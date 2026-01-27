Cựu lãnh đạo Xi măng Việt Nam 'làm báo cáo đẹp' để được xây tòa tháp nghìn tỷ

Hà NộiBị cáo Nguyễn Ngọc Anh khai giai đoạn làm Tổng giám đốc Vicem 13/13 dự án đều không hiệu quả, nhưng xây tòa tháp 27 tầng là ước mơ nhiều thế hệ nhân viên nên ông vẫn cố.

Ngày 27/1, TAND Hà Nội bước vào ngày xét xử thứ hai vụ án 14 người liên quan sai phạm khiến tòa tháp 27 tầng chi phí 1.245 tỷ đồng trên khu đất vàng tại đường Phạm Hùng bị bỏ hoang 11 năm.

Nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) bị cáo buộc biết rõ dự án không hiệu quả, vẫn cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính và nâng khống số liệu đầu vào trong dự án này. Hành vi này nhằm biến một dự án có nguy cơ thiếu hiệu quả thành có "tính khả thi" trên hồ sơ để được phê duyệt và cấp phép.

Làm báo cáo đẹp

VKS xác định VICEM khảo sát thấy nếu cho thuê để làm văn phòng sẽ thu 20-23 USD/m2; giá trông ôtô 800.000 đồng/xe/tháng, xe máy 45.000 đồng/xe/tháng (năm 2010).

Song bị cáo Dư Ngọc Long, Giám đốc Ban quản lý Dự án VICEM, vẫn tham mưu con số thu về lớn hơn: giá cho thuê văn phòng từ 40-50 USD/m2/tháng, giá trông giữ ôtô 1.000.000 đồng/xe/tháng, xe máy 150.000 đồng/xe/tháng.

Kết luận thanh tra năm 2017 của Bộ Tài chính cũng đánh giá thời điểm này, giá thuê văn phòng tham khảo khu vực lân cận chỉ ở mức 28 USD/m2.



Bị cáo Dư Ngọc Long, Giám đốc Ban quản lý Dự án VICEM. Ảnh: Danh Lam

Việc "tráng men" số liệu này được bị cáo Nguyễn Lâm Cường, nguyên Chủ nhiệm đồ án, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC), điều chỉnh theo yêu cầu của ông Long.

Song tại tòa, ông Long phủ nhận thông đồng với ông Cường, nói "không nắm rõ được họ tính toán như thế nào", trình thì ông ký và chuyển lên lãnh đạo.

Ông Long khai nếu đơn vị tư vấn đưa ra mức giá nào đó thì cũng "không có đủ kinh nghiệm" để phản bác hay đưa ra ý kiến khác. Trên thực tế, ông đã hai lần yêu cầu giảm giá thuê văn phòng song cũng không biết mức đó đã sát với thực tế hay chưa vì "kinh nghiệm không có".

Ghìm vốn dưới 1.500 tỷ để đỡ phải trình Thành ủy

Ông Long khai, theo ý kiến tham mưu từ một số nhân viên tại các sở, ban ngành của Hà Nội, dự án trên 1.500 tỷ đồng bắt buộc phải trình qua Thành ủy. "Nhưng thủ tục trình qua Thành ủy là rất là dài", ông Long thừa nhận, do đó để đẩy nhanh tiến độ dự án, bị cáo đề nghị lập tổng mức đầu tư dưới 1.500 tỷ đồng.

Việc cố tình ép vốn đầu tư ở giai đoạn đầu để "lách" thủ tục đã dẫn đến sai lệch lớn khi triển khai thực tế.

Theo cáo trạng, chỉ 3 ngày sau khi dự án được duyệt, khi thiết kế kỹ thuật và dự toán chi tiết được hoàn thiện, con số này đã tăng lên 1.900 tỷ và sau đó là 2.743 tỷ đồng. Lý do đưa ra là các yếu tố như giá đất chính thức, lãi suất ngân hàng thực tế và các biến động thị trường khác đã được cập nhật.

Dù vốn đầu tư tăng mạnh so với giấy chứng nhận ban đầu, nhưng VICEM không thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư.

Bị cáo Lê Văn Chung, chủ tịch HĐTV VICEM. Ảnh: Danh Lam

Bị cáo Lê Văn Chung thừa nhận khi là Chủ tịch HĐTV VICEM đã ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư mới, quyết định chủ trương, trực tiếp ký các văn bản liên quan. Song ông cho rằng theo phân cấp tại VICEM, tổng giám đốc là đại diện chủ đầu tư mới là người chịu trách nhiệm lập báo cáo khả thi và thẩm định hiệu quả dự án. Do đó, các số liệu cụ thể, ông "không nắm được".

13/13 dự án bết bát

Nhắc về trách nhiệm của Tổng giám đốc, cựu tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh khai ngay từ đầu đã biết dự án này "có thực hiện cũng không hiệu quả, thiết kế kỹ thuật cũng chưa hoàn thiện. Nhưng "vẫn chạy giấy phép làm cho gấp để có giấy phép đầu tư, để lâu còn thiệt hại nữa".

Cựu tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh (ngồi xe lăn). Ảnh: Danh Lam

Trước câu hỏi khi này (khoảng băm 2011-2013), Chính phủ và Bộ Xây dựng đều có chỉ thị yêu cầu các đơn vị thống kê các dự án không đảm bảo để cắt giảm, tránh đầu tư không hiệu quả, ông Ngọc Anh, 73 tuổi, ngồi trên xe lăn, run run phân trần với tòa về bối cảnh của VICEM.

"Khi đó VICEM có 13 dự án, chúng tôi đã chủ động gạt bỏ 12 cái không hiệu quả, nhưng dự án này rất muốn giữ lại, vì là mong muốn của nhiều thế hệ rồi, không né nữa, phải cố làm. Thì đùng cái khủng hoảng, nó đẩy toàn bộ chi phí lên", cựu tổng giám đốc 73 tuổi nói.

Theo lời khai của ông Ngọc Anh, dẫu biết dự án không hiệu quả nhưng lúc đó, ông và lãnh đạo VICEM chỉ nghĩ cố gắng thực hiện bằng nguồn tiền của mình, còn lại đi vay. "Cứ làm đến 2-3 năm xong thì khủng hoảng kinh tế qua đi, thị trường hồi phục thì mình gỡ lại, hoàn thành ước vọng của mình", ông nói.

Không hoàn thành được tòa tháp VICEM, ông thấy rất có lỗi với mấy ngàn cán bộ nhân viên. "Bao thế hệ ước ao có cái phòng làm việc khang trang bên cứ cố làm, dù biết không hiệu quả...", bị cáo Ngọc Anh nghẹn ngào khai tại phiên tòa.

HĐXX giải thích khi Chính phủ và Bộ Xây dựng có các chỉ thị này, tòa tháp VICEM đã được đầu tư 35 tỷ đồng. "Nếu dừng lại ngay thì con số lỗ chỉ dừng ở đó thôi. Nhưng các bị cáo thấy sai vẫn làm, tiếp tục đầu tư hơn 1.245 tỷ đồng, nên bây giờ thiệt nó lên gấp chục lần".

Ông Ngọc Anh không nghe rõ, được luật sư hỗ trợ nhắc lại câu hỏi và ý kiến của HĐXX đã gật đầu, đáp "vâng".

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục làm việc.

Thanh Lam