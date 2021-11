Cựu phó chánh án quận 4 kêu oan bất thành

TP HCMTòa Cấp cao bác toàn bộ kháng cáo kêu oan của ông Nguyễn Hải Nam, nguyên phó chánh án quận 4, và Lâm Hoàng Tùng về hành vi xâm phạm chỗ ở người khác.

Chiều 8/11, sau một ngày xét xử, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên y án một năm 5 tháng tù đối với Nguyễn Hải Nam (46 tuổi); 2 năm tù đối với Lâm Hoàng Tùng (29 tuổi, cựu giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TP HCM) về tội Xâm phạm chỗ ở của người khác.

Theo HĐXX, cấp sơ thẩm tuyên các bị cáo phạm tội là có căn cứ. Kết quả giám định hình ảnh camera ghi lại sự việc, cùng các tài liệu trong hồ sơ cho thấy, chiều 19/9/2019, khi bà Hoàng Thị Thu Thảo không có nhà, Tùng, Nam và Nguyễn Thị Hương Tâm (đang bị truy nã) đã xông vào căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1). Các bị cáo dùng vũ lực và gây sức ép tinh thần đuổi người lớn cùng các cháu nhỏ ra ngoài và chiếm giữ.

"Công an phường Đa Kao xác định căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm mà bà Thảo ở có 4 người con và nữ giúp việc. Việc các bị cáo xông vào và chiếm giữ là trái quy định của pháp luật. Vì vậy, tòa cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo là không oan sai, đúng người, đúng tội", bản án nêu.

Ông Nguyễn Hải Nam tranh luận tại tòa hôm nay. Ảnh: Duy Bình

HĐXX dẫn chiếu nhiều văn bản pháp luật quy định về nơi cư trú, nhà ở... Trong đó, Luật Nhà ở quy định, nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình, cá nhân. Cá nhân có quyền có chỗ ở thông qua việc đầu tư, xây dựng, mua, thuê... Trên thực tế, bà Thảo đã tiếp quản, sữa chửa căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm theo hợp đồng mua bán với bà Hoàng Trọng Anh Chi. Công an phường Đa Kao xác định, gia đình bà Thảo cư trú thường xuyên tại căn nhà này. Việc bà Thảo có đăng ký tạm trú, tạm vắng hay không thuộc thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan chức năng.

Việc bị cáo Tùng cho rằng căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm là đồng sở hữu của mình với bà Chi, tòa phúc thẩm cho là không có căn cứ bởi trên giấy chứng nhận thể hiện bà Chi là chủ sở hữu và đã chuyển nhượng, bàn giao cho bà Thảo. Bị cáo Tùng không có quyền chiếm lại nhà bằng các hành vi phạm tội đã nêu. Nếu có căn cứ chứng minh mình là đồng sở hữu và không đồng ý với việc mua bán thì được quyền khởi kiện bằng vụ án dân sự.

"Bị cáo không được phép và pháp luật không cho phép bị cáo nhân danh đồng sở hữu, khi được bà Chi ủy quyền để xâm phạm chỗ ở của người khác", HĐXX nhận định. Do Tùng không phải là đồng sở hữu căn nhà trên nên việc "cho Nam thuê lại một phòng" là không đúng. Sự có mặt của bị cáo Nam tại đây, rồi đưa cháu bé lên xe không phải là ngẫu nhiên nên phải chịu trách nhiệm liên đới với vai trò đồng phạm.

Đối với kháng cáo của bà Thảo - đề nghị cấp phúc thẩm xem xét các bị cáo thêm tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, HĐXX cũng cho là không có căn cứ, bởi 2 bị cáo đưa các cháu bé ra ngoài nhằm mục đích chiếm giữ căn nhà.

Bị cáo Tùng và Nam tại tòa hôm nay. Ảnh: Duy Bình

Trước đó, phát biểu quản điểm về vụ án, đại diện VKSND Cấp cao đề nghị HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm. Quá trình xét xử, bị cáo Tùng và Nam tiếp tục kêu oan, cho rằng cấp sơ thẩm quy buộc mình là "không có căn cứ, gây oan sai".

Tùng khai đã hùn tiền mua nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) với Hoàng Trọng Anh Chi nhưng để bà này đứng tên. Sau đó Chi bán căn nhà cho bà Hoàng Thị Thu Thảo, nhận cọc 7 tỷ đồng, nhưng chưa sang tên. Quá trình thực hiện hợp đồng cả hai xảy ra mâu thuẫn do bà Thảo xây công trình trái phép, bị Sở Xây dựng đình chỉ.

Chiều 19/9/2019, Tùng dẫn người đến lập vi bằng lấy lại căn nhà "để làm đúng giấy phép xây dựng". Do người nhà Thảo không chịu bế 3 đứa trẻ ra ngoài nên Tùng, Nam và Nguyễn Thị Hương Tâm bế các cháu đưa lên taxi để giao cho Thảo.

Tùng cho rằng, chỉ có chủ sở hữu căn nhà, hoặc người được ủy quyền, mới có quyền về chỗ ở hợp pháp. Hiện, căn nhà vẫn do bà Chi đứng tên, Tùng được ủy quyền lấy lại nó nên không phạm tội như truy tố.

Còn ông Nam khai "thuê một phòng tại nhà Tùng". Chiều hôm xảy ra sự việc Tùng gọi, nói "có 3 người thuê nhà đến quậy", nhờ đến giúp. Khi nghe tin, ông đã gọi báo cho Trưởng Công an phường Đa Kao, quận 1. Lúc đến nơi đã thấy công an, dân phòng và cả thừa phát lại ở đó... Thấy các cháu nhỏ bị giằng co không ai bế nên ông lại đỡ.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Tùng cũng cho rằng thân chủ không phạm tội và đề nghị toà tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm. Theo luật sư, căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn thuộc sở hữu của bà Chi. Bà này ủy quyền cho Tùng đứng ra giải quyết việc Thảo xây dựng trái phép. Do đó, việc các cơ quan tố tụng truy tố, xét xử Tùng là "không đúng người, đúng tội".

Các luật sư cũng cho rằng cấp sơ thẩm đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng, bởi bị cáo Nam là thẩm phán nên cơ quan điều tra quận 1 không có thẩm quyền khởi tố, điều tra vụ án. Tuy nhiên, quan điểm này không được tòa chấp nhận.

Duy Bình