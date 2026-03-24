Cựu hiệu trưởng ở Hà Nội ra tòa trong vụ thu tiền học thêm sai quy định

Bà Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình, bị cáo buộc 13 năm trước thu tiền dạy thêm gấp đôi quy định, chỉ đạo lập hai sổ kế toán để tránh sự kiểm tra của quận.

Ngày 24/3, bị cáo Nguyễn Thị Bình, 53 tuổi, hiệu trưởng THCS Ba Đình giai đoạn 2012-2023 và kế toán Phạm Thị Nguyệt, 50 tuổi, bị TAND Khu vực 1- Hà Nội xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan sai phạm trong dạy thêm tại trường THCS Ba Đình, Hà Nội, năm học 2013-2014. Cả hai bị cáo được tại ngoại.

HĐXX triệu tập một số giáo viên và phụ huynh giai đoạn này, trong vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình. Ảnh: Danh Lam

Theo cáo trạng VKS đang công bố, vụ án được điều tra từ đơn tố cáo từ một cựu giáo viên.

Nhà chức trách xác định, tháng 6/2013, Hà Nội ra quy định về dạy thêm, học thêm, trong đó nêu mức thu thỏa thuận với phụ huynh, dao động 6.000-26.000 đồng/học sinh/tiết. Lớp càng ít học sinh, mức thu càng cao và ngược lại. Tiền thu được dùng 70% trả thù lao giáo viên trực tiếp dạy, 15% cho công tác quản lý và 15% chi điện nước, cơ sở vật chất.

Cáo trạng nêu, năm học 2013-2014, trường THCS Ba Đình tổ chức dạy thêm các môn Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa cho học sinh, 12-48 tiết/tháng tùy khối. Các lớp có số học sinh 20-40, tương ứng mức thu 7.000-9.000 đồng, song hiệu trưởng Bình chỉ đạo kế toán Nguyệt, thủ quỹ Hà và giáo viên thu 15.000 đồng/tiết/học sinh.

Hiệu trưởng Bình bị cáo buộc chỉ đạo kế toán Nguyệt lập hai hệ thống sổ sách kế toán: một sổ đưa vào báo cáo tài chính chính thức; một sổ để ngoài dùng cho chi tiêu và không bị Kho bạc và phòng tài chính quận kiểm soát. Chứng từ cũng được chia thành hai nhóm tương ứng với hai lớp học thêm. Trên giấy tờ, mỗi nhóm có sĩ số từ 10 đến 20 học sinh.

VKS xác định, tổng tiền trường thu từ dạy thêm hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó hơn một tỷ đồng là thu vượt quy định. Đây được xác định là tiền phụ huynh bị thiệt hại.

Trong 30% nộp về nhà trường (327 triệu đồng), một nửa chi cơ sở vật chất, một nửa chia công tác quản lý. Cụ thể, hiệu trưởng nhận 72 triệu đồng, kế toán và 2 hiệu phó mỗi người 28 triệu, thủ quỹ 11 triệu đồng...

70% số tiền thu còn lại được chi trả trực tiếp cho các giáo viên dạy thêm và giáo viên chủ nhiệm, tổng 766 triệu đồng.

Cựu kế toán trường THCS Ba Đình Phạm Thị Nguyệt. Ảnh: Danh Lam

Cựu hiệu trưởng: Chia đôi lớp không phải để nâng học phí

Tại cơ quan điều tra, bà Bình khai trong cuộc họp Hội đồng sư phạm đầu năm học đã phổ biến các quy định về dạy thêm của thành phố và thống nhất mức thu 15.000 đồng, có kế toán Nguyệt tham gia. Theo bà, mức trên dựa vào trung bình của tối đa và tối thiểu, làm tròn là 15.000 đồng. Việc chia lớp học thêm thành hai là dựa theo học lực của học sinh, có biên bản thỏa thuận với phụ huynh.

Trong báo cáo tài chính cuối năm, do sơ suất, kế toán không báo cáo tổng hợp cả hai hệ thống sổ sách nên trường vẫn giữ khoản này. Nhà trường sau đó đã có báo cáo về Phòng tài chính UBND quận theo quy định.

Khi kế toán Nguyệt chuyển công tác, kế toán mới nhận bàn giao sổ sách và phát hiện ra khoản tiền ngoài sổ sách, khi này còn 263 triệu đồng, song không thể làm báo cáo bổ sung. Do đó, bộ phận tài vụ tiếp tục quản lý, chi vào các công việc của trường.

Còn kế toán Nguyệt khai hiệu trưởng chỉ đạo mình và thủ quỹ Hà làm hai hệ thống sổ sách thu chi. Bà Bình chỉ đạo tách trên sổ sách chứng từ một lớp học thêm thành hai lớp để sĩ số của mỗi lớp ít hơn song tiền thu nhiều hơn.

Thủ quỹ Hà xác nhận điều này, song khai làm theo yêu cầu của kế toán Nguyệt, không biết lập hai sổ để làm gì. Việc quyết toán do kế toán và nhà trường thực hiện, thủ quỹ không biết.

Qua các lần được cơ quan tố tụng tổ chức đối chất, lời khai của 3 người không đổi.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của 12 giáo viên chủ nhiệm và 13 giáo viên bộ môn dạy thêm, song một số thầy cô khai có chia nhóm theo năng lực học sinh, một số khai không chia, số còn lại nói không nhớ.

Sau khi khởi tố, vụ án đã được trả hồ sơ điều tra bổ sung 3 lần. Các cáo buộc được giữ nguyên.

Căn cứ các tài liệu thu thập trong hồ sơ vụ án, như lịch học, sinh hoạt đoàn hội, cơ sở vật chất, sơ đồ phòng học xác định, năm học 2013-2014, trường có tổng cộng 24 phòng học để phục vụ cho 32 lớp khối 6, 7, 8, 9.

Trong đó, buổi sáng nhà trường sử dụng toàn bộ 24 phòng cho 24 lớp chính khóa khối 6, 8 và 9. Buổi chiều sử dụng 16 phòng học cho 16 lớp chính khóa khối 6 và 7. Còn trống 8 phòng học.

Như vậy, nếu chia nhóm, tổng tiết học sẽ tăng gấp đôi lên 320 tiết/tuần và để đáp ứng đủ phải cần ít nhất 14 phòng trống/buổi chiều, việc chia nhóm là không thể thực hiện với 8 phòng trống.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã thu thập được 24 đơn đăng ký tham gia dạy thêm trong trường của giáo viên, đều thể hiện không có việc chia nhóm lớp học thêm theo học lực.

Lời khai của hiệu trưởng Bình, do đó bị cơ quan điều tra xác định không phù hợp.

Ban phụ huynh: Học phí phù hợp, thấp hơn mặt bằng chung

Cơ quan điều tra gửi giấy mời phụ huynh song phần lớn không đến làm việc. Những người đến lấy lời khai cho hay không đề xuất, hoặc không nhớ rõ việc chia lớp theo năng lực để dạy thêm. Phụ huynh có viết biên bản thỏa thuận mức thu tiền học, nhưng theo hướng dẫn của trường. Họ không đề nghị gì về việc thu sai quy định hay xử lý các cá nhân vi phạm.

Tháng 3/2024, Ban phụ huynh năm học 2013-2014 có đơn gửi cơ quan tố tụng, trình bày mức thu đã được trường họp bàn với phụ huynh từ đầu năm học. Phụ huynh căn cứ mức thu tối đa của thành phố 26.000 đồng/tiết và mức tối thiểu 6.000 đồng để đề xuất mức 15-18.000 đồng. Theo nguyện vọng phụ huynh, học phí được trường chốt 15.000 đồng là phù hợp tình hình thực tế và không quá thấp so với các trường xung quanh.

Cho rằng 10 năm đã qua, con cái đã trưởng thành và không phụ huynh nào thắc mắc về sự việc, Ban phụ huynh kiến nghị cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng xem xét việc cô Bình là người có năng lực tâm huyết, vì học sinh.

