Cựu phó chủ tịch phường chơi ma túy bị đề nghị hơn 6 năm tù

Hà NộiVKS đề nghị phạt hơn 6 năm tù với Phạm Quang Thiện, cựu phó chủ tịch phường Phú Lãm, khi bị bắt quả tang dùng ma túy thâu đêm với hai nữ tiếp viên trong nhà nghỉ.

Ngày 21/4, cựu phó chủ tịch phường Phạm Quang Thiện, 48 tuổi, bị VKSND Hà Nội đề nghị 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong vụ án xảy ra tại Hoàng Kim - quán karaoke tích hợp kinh doanh nhà nghỉ tại Thanh Trì.

Cùng tội danh, người cùng chơi ma túy với ông Thiện là Lại Quốc Việt, 35 tuổi, bị đề nghị 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù. Hai nữ nhân viên cùng sử dụng ma túy với ông Thiện là Nguyễn Thúy Quỳnh, 23 tuổi, bị đề nghị từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù; Hà Thị Hiền, 26 tuổi, từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù

Cựu phó chủ tịch phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ) Phạm Quang Thiện tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Cùng vụ án, hai chị em chủ quán là Đặng Thị Hồng Linh, 36 tuổi và Đặng Thế Chung, 34 tuổi, bị đề nghị 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; từ 9 năm đến 9 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt của mỗi người từ 16 năm 6 tháng đến 17 năm 6 tháng tù.

Hai chị em này bị VKS đánh giá có tình tiết tăng nặng là có hành vi lôi kéo người dưới 18 tuổi tham gia phạm tội.

Trần Mỹ Linh, 31 tuổi, vợ bị cáo Chung bị đề nghị từ 12 đến 18 tháng án treo về tội Che giấu tội phạm.

Các bị cáo còn lại gồm người mua bán, khách tổ chức chơi ma túy, nhân viên quán... bị đề nghị từ án treo đến hơn 15 năm tù vì một trong các tội trên.

Đại diện viện kiểm sát nhận định, các bị cáo nhận thức rõ tác hại của ma túy và hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc nhưng vẫn phạm tội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

VKS ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ, như một số bị cáo có thành tích công tác, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn hoặc là người dân tộc thiểu số...

Đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội. Ảnh: Danh Lam

Phó chủ tịch phường chơi ma túy thâu đêm trong nhà nghỉ

Ông Thiện bị công an phát hiện lúc 3h sáng ngày 8/6/2025, tại phòng tầng 3 khu nhà nghỉ Hoàng Kim, cùng bị cáo Việt và 2 nhân viên nữ. Hiện trường có các dụng cụ sử dụng cho dùng ma túy, có dính ketamine. 4 người dương tính với ma túy, riêng ông Thiện dương tính với 3 chất ma túy gồm: MDMA, Methamphetamine và Ketamine.

Theo lời khai, tối 7/6/2025, sau khi đi ăn và đi hát karaoke, ông Thiện, khi đang là Phó chủ tịch phường, rủ Việt đi sử dụng ma túy. Việt thanh toán tiền phòng và tiền mua ma túy trước, ông Thiện sẽ trả lại sau.

Việt liên hệ Linh - chủ quán Hoàng Kim, dặn chuẩn bị phòng và ma túy cùng 2 "tay vịn", tổng 7 triệu đồng.

Khi Thiện và Việt đến, mọi thứ đã sẵn sàng. Dùng hết hai viên "ma túy kẹo" và một chỉ ma túy Ketamine, Việt gọi chủ quán thêm nửa chỉ Ketamine. Hai nữ nhân viên tiếp tục "chế biến" rồi cùng dùng ma túy với khách đến khi bị công an kiểm tra, bắt giữ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Mở rộng điều tra, nhà chức trách xác định năm 2020, chị em Chung và Linh thuê mặt bằng 80 triệu đồng mỗi tháng để kinh doanh nhà nghỉ - quán karaoke Hoàng Kim.

Thời gian đầu quán phục vụ khách đến hát như bình thường, dần dần thấy một số khách tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên triển khai kinh doanh kiểu này, từ tháng 6/2024.

Đầu năm 2025, số lượng khách sử dụng ma túy tại quán tăng, họ bắt đầu mua ma túy về để bán với giá 3 triệu đồng/chỉ Ketamine, 400.000 đồng/viên ma túy kẹo và 3 triệu đồng/gói ma túy nước vui.

Với giá phòng, quán thu giá 450.000 đồng/giờ, hoặc combo 2,5 triệu đồng/12 tiếng.

Để điều hành và quản lý quán, Linh và Chung thuê dàn nhân viên nam với nhiệm vụ chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy và phục vụ các yêu cầu khác của khách, lương tháng 5-8 triệu đồng. Dàn nhân viên nữ được trả lương 180.000 đồng mỗi giờ phục vụ khách trong quá trình chơi chất cấm.

Sau khi biết quán bị công an phát hiện, kiểm tra, bị cáo Linh, vợ Chung cùng nhân viên quán đến xóa dấu vết, xé giấy niêm phong của công an ở cửa ra vào.

Các bị cáo kiểm tra các phòng để thu dọn các viên ma túy rơi vãi, túi nilon dính ma túy để phi tang. Họ đang dọn dẹp, xóa dấu vết tội phạm thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

HĐXX đang tiếp tục làm việc.

Hải Thư