Cựu phó tổng giám đốc rút hơn 774 tỷ đồng tạm ứng cá nhân

Đà NẵngHoàng Thị Kim Châu bị cáo buộc lợi dụng quyền quản lý tiền mặt tại Công ty Bách Đạt An đã nhiều năm rút tiền công ty dưới danh nghĩa tạm ứng cá nhân song không hoàn lại.

Ngày 12/1, Hoàng Thị Kim Châu, 52 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An, bị TAND Đà Nẵng tuyên án tù chung thân về tội Tham ô tài sản và 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt tù chung thân.

Bị cáo Hoàng Thị Kim Châu tại tòa. Ảnh: Ngọc Châu

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2017 đến tháng 8/2023, bị cáo giữ chức Tổng Giám đốc rồi Phó Tổng giám đốc, trực tiếp quản lý tiền mặt doanh nghiệp. Lợi dụng chức vụ, Châu nhiều lần rút tiền dưới hình thức tạm ứng cá nhân, không hoàn trả.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 774 tỷ đồng, trong đó cuối năm 2017 lấy hơn 364,8 tỷ đồng; giai đoạn 2018-8/2023 là hơn 409 tỷ đồng.

Châu dùng số tiền này để đầu tư, mua bán hàng chục căn hộ, nhiều lô đất và công trình thương mại tại Đà Nẵng, TP HCM; một số tài sản nhờ người khác đứng tên.

HĐXX đánh giá đây là hành vi phạm tội kéo dài, số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, ảnh hưởng trật tự quản lý kinh tế. Dù bị cáo không thừa nhận, các chứng cứ kế toán và dòng tiền đủ căn cứ buộc tội.

Tòa buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt; tài sản liên quan tiếp tục được xử lý để bảo đảm thi hành án.

Ngọc Trường