Cựu HLV Malaysia: 'Có thể hạ Việt Nam mà không cần 7 cầu thủ nhập tịch'

Theo cựu HLV tuyển Malaysia Dollah Salleh, thầy trò Peter Cklamovski đủ sức thắng Việt Nam ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường.

* Việt Nam - Malaysia: 19h thứ Ba 31/3, trên VnExpress.

"Không có chuyện chúng ta không thể thắng ở đó", ông Dollah nói với New Straits Times. "Ngay cả khi thiếu 7 ngôi sao nhập tịch, đội hình hiện tại vẫn được chuẩn bị tốt hơn đội bóng năm 2014 của tôi. Chúng tôi từng làm được, và hoàn toàn có thể lặp lại kết quả năm xưa".

HLV đội tuyển Malaysia thời 2014-2015, Dollah Salleh. Ảnh: NSTP

Cựu HLV Malaysia nhắc lại chiến thắng 4-2 ngay trên sân Mỹ Đình ở lượt về bán kết AFF Cup 2014. Khi đó, Malaysia cũng không có lực lượng nhập tịch dày như hiện tại, nhưng vẫn làm nên màn ngược dòng đáng nhớ trong lịch sử đối đầu Việt Nam.

Trong trận lượt đi bán kết cách đây 12 năm, Việt Nam thắng 2-1 trên sân Shah Alam. Nhưng ở lượt về dưới trướng Dollah, Malaysia thắng 4-2 để vào chung kết với tổng tỷ số 5-4. Malaysia về nhì năm đó, khi thua Thái Lan 3-4 sau hai lượt chung kết.

Theo Dollah, yếu tố then chốt với Malaysia hiện tại nằm ở tâm lý thi đấu. Ông kêu gọi các tuyển thủ phải gạt bỏ những tác động bên ngoài, khi đội tuyển đang chịu áp lực lớn sau án phạt từ FIFA khiến 7 cầu thủ nhập tịch bị treo giò 12 tháng.

"Điều nguy hiểm nhất là suy nghĩ 'chúng ta đã bị loại, không còn gì để chiến đấu'. Nếu giữ tâm lý đó, họ đã thua trước khi ra sân", ông nói. "Các cầu thủ phải tự nhủ rằng bằng mọi giá phải thắng. Khi đó, họ vẫn có thể chứng minh Malaysia đủ sức cạnh tranh ngay cả khi thiếu những cái tên quan trọng".

Việt Nam (áo đỏ) trong trận thua Malaysia 2-4 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội ở lượt về bán kết AFF Cup tối 11/12/2014. Ảnh: Lâm Thỏa

Dollah cũng cho rằng việc thi đấu trên sân Thiên Trường không phải trở ngại quá lớn như nhiều người nghĩ. Ông lấy kinh nghiệm cá nhân để trấn an: "Khán giả Việt Nam trông có vẻ đáng sợ từ xa, nhưng thực tế họ rất thân thiện. Năm 2014, thậm chí có người còn vỗ tay khi chúng tôi ghi bàn. Điều quan trọng nhất vẫn là tập trung vào trận đấu, bỏ qua mọi thứ bên ngoài sân".

Theo truyền thông Malaysia, thầy trò Cklamovski vẫn giữ quyết tâm cao dù không còn cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027. Trung vệ Daniel Ting khẳng định toàn đội xem trận đấu này là cơ hội để cứu vãn danh dự sau khi bị xử thua hai trận ở vòng loại. "Chúng tôi luôn muốn thắng mọi trận đấu, kể cả khi đã bị loại. Trận tới còn là cơ hội cải thiện thứ bậc FIFA, nên rất quan trọng", anh nói.

Cầu thủ đang khoác áo CLB Ratchaburi ở Thái Lan cho biết bầu không khí trong đội vẫn tích cực, bất chấp những biến động gần đây. Anh sẵn sàng thi đấu ở bất kỳ vị trí nào theo yêu cầu của HLV Cklamovski, kể cả trung vệ thay vì hậu vệ trái quen thuộc. "Tôi từng chơi trung vệ khi còn trẻ, nên không có vấn đề gì. Ở đâu đội cần, tôi sẽ thi đấu", Ting nói thêm.

Ting (giữa) trong buổi tập cùng Malaysia ngày 25/3. Ảnh: FAM

Trung vệ 33 tuổi nằm trong nhóm 10 cầu thủ lai của Malaysia tập trung lần này. Ngoài ra, họ còn ba cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Malaysia, là tiền vệ Ezequiel Aguero, Endrick và tiền đạo Paulo Josue. Còn 7 cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu vì làm giả hồ sơ là Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan).

Hoàng An (theo NST, Stadium Astro)