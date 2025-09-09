Cựu phó công an phường thừa nhận đưa hơn 2 tỷ đồng nhờ chủ spa 'chạy tội'

TP HCMÔng Nguyễn Thủy, cựu phó công an phường, không còn kêu oan mà thừa nhận cùng hai cấp dưới đưa 2,16 tỷ đồng cho bà chủ spa "chạy tội" cho mình nhưng bị chiếm đoạt.

Chiều 9/9, ông Thủy, 48 tuổi, cựu phó Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (nay là phường Bến Thành) bị TAND TP HCM tuyên phạt 3 năm 6 tháng về tội Nhận hối lộ; 8 năm về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, ông Thủy phải chấp hành 11 năm 6 tháng tù.

Liên quan đến vụ án, hai cựu cấp dưới của bị cáo là Nguyễn Thành Luân (36 tuổi) và Nguyễn Võ Danh (32 tuổi) cùng bị tuyên 3 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thủy tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Là người nhận "chạy án" cho 3 cán bộ công an, Phan Thị Thúy (35 tuổi, chủ spa) lĩnh 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phải nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Còn Phan Đức Minh (44 tuổi, ngụ TP HCM) bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước. Các bị cáo biết rõ việc đưa, nhận tiền để bỏ qua vi phạm là hành vi bị nghiêm cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện nên cần xử lý nghiêm.

Bản án xác định, tối 8/11/2022, Nguyễn Thành Luân cùng hai bảo vệ dân phố bắt giữ Phan Đức Minh vì tàng trữ hai tép ma túy, đưa về trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão. Minh xin được bỏ qua và đề nghị đưa tiền. Nghe cấp dưới báo cáo, Thủy nói "giúp được thì giúp".

Luân dẫn Minh đến gặp Nguyễn Võ Danh (cán bộ trực ban). Minh thỏa thuận đưa 50 triệu đồng để được tha, nhưng chỉ có 10 triệu đồng, sau đó vay thêm 40 triệu đồng nhờ người quen mang đến trụ sở. Sau khi nhận đủ, Danh thả Minh rồi đưa lại cho Luân 15 triệu đồng. Luân chia cho Thủy 5 triệu đồng.

Bị cáo Phan Thị Thúy tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Ngày 13/2/2023, khi sai phạm bị phát hiện, Công an quận 1 đình chỉ công tác Luân và Danh. Lo sợ bị xử lý, cả hai nhờ Thủy tìm cách gỡ rối. Thủy sau đó liên hệ với Thúy, vì người này hứa có "quan hệ" có thể lo chạy án.

Thúy yêu cầu 30.000 USD (khoảng 716 triệu đồng). Thủy nói với Luân và Danh mỗi người đưa 150 triệu đồng rồi trực tiếp mang đến quán cà phê giao cho Thúy. Ngoài ra, Thủy nhiều lần đưa thêm tiền, tổng cộng cả ba cán bộ đã chuyển cho Thúy 2,16 tỷ đồng. Trong đó, Luân đưa 1,3 tỷ đồng, Danh đưa 605 triệu, còn Thủy đưa hơn 216 triệu.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này Thúy dùng để tiêu xài và trả nợ, không "lo lót" như cam kết.

Tại tòa hôm nay, ông Thủy không kêu oan như lần xét xử trước, thừa nhận hành vi nhận 5 triệu đồng (của Minh, để bỏ qua vi phạm) do cấp dưới đưa, cũng như việc đưa tiền cho Thúy nhờ "lo" cho mình và 2 cấp dưới không bị xử lý hình sự.

"Do nhận thức của bị cáo lúc đó hạn chế nên đã có hành vi sai phạm", ông Thủy nói.

Trong khi đó Thúy khai không quen biết ai có thể "lo" cho phó công an phường và hai cấp dưới không bị xử lý hình sự. "Lúc đó bị cáo đang mang bầu, thiếu nợ, nên khi được Thủy đặt vấn đề đã nhận lời. Toàn bộ số tiền 2,16 tỷ đồng bị cáo chiếm đoạt đã dùng trả nợ hết. Hiện bị cáo không còn tài sản gì", Thúy trình bày.

Luân và Danh thừa nhận đã đưa cho Thúy số tiền như cáo trạng nêu. Các bị cáo đề nghị tòa buộc chủ spa trả lại, song đây là tiền dùng vào mục đích bất hợp pháp nên theo quy định sẽ tịch thu sung công quỹ.

Hải Duyên