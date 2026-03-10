Cựu rapper 35 tuổi rộng cửa đắc cử Thủ tướng Nepal

Cựu rapper Balendra Shah nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Nepal, sau khi đảng của ông thắng cách biệt trong bầu cử.

Đảng trung dung Rastriya Swatantra (RSP) của Balendra Shah, rapper 35 tuổi lấn sân sang chính trường, đã giành được ít nhất 122 trên tổng số 165 ghế bầu trực tiếp tại Hạ viện và đang dẫn trước ở thêm ba khu vực. Kết quả bầu cử cuối cùng dự kiến được công bố trong vài ngày tới.

Hạ viện Nepal có 275 ghế, trong đó 165 ghế được bầu trực tiếp theo khu vực, 110 ghế phân bổ theo cơ chế đại diện tỷ lệ của các đảng. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức kể từ sau làn sóng biểu tình do giới trẻ Nepal dẫn đầu lật đổ chính quyền của thủ tướng Sharma Oli năm 2025.

"Đây là minh chứng đẹp nhất cho sự ủng hộ với phong trào của Gen Z ở Nepal. Lời tri ân đích thực đối với những người trẻ đã ngã xuống sẽ được thể hiện qua công việc hàng ngày của chính phủ do Balendra Shah lãnh đạo", Ramesh Paudyal, lãnh đạo cấp cao của RSP nói. Hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình hồi năm ngoái.

Chính trị gia Balendra Shah ăn mừng cùng người ủng hộ ở Jhapa, Nepal, ngày 7/3. Ảnh: Reuters

Đảng RSP của ông Shah được thành lập cách đây ba năm bởi một cựu giám đốc truyền hình. Bầu cử lần này được đánh giá là cuộc đối đầu giữa những chính trị gia kỳ cựu Nepal với thế hệ trẻ cam kết chấm dứt tham nhũng, mở ra khởi đầu mới cho quốc gia.

Dù mới bước chân vào chính trường, ông Shah được xem là ứng viên sáng giá khi tiến hành chiến dịch tranh cử sôi động, được nhiều người trẻ Nepal quan tâm.

Ông Shah vốn là kỹ sư, sau đó trở thành rapper và nổi tiếng nhờ các ca khúc chỉ trích nạn đói nghèo, thất nghiệp và tham nhũng ở Nepal. Năm 2022, ông tranh cử độc lập và thắng cử Thị trưởng Kathmandu, rồi tập trung chấn chỉnh thủ đô, từ xử lý các công trình xây dựng trái phép đến giải quyết vấn đề rác thải.

Người ủng hộ ông Shah và đảng RSP tập trung trên đường phố thủ đô Kathmandu, Nepal, ngày 28/2. Ảnh: AFP

Năm ngoái, sau khi chính phủ của thủ tướng Oli, người giữ chức 4 nhiệm kỳ, sụp đổ, các thủ lĩnh phong trào biểu tình muốn Shah trở thành thủ tướng lâm thời, song ông từ chối và chọn chờ cuộc bầu cử chính thức diễn ra ngày 5/3. Nepal sau đó chọn cựu chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki, 73 tuổi, làm Thủ tướng lâm thời.

Ông Shah tranh cử tại khu vực Jhapa 5, đối đầu với chính ông Oli, 74 tuổi. Chiến thắng áp đảo của ông được xác nhận vào tối 7/3, với 68.348 phiếu so với 18.724 phiếu của ông Oli. Cựu thủ tướng sau đó thừa nhận thất bại, chúc ông Shah có "nhiệm kỳ 5 năm trọn vẹn, suôn sẻ".

Giới phân tích cho rằng sau khi nhậm chức Thủ tướng, ông Shah sẽ đối mặt với nhiều thử thách, trong đó có nhiệm vụ đáp ứng kỳ vọng rất lớn của thế hệ trẻ Nepal. Ông cũng cam kết điều tra, truy tố các cựu quan chức tham nhũng, cũng như truy xét trách nhiệm của chính phủ tiền nhiệm trong cái chết của những người biểu tình Gen Z.

Đức Trung (Theo Guardian, Al Jazeera, AP)