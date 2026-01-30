Cựu sếp bệnh viện nhận hối lộ 47 tỷ của công ty dược bị đề nghị 15-17 năm tù

Hà NộiÔng Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TP HCM, bị cáo buộc thỏa thuận hoa hồng với công ty dược, tổng 47 tỷ đồng, che đậy bằng việc nhờ trợ lý nhận hộ.

Ngày 30/1, sau 4 ngày làm việc, tại TAND Hà Nội, đại diện VKSND thành phố công bố bản luận tội và đề nghị mức án với 23 bị cáo trong vụ án đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra giữa công ty dược và 13 bệnh viện, trung tâm y tế toàn quốc.

Ông Lộc, 45 tuổi, cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TP HCM, bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất trong 18 nghi phạm về tội này tại vụ án. Để che giấu hành vi nhận tiền từ bị cáo Phạm Văn Cách, Chủ tịch HĐQT công ty CP dược phẩm Sơn Lâm, ông chỉ đạo trợ lý nhận thay.

Quá trình trả lời tại phiên tòa, ông Lộc bị VKS đánh giá chưa thành khẩn song đã sử dụng một phần tiền nhận hối lộ vào việc mua trang thiết bị y tế phòng dịch Covid-19, chủ động trả lại 7 tỷ đồng cho ông Cách trước khi hành vi bị phát giác.

Các bị cáo trong vụ án này liên quan hai nhóm sai phạm: gian lận hóa đơn, nguồn gốc thuốc để trục lợi tiền thanh toán bảo hiểm xã hội và đưa nhận hối lộ để tuồn thuốc vào nhiều bệnh viện.

Ở nhóm sai phạm thứ nhất, VKS xác định ông Quyền, chủ Bệnh viện LanQ ở tỉnh Bắc Giang đã thông đồng để Công ty Sơn Lâm của ông Cách trúng thầu cung cấp thuốc.

Giá thuốc sau đó bị hai ông chủ nâng khống, dùng thuốc khác dán đè nhãn của Sơn Lâm bán trong quá trình điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện. LanQ sau đó được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang thanh toán 40 tỷ đồng. Trong đó, 18 tỷ đồng được xác định là tiền trục lợi trái phép từ hành vi lừa đảo.

Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TP HCM. Ảnh: Danh Lam

Trong quá trình này, ông Lại, cựu giám đốc BHXH Bắc Giang được LanQ hối lộ 700 triệu đồng để được ứng tiền, thanh toán tiền thuốc nhanh dù LanQ chưa đủ giấy tờ.

Tại phiên tòa, ông Lại dù nhận tiền nhưng kể khổ khi bị doanh nghiệp "lao vào phòng làm việc", nhét phong bì tiền trong tập tài liệu hoặc chạy theo ông để đưa tiền.

Cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại. Ảnh: Danh Lam

Ở nhóm sai phạm thứ hai, liên quan ông Cách và quá trình đưa hối lộ 71 tỷ đồng cho sếp 13 bệnh viện để được bán thuốc, dược liệu trong viện họ quản lý.

Ông Cách khai đưa tiền nhằm tránh bị "gây khó dễ". Tiền được chuyển khoản hoặc đưa thẳng tiền mặt, trực tiếp cho sếp bệnh viện hoặc tài khoản của người quen, tùy nhu cầu.

Ví dụ, bà Hương, cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên sẽ bảo chuyển vào tài khoản em gái, ghi nội dung chuyển khoản là "cọc mua đất". Trong khi ông Lộc, cựu viện trưởng của Viện Y dược học dân tộc TP HCM, bảo trợ lý đi lấy ở khách sạn.

Ông Lộc bị cáo buộc nhận 47 tỷ đồng, dùng "ám hiệu" mỗi lần đưa nhận thành công. Song tại toà, ông này phủ nhận gay gắt, nói "không có nhu cầu" nhận hối lộ vì mình làm ra rất nhiều tiền, bạn bè có điều kiện, thường xuyên hỗ trợ.

Đại diện VKSND Hà Nội thực hiện quyền công tố tại tòa. Ảnh: Danh Lam

HĐXX đang tiếp tục làm việc.

Thanh Lam