đi sinh mạng đột ngột hoặc dẫn đến tàn phế nặng nề nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Vì thế, việc tận dụng từng giây phút trong cấp cứu tim mạch rất quan trọng.

Ekip cấp cứu nhồi máu cơ tim của FV luôn trong tình trạng sẵn sàng. Ảnh: Bệnh viện FV

"Bệnh viện FV có quy trình chẩn đoán và kích hoạt xử trí cấp cứu nhồi máu cơ tim chuyên biệt, bệnh nhân từ cửa cấp cứu đến phòng Cathlab chỉ tối đa 30 phút. Riêng các trường hợp bệnh nhân chuyển viện có báo trước thì quá trình cấp cứu chỉ mất khoảng 15 phút", ThS.BS. Nguyễn Thanh Bình cho hay.

Thế Đan

* Tên nhân vật đã được thay đổi