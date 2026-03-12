Cựu lãnh đạo Cao đẳng GTVT Trung ương III tự ý cấp phép đào tạo lái xe

TP HCMÔng Vũ Đức Thiệu bị cáo buộc khi là Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III đã tự ý giao cho một trung tâm tổ chức đào tạo lái ôtô, cấp phép hơn 3.000 chứng chỉ.

Ngày 12/3, phiên xét xử về loạt sai phạm tại các trung tâm đào tạo lái xe thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, kết thúc phần xét hỏi. Trong buổi làm việc trước đó, HĐXX và luật sư tập trung hỏi nhóm bị cáo là lãnh đạo trường này liên quan đến vấn đề tự ý cho phép một trung tâm được đào tạo lái xe.

Theo cáo buộc, Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III được các Sở ngành cấp phép đào tạo lái ôtô, song chưa cấp phép cho Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc trường này.

Tuy nhiên, ông Vũ Đức Thiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường đã ký quyết định giao Trung tâm này được phép tổ chức đào tạo lái ôtô. Trên cơ sở này, ông Hoàng Văn Tân, khi đó là Phó Hiệu trưởng (quyền Hiệu trưởng), ký giấy ủy quyền cho ông Đậu Xuân Vân, Giám đốc trung tâm, được ký chứng chỉ đào tạo sơ cấp nghề lái xe và các giấy tờ liên quan.

Cơ quan tố tụng xác định việc ban hành các văn bản này không đúng chức năng, nhiệm vụ theo quyết định thành lập và điều lệ hoạt động của trung tâm, tạo điều kiện để Vân thực hiện các hành vi sai phạm.

Trả lời HĐXX, ban đầu, bị cáo Vũ Đức Thiệu cho rằng việc ký quyết định ủy quyền là đúng vì ông có bổ sung chức năng đào tạo lái xe vào điều lệ của trung tâm khi thành lập.

Khi chủ tọa chất vấn "nhà trường có được phép bổ sung chức năng hoạt động của trung tâm hay không", ông Thiệu không trả lời thẳng mà nói "trung tâm do trường mở, giấy phép đào tạo lái xe đã được Sở Giao thông và Sở Lao động cấp phép".

Tiếp đó, trả lời tòa về căn cứ để ra quyết định ủy quyền, ông Thiệu nói trong 5 cơ sở thuộc trường thì có 4 Trung tâm đã có giấy phép đào tạo lái xe, chỉ Trung tâm Ứng dụng là chưa được cấp giấy phép.

Tuy nhiên, giải thích về lý do không làm thủ tục xin cấp phép cho trung tâm này mà tự ý ủy quyền cho họ được phép đào tạo lái xe, cựu Chủ tịch Hội đồng trường cho biết "vì trung tâm chưa đủ cơ sở vật chất", nếu muốn trung tâm có giấy phép riêng thì nhà trường phải chuyển cơ sở vật chất cho trung tâm.

Sau phần thẩm vấn của tòa, VKS hỏi Thiện "có kêu oan không"? Lúc này, ông Thiện thừa nhận sau phần xét hỏi và phân tích của chủ tọa đã nhận thấy nhận thức của mình sai và thừa nhận cáo trạng truy tố đúng.

Đại diện VKS cũng giải thích thêm, nếu theo đúng quy định thì Trung tâm Ứng dụng phải xin phép để được đào tạo lái xe và được Bộ Giao thông vận tải, Sở Lao động cấp phép. Bị cáo biết trung tâm không đủ điều kiện để được cấp phép đào tạo nhưng đã ủy quyền cho Trung tâm được phép.

Ngoài ra, với vai trò quản lý tại trường, ông Thiệu và ông Tân còn thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để xảy ra nhiều sai phạm tại cả 5 trung tâm trực thuộc trong việc cấp chứng chỉ đào tạo không theo quy định.

Hành vi của ông Thiệu và Tân bị cáo buộc phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, bị cáo Đậu Xuân Vân, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng, cũng thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng nêu. Cụ thể, Vân đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, sổ sách nhằm hợp thức hóa việc không tổ chức dạy lý thuyết và đào tạo thực hành đầy đủ. Từ đó, trung tâm cấp chứng chỉ sơ cấp nghề lái xe trái quy định cho 3.067 học viên, gây thiệt hại hơn 10,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vân còn chỉ đạo hợp thức hóa chứng từ thanh toán bằng cách mua 914 hóa đơn giá trị gia tăng xăng dầu khống của Công ty Thanh Bình và Doanh nghiệp tư nhân Tân Thịnh Vượng, thu lợi bất chính hơn 10,47 tỷ đồng. Với các hành vi này, Vân bị truy tố về các tội Giả mạo trong công tác, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Nhà chức trách cáo buộc, với thủ đoạn tương tự, 4 trung tâm còn lại gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe đã cấp trái phép hơn 12.800 chứng chỉ cho học viên.

Theo kế hoạch, sáng nay đại diện VKS sẽ phát biểu quan điểm giải quyết vụ án. Tuy nhiên, sau khi quay lại phần hỏi nhằm xác minh việc xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với 2 bị cáo, HĐXX không thể thu thập và xác minh tại tòa, nên đã quyết định hoãn phiên tòa đến ngày 18/3.

