Cựu HLV Troussier đóng góp thế nào vào tấm HC vàng SEA Games 33?

Sau khi Việt Nam vô địch bóng đá nam SEA Games 33, cựu HLV Philippe Troussier được nhắc đến như một người có công phát hiện ra Đình Bắc, Thái Sơn hay Thanh Nhàn.

Đình Bắc ôm HLV Troussier sau khi ghi bàn vào lưới Philippines ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11/2023. Ảnh: Hiếu Lương

Cả ba cầu thủ kể trên đều để lại dấu ấn quan trọng trong hành trình đăng quang của Việt Nam ở Đại hội vừa kết thúc trên đất Thái Lan. Họ có điểm chung là từng được HLV Troussier trao niềm tin từ rất sớm, trong đó có cơ hội thi đấu ở các lứa tuyển trẻ cũng như ra mắt ĐTQG.

Trong quãng thời gian từ 2018 đến 2024 gắn bó với bóng đá Việt Nam, từ vai trò cố vấn chiến lược và Giám đốc Kỹ thuật của lò đào tạo PVF, HLV trưởng U19, U23 và sau này là ĐTQG, Troussier đã không ngừng tuyển lựa các tài năng trẻ khắp đất nước. Ông có lúc xuất hiện trong các trận đấu ở giải hạng Ba quốc gia để tìm kiếm nhân tài.

Đó vốn là trọng trách của một người dẫn dắt các lứa tuyển trẻ. Và thực tế, từ khi cựu HLV 70 tuổi còn làm việc ở PVF, ông đã hướng tới mục tiêu phát triển chung cho bóng đá Việt Nam.

Không chỉ mong muốn đào tạo nhân tài cho riêng học viện bóng đá này, PVF dưới định hướng của Troussier hy vọng có thể tập hợp các gương mặt trẻ triển vọng từ những lò đào tạo hoặc các CLB khắp cả nước, mang đến sân chơi trải nghiệm và học tập trong ngắn hạn dưới môi trường cơ sở vật chất hiện đại. Những cầu thủ trẻ được tập hợp lại, thi đấu dưới danh nghĩa màu áo PVF ở các giải quốc tế mà học viện này được mời tham dự.

Ví dụ tiêu biểu là giải U15 ICC (International Challenge Cup) cuối năm 2018, quy tụ 6 đội từ bốn quốc gia Nhật Bản, Malaysia, Việt Nam và chủ nhà Singapore, thông qua thể thức đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội có điểm số cao nhất vào chung kết. U15 PVF khi ấy không chỉ có những cầu thủ do chính mình đào tạo, mà còn được bổ sung nhân tố từ các lò Sông Lam Nghệ An hay Viettel, như Đinh Xuân Tiến, Khuất Văn Khang hoặc Nguyễn Hồng Phúc...

U15 PVF đã thắng năm trong sáu trận và vào chung kết đánh bại U15 Johor Darul Ta’zim của Malaysia 1-0. Người ghi bàn duy nhất là Hồng Phúc, cầu thủ thuộc lò Viettel. HLV dẫn dắt U15 PVF ngày đó là Moulay Lahsen Wallen, người sau này cũng thuộc thành phần ban huấn luyện của Troussier ở tuyển Việt Nam.

Trường hợp của Thanh Nhàn cũng phản ánh phần nào hoài bão của nhà cầm quân người Pháp. Tiền đạo sinh năm 2003 ban đầu được đào tạo ở lò Fico Tây Ninh. Sau khi lọt vào mắt xanh của Troussier, anh được PVF chiêu mộ, thi đấu ở các giải trẻ, chơi giải hạng Nhất quốc gia khi 19 tuổi và giờ là ở V-League cùng PVF-CAND.

Dấu ấn của Troussier và rộng hơn là tầm nhìn phụng sự nước nhà của Trung tâm đào tạo PVF là không thể phủ nhận. Song, theo cựu HLV Đoàn Minh Xương, chiến tích ở SEA Games 33 của Việt Nam cần được nhìn nhận là sự tổng hòa của những yếu tố khác.

Các cầu thủ Việt Nam công kênh HLV Kim Sang-sik sau khi đánh bại Thái Lan ở chung kết SEA Games 33, diễn ra trên sân Rajamangla ngày 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Trong tiến trình hoàn thiện, mọi cầu thủ có thể từng được "chấm" từ sớm và trao cơ hội lên các lứa tuyển, nhưng để đạt được phong độ gọi lên U22 Việt Nam vừa qua, họ đã phải trải qua môi trường CLB ở V-League, được chỉ bảo bởi những HLV làm việc trực tiếp hàng ngày, hàng tuần.

"Thái Sơn sẽ không thể có được bước tiến và sự trưởng thành như hiện tại nếu thiếu vai trò của HLV Velizar Popov ở Thanh Hóa ngày trước. Đình Bắc cũng như vậy nếu không rút ra được những bài học tại Quảng Nam và phát triển dưới bàn tay HLV Mano Polking ở Công an Hà Nội", ông Xương nhấn mạnh.

Trên thực tế, đội hình của Việt Nam tại SEA Games 33 không thiếu những trường hợp không phải là "di sản" từ Troussier. Thủ thành Trung Kiên từng được cựu HLV người Pháp triệu tập một số lần, nhưng chỉ có trong danh sách sơ bộ và bị gạt tên khỏi nhóm cầu thủ chính thức sang Campuchia ở SEA Games 32. Hậu vệ Phi Hoàng chưa từng được gọi dưới thời "Phù thủy trắng" và chỉ được thừa nhận bởi HLV Lê Huỳnh Đức ở Đà Nẵng. Trong khi đó, Văn Thuận là gương mặt mới nổi từ Thanh Hóa.

Bất kỳ đâu trên thế giới, một cầu thủ tài năng có thể phát triển và trở thành sản phẩm được kỳ vọng như ban đầu luôn phải trải qua một hành trình thử thách và va đập theo thời gian. Đức Phú, Công Đến, Minh Trọng hay Tuấn Tài ít nhiều đều để lại những tiếc nuối, dù từng là những cái tên tiềm năng trong đánh giá của Troussier.

Tính thời điểm càng quan trọng nếu nhìn vào tấm HC vàng vừa qua của Việt Nam, qua cách sử dụng con người linh hoạt và mềm dẻo của HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân Hàn Quốc nhìn thấy vấn đề ở vị trí của Quốc Cường trong trận chung kết và lập tức thay anh bằng Thái Sơn. Văn Thuận và Thanh Nhàn cũng được đưa vào sân từ hiệp hai để thay thế Viktor Lê và Văn Khang. Cả ba sự thay đổi đó đều tác động trực tiếp, làm đảo chiều trận chung kết dù Việt Nam bị dẫn trước hai bàn.

Đội bóng của HLV Kim qua cả chiến dịch trên đất Thái mang đến những màu sắc và bài vở khác nhau. Họ có thể tấn công và ghi bàn từ các bài bóng cố định, những pha tấn công biên với những quả tạt luôn có ý đồ và điểm rơi đa dạng của Phi Hoàng từ cánh trái, lối tấn công bóng dài vẫn có thể chuyển thành bóng ngắn và phối hợp ở trung lộ - nách trung lộ.

"Theo tôi, một trong những người có công lớn nhất của Việt Nam ở chiến dịch vừa qua phải là HLV Kim Sang-sik. Ông ấy đã xây dựng chiến lược rõ ràng, phân tích đối thủ kỹ càng, đánh giá tình hình, đọc trận đấu tốt và thay người hiệu quả", ông Xương phân tích tiếp. "Ngoài ra, không thể quên sự đầu tư của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng công sức của các CLB. Lứa cầu thủ này đã được tập huấn, thi đấu nhiều giải, từ trong nước đến quốc tế. Điều đó giúp họ được va đập nhiều hơn, trưởng thành và bản lĩnh hơn. Hy vọng, lứa cầu thủ này sẽ tiếp tục được đầu tư, bồi dưỡng để trở thành nòng cốt trong tương lai".

Hà Phương