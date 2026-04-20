Cựu phó chủ tịch phường dùng ma túy với hai nữ tiếp viên trong nhà nghỉ

Hà NộiPhạm Quang Thiện, cựu phó chủ tịch phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ), bị công an bắt quả tang dùng ma túy đá lúc 3h sáng tại một nhà nghỉ cùng hai nữ nhân viên trẻ.

Ngày 20/4, cựu phó chủ tịch phường Phạm Quang Thiện, 48 tuổi, bị TAND HÀ Nội xét xử về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong vụ án xảy ra tại Hoàng Kim - quán karaoke tích hợp kinh doanh nhà nghỉ tại Thanh Trì.

Cùng vụ án, hai chị em chủ quán là Đặng Thị Hồng Linh, 36 tuổi và Đặng Thế Chung 34 tuổi, bị truy tố về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trần Mỹ Linh, 31 tuổi, vợ bị cáo Chung và Trần Minh Nhật, 19 tuổi, em trai Linh, bị cáo buộc tội Che giấu tội phạm.

27 bị cáo còn lại gồm khách hàng và nhân viên quán, bị xét xử một trong các tội trên.

Phó chủ tịch phường "say quá không nhớ gì"

Ông Thiện bị công an phát hiện lúc 3h sáng ngày 8/6/2025, tại phòng tầng 3 khu nhà nghỉ Hoàng Kim, cùng bị cáo Lại Quốc Việt, 35 tuổi và 2 nhân viên nữ 22-25 tuổi. Hiện trường có các dụng cụ sử dụng cho dùng ma túy, có dính ketamine.

4 người dương tính với ma túy, riêng ông Thiện dương tính với 3 chất ma túy gồm: MDMA, Methamphetamine và Ketamine.

Theo lời khai, tối 7/6/2025, sau khi đi ăn và đi hát karaoke, ông Thiện rủ Việt đi sử dụng ma túy. Việt sẽ thanh toán tiền phòng và tiền mua ma túy trước, ông Thiện sẽ trả lại sau.

Việt liên hệ Linh - chủ quán Hoàng Kim, dặn chuẩn bị phòng và ma túy cùng 2 "tay vịn", tổng 7 triệu đồng.

Khi Thiện và Việt đến, mọi thứ đã sẵn sàng. Dùng hết hai viên "ma túy kẹo" và một chỉ ma túy Ketamine, Việt gọi chủ quán thêm nửa chỉ Ketamine. Hai nữ nhân viên tiếp tục "chế biến" rồi cùng dùng ma túy với khách đến khi bị công an kiểm tra, bắt giữ.

Sau đó, phó chủ tịch phường thay đổi lời khai, nói do say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc đi sử dụng ma túy tại quán Hoàng Kim. Thiện và Việt chưa thỏa thuận về việc đóng góp tiền nhưng do Việt trả trước, nếu đòi thì sẽ chia đôi.

Việt giữ nguyên lời khai và khẳng định Thiện khởi xướng rủ đi sử dụng ma túy. Việc gọi ma túy và nhân viên phục vụ đều được sự đồng ý của Thiện.

Căn cứ lời khai ban đầu của Thiện phù hợp với lời khai của Việt và các tài liệu chứng cứ khác, VKS khẳng định việc họ cùng nhau sử dụng ma túy có sự bàn bạc, thống nhất từ trước. Thiện khởi xướng, Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi 2 nhân viên phục vụ. Sau khi sử dụng, Thiện sẽ đóng góp tiền cho Việt.

Công an phát hiện, xử lý nhóm người sử dụng ma túy trong một quán karaoke hồi cuối năm 2025. Ảnh: Công an cung cấp

Cho thuê phòng giá 2,5 triệu đồng trong 12 tiếng

Mở rộng điều tra, nhà chức trách xác định năm 2020, chị em Chung và Linh thuê mặt bằng 80 triệu đồng mỗi tháng để kinh doanh nhà nghỉ - quán karaoke Hoàng Kim.

Thời gian đầu quán phục vụ khách đến hát như bình thường, dần dần thấy một số khách tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên triển khai kinh doanh kiểu này, từ tháng 6/2024.

Đầu năm 2025, số lượng khách sử dụng ma túy tại quán tăng, họ bắt đầu mua ma túy về để bán với giá 3 triệu đồng/chỉ Ketamine, 400.000 đồng/viên ma túy kẹo và 3 triệu đồng/gói ma túy nước vui.

Với giá phòng, quán thu giá 450.000 đồng/giờ, hoặc combo 2,5 triệu đồng/12 tiếng.

Để điều hành và quản lý quán, Linh và Chung thuê dàn nhân viên nam với nhiệm vụ chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy và phục vụ các yêu cầu khác của khách, lương tháng 5-8 triệu đồng. Dàn nhân viên nữ được trả lương 180.000 đồng mỗi giờ phục vụ khách trong quá trình chơi chất cấm.

Xóa dấu vết

Tối hôm sau, biết quán bị công an phát hiện, kiểm tra, Chung liên hệ với vợ là bị cáo Linh, em vợ là bị cáo Trần Minh Nhật và nhân viên quán và chỉ đạo những người này đến quán dọn dẹp và xóa dấu vết tội phạm.

Nhóm này chuẩn bị sẵn một chiếc búa và một thanh sắt. Khi đến quán Linh là

người xé giấy niêm phong của công an ở cửa ra vào. Sau đó Nhật cùng nhân viên quán kê thanh sắt lên khóa, cầm búa đập vào thanh sắt để phá khóa vào trong.

Các bị cáo kiểm tra các phòng để thu dọn các viên ma túy rơi vãi, túi nilon dính ma túy để phi tang. Họ đang dọn dẹp, xóa dấu vết tội phạm thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Hải Thư