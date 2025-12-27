Cựu lãnh đạo Ban quản lý dự án ở Đăk Lăk nhận 'lót tay' hơn 11 tỷ đồng

Ông Phạm Văn Hạ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án, cùng cấp phó bị cáo buộc nhận hơn 11 tỷ đồng để thông thầu dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột.

Hành vi của ông Hạ (62 tuổi, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn Đăk Lăk - Ban QLDA) và ông Bùi Văn Từ (53 tuổi, cựu Phó giám đốc Ban QLDA) được nêu trong cáo trạng VKSND Tối cao vừa ban hành, truy tố về tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, ông Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn - Công ty Sài Gòn) và ông Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên) bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Thỏa thuận 'ngầm' phí thông thầu

Theo cáo trạng, dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2020, giao Ban QLDA tỉnh Đăk Lăk làm chủ đầu tư. Dự án có 15 gói thầu, trong đó gói thầu số 3 và số 4 có giá trị xây lắp hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngay từ giai đoạn xin chủ trương đầu tư, các bị can Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông, đã chết) tiếp cận lãnh đạo tỉnh, nói "được Tỉnh ủy đồng ý" cho 3 công ty tham gia thực hiện dự án, để xin "cơ chế" tham gia.

Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk lúc đó đồng ý ủng hộ, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật, cáo trạng nêu.

Sau khi được chấp thuận, nhóm doanh nghiệp này gặp lãnh đạo Ban QLDA để thỏa thuận việc trúng thầu.

Ông Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Tư trước khi bị bắt. Ảnh: Daklak.gov.vn và Pháp luật TP HCM.

Cáo trạng xác định ông Phạm Văn Hạ và ông Bùi Văn Từ thống nhất tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trúng thầu với điều kiện phải chia lại một phần khối lượng thi công cho các công ty do Ban QLDA chỉ định, đồng thời chi tiền "bôi trơn".

Cụ thể, ông Hạ thỏa thuận nhận 3% giá trị tạm ứng ghi trong hợp đồng; còn ông Từ ban đầu thống nhất nhận 9 tỷ đồng - tương ứng mỗi doanh nghiệp chi 3 tỷ.

Chiếc USB chứa dữ liệu thông thầu

Để thực hiện thỏa thuận, tháng 4/2021, ông Hạ chỉ đạo cấp dưới tại Phòng Kế hoạch - Tổng hợp phối hợp với nhân viên doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ mời thầu.

Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Hạ và ông Từ đồng ý cho chỉnh sửa tiêu chí trong hồ sơ mời thầu, cụ thể là nội dung về "kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp", nhằm hạ thấp yêu cầu kỹ thuật để liên danh các nhà thầu quen biết dễ dàng đáp ứng.

Trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp của Ban QLDA đã sao chép toàn bộ dữ liệu dự toán, thiết kế kỹ thuật của hai gói thầu vào USB và đưa cho đại diện doanh nghiệp để nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự thầu.

Nhờ sự can thiệp này, liên danh các công ty Sài Gòn, An Nguyên, Phương Đông cùng một số đơn vị khác do tỉnh chỉ định đã trúng gói thầu số 3 và 4.

Những lần nhận tiền tỷ tại nhà riêng và quán cà phê

Sau khi trúng thầu và được giải ngân, các doanh nghiệp đã thực hiện việc chi tiền theo thỏa thuận.

Cáo trạng xác định, ông Hạ nhận tổng cộng 5,1 tỷ đồng. Trong đó, ông Hải đưa 3,2 tỷ đồng trong hai lần gặp tại nhà riêng của ông Hạ vào tháng 1/2022; ông Hoàng Đình Chương đưa 1,9 tỷ đồng vào tháng 8/2021.

Còn ông Từ nhận tổng cộng 6 tỷ đồng. Trong đó, ông Chương đưa 3 tỷ đồng tại đường Nguyễn Tất Thành vào tháng 12/2021, ông Hải đưa 3 tỷ đồng tại quán Ticos Coffee trên đường Nguyễn Đình Chiểu vào tháng 4/2022.

Quá trình điều tra, các bị can khai báo thành khẩn và đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 16,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Riêng nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Phạm Ngọc Nghị bị xác định có nhận 4,5 tỷ đồng quà biếu nhưng không có thỏa thuận từ trước, đã nộp lại đầy đủ nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông này đã bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng.

Hải Duyên