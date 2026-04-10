Cựu phó chủ tịch TP Phúc Yên liên quan vụ 'tội phạm núp bóng doanh nghiệp'

Phú ThọÔng Hoàng Trọng Lợi, nguyên phó chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (cũ), bị bắt với cáo buộc có sai phạm trong vụ án tội phạm xã hội đen 'núp bóng' doanh nghiệp.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông Lợi, 56 tuổi, cựu phó chủ tịch UBND phường Phúc Yên. Thời điểm phạm tội, ông Lợi là Phó chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (cũ).

Khám chỗ ở, nơi làm việc của ông Lợi, công an thu nhiều tài liệu liên quan phục vụ điều tra. Hiện, cơ quan điều tra chưa công bố hành vi sai phạm, tội danh của ông Lợi.

Ông Hoàng Trọng Lợi bị bắt khẩn cấp. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, rạng sáng 24/3, hơn 200 công an thuộc các đơn vị của Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt ra quân, khám xét 28 địa điểm, thu nhiều súng đạn, tài liệu liên quan.

Sau đó, công an khởi tố 15 bị can về 9 tội. Trong số này có Hoàng Văn Thiện, công chức Hạt kiểm lâm Phúc Yên; Nguyễn Lâm Tới, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thành phố Phúc Yên cũ; Lưu Văn Cường, khi phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do; Lưu Tiến Chung, khi phạm tội là Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh phụ trách kinh tế, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, môi trường, nay là Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa; Hoàng Chí Thanh, cựu cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ, nay là lao động tự do), để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng vụ án, nhiều giám đốc doanh nghiệp cũng bị khởi tố để điều tra về các tội: Gây ô nhiễm môi trường, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Chứa mại dâm, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Mua bán trái phép hóa đơn, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Cơ quan điều tra khám xét phòng làm việc của ông Lợi. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án với những người tiếp tay, bao che, theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Phạm Dự