Cứu sản phụ mang song thai mất gần hai lít máu

Hà NộiSản phụ có tiền sử tắc tĩnh mạch sâu chi dưới, mang song thai 29 tuần mất gần hai lít máu được cấp cứu mổ lấy thai kịp thời.

Ở tuần thai thứ 29, chị Vân (27 tuổi) đột ngột xuất huyết dữ dội, mất gần hai lít máu, không có dấu hiệu dừng lại. Sản phụ được hồi sức cấp cứu và mổ lấy thai sau 10 phút phát hiện tình trạng xuất huyết.

Hai bé chào đời an toàn với cân nặng lần lượt là 600 g và 1.000 g. Chị Vân phục hồi nhanh sau ca mổ. ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê, Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho rằng ca phẫu thuật thành công nhờ sự phối hợp nhanh chóng của đội ngũ bác sĩ Sản khoa, Gây mê hồi sức và Sơ sinh.

Ê kíp của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội phẫu thuật cấp cứu sản phụ mất máu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong quá trình mổ cấp cứu, bác sĩ phát hiện tình trạng rau bong non. Bác sĩ Hiền Lê cho biết sản phụ mất máu do rau bong non và dùng thuốc kháng đông trong thời gian dài để điều trị tắc tĩnh mạch sâu chi dưới. Đây là nguyên nhân khiến sản phụ xuất hiện tình trạng xuất huyết không kiểm soát trong thai kỳ.

Chị Vân có tiền sử mắc tắc tĩnh mạch sâu chi dưới và sử dụng thuốc kháng đông máu nhiều năm để hạn chế huyết khối phát triển. Ghi nhận tiền sử dùng thuốc của sản phụ, bác sĩ Sản khoa và Tim mạch hội chẩn điều chỉnh liều lượng thuốc kháng đông phù hợp, đảm bảo ổn định sức khỏe của cả mẹ và bé trong suốt thai kỳ.

Trước đó, thời điểm khoảng 28 tuần thai, song thai xuất hiện bất thường Doppler ống Arantius - bộ phận đưa máu giàu oxy từ tĩnh mạch rốn về tĩnh mạch chủ dưới giúp nuôi sống thai nhi ở một thai nhi. Chị nhập viện theo dõi, tiêm thuốc để trưởng thành phổi và bảo vệ não bộ của thai nhi, phòng trường hợp phải kết thúc thai kỳ sớm.

Theo bác sĩ Hiền Lê rau bong non là tai biến này thường xảy ra đột ngột sau tuần 20 của thai kỳ, nếu không được can thiệp xử trí kịp thời có thể đe dọa tính mạng sản phụ, thai nhi. Người mẹ dễ sốc do mất máu, thậm chí tử vong. Thai nhi có nguy cơ bị suy thai, lưu thai, sinh non.

*Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi.