Cựu sinh viên Bách khoa rẽ lối học Y sau 5 năm làm trưởng phòng

Đang là trưởng phòng kinh doanh ở tuổi 27, Đào Sỹ Sơn, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, quyết định theo đuổi con đường làm bác sĩ.

Sơn, quê Hà Nội, vừa hoàn thành học kỳ I chương trình Y khoa ở Đại học Đại Nam với điểm tổng kết 8,9/10, cao nhất trong gần 240 sinh viên cùng khóa. Vì "già" nhất lớp, Sơn không ngờ có thể đạt kết quả này.

"Quá lâu không lên giảng đường, lại học một ngành hoàn toàn khác với những gì đã trau dồi trước đó khiến mình gặp không ít khó khăn", Sơn nói.

Trước đó, Sơn tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Bách khoa Hà Nội. Thời điểm quyết định học ngành Y khoa, anh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty tư nhân trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tự thấy thu nhập "dư dả" để chăm lo cho vợ và con trai một tuổi.

Đào Sỹ Sơn tại một sự kiện trong vai trò trưởng phòng kinh doanh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2017, Sơn đăng ký vào Đại học Bách khoa Hà Nội với hy vọng trở thành kỹ sư Công nghệ thông tin. Không đủ điểm đỗ, anh đành chuyển sang nguyện vọng 2 - ngành Quản trị kinh doanh. Sơn học trong sự mơ hồ, không đam mê, thậm chí từng muốn bỏ cuộc để thi lại nhưng được gia đình khuyên nhủ nên lại thôi.

Vì không thấy gắn kết với ngành học, Sơn lao đi làm thêm từ năm thứ nhất. Năm 2018, Sơn bắt đầu làm ở công ty hiện tại, đi từ cộng tác viên, lên thành nhân viên rồi trưởng phòng kinh doanh sau ba năm. Nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm đối tác, khách hàng cho các khóa học tiếng Anh, hỗ trợ đào tạo cộng tác viên, nhân viên mới.

Sơn kể khi đó thu nhập đã đủ để trang trải học phí và sinh hoạt phí, đồng thời có tích lũy. Cách đây hai năm, Sơn lập gia đình, rồi mở một tiệm cơm gà online. Doanh thu ổn định nhưng anh thấy vất vả, cả nhà phải cùng chạy việc. Vì thế, Sơn đóng cửa tiệm sau hai tháng, tập trung cho công việc ở công ty, còn vợ nghỉ sinh con.

Nhưng Sơn luôn cảm thấy không vui. Là học sinh giỏi Hóa ở bậc phổ thông, Sơn muốn học và làm trong ngành nghề nào giúp mình trau dồi, phát triển liên tục ngay cả khi lớn tuổi. Anh cũng có mong chăm sóc tốt cho gia đình và người thân.

"Y khoa đáp ứng mọi mong muốn của mình", Sơn nói.

Chia sẻ với gia đình, bố mẹ nói Sơn suy nghĩ kỹ vì con còn nhỏ, áp lực tài chính, thời gian sẽ rất lớn, trong khi ngành Y học 6 năm với nhiều kiến thức khó, vất vả.

Cân nhắc tài chính và năng lực, được vợ ủng hộ, Sơn thấy đủ sức để đi học. Biết Đại học Đại Nam xét tuyển sinh ngành Y bằng điểm học bạ, Sơn đăng ký và trúng tuyển.

Sơn trong ngày tốt nghiệp ở Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những ngày đầu rất áp lực. Sơn gần như phải học lại các môn như Vật lý - Lý sinh, Hóa sinh, Hóa học, Sinh học di truyền hay cả Pháp luật đại cương.

Ngoài học trên lớp, Sơn tự học nhiều qua Youtube, các bài giảng online. Lợi thế của Sơn so với các bạn cùng lớp là được tiếp cận AI sớm, kỹ năng sử dụng tốt. Vì vậy, Sơn thường nhờ AI tổng hợp kiến thức, rồi kiểm tra phần mình đã học. Anh nhìn nhận những năm tháng ở Bách khoa cũng như kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng giúp bản thân có khả năng học nhanh, tập trung, chịu áp lực lớn.

Sau hơn một tháng, Sơn theo kịp các bạn trong lớp và đến cuối kỳ I đã có thể hỗ trợ ngược lại trong vai trò lớp phó học tập, đặc biệt ở môn Kỹ năng tin học và sử dụng AI.

Đại diện Đại học Đại Nam cho biết hiếm sinh viên lớn tuổi, đã có bằng đại học ngành khác, lại có chức vụ, quay lại học ngành Y, bởi đây là ngành đặc thù, khối lượng kiến thức lớn và thời gian đào tạo dài.

"Sơn rất bản lĩnh, có quyết tâm lớn và động lực học tập rõ ràng, nghiêm túc trong việc theo đuổi đam mê nghề nghiệp", trường đánh giá.

Sơn bên vợ con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kỳ II đã bắt đầu, Sơn gặp nhiều khó khăn hơn nữa khi bước vào học Giải phẫu, Mô phôi, Giải phẫu bệnh - những môn học có lượng kiến thức lớn, phải lật đi lật lại liên tục.

"Như ở môn Giải phẫu, chỉ riêng các khái niệm về xương như xương mác, xương bướm, đòn, ốc tai cũng khiến mình chóng mặt bởi tất cả đều mới mẻ", Sơn kể.

Trong khi đó, Sơn vẫn phải dành 3-4 buổi mỗi tuần, khi được nghỉ học trên trường, để duy trì công việc tại công ty, chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày.

"Mục tiêu của mình là phải học tập tốt nhất có thể, đạt bằng giỏi trở lên và vượt qua kỳ thi của Hội đồng Y khoa quốc gia", Sơn nói. Từ ngày 1/1/2027, đây là điều kiện để bác sĩ tốt nghiệp được cấp phép hành nghề, theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Dương Tâm