Cựu hiệu trưởng ở Hà Nội khai 'bị oan' trong vụ thu sai tiền dạy thêm

Cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình nói chia nhóm học sinh không phải để tăng tiền học thêm, bản thân có nhiều cống hiến song HĐXX đáp "trước pháp luật, vi phạm rạch ròi với công lao".

Bị cáo Nguyễn Thị Bình, 53 tuổi, hiệu trưởng THCS Ba Đình giai đoạn 2012-2023 và kế toán Phạm Thị Nguyệt, 50 tuổi, đang bị TAND Khu vực 1 - Hà Nội xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Bình bị cáo buộc, năm 2013, biết Hà Nội có quy định về dạy, học thêm, với mức thu thỏa thuận với phụ huynh, 6.000-26.000 đồng/học sinh/tiết. Các lớp sĩ số 20-40 sẽ tương ứng mức thu 7.000-9.000 đồng, song hiệu trưởng Bình yêu cầu giáo viên thu 15.000 đồng; chỉ đạo thủ quỹ lập hai hệ thống sổ sách để tránh kiểm tra của quận.

Theo quy định của thành phố, tiền thu được dùng 70% trả thù lao giáo viên trực tiếp dạy, 15% cho công tác quản lý và 15% chi điện nước, cơ sở vật chất.

VKS xác định, tổng tiền trường thu từ dạy thêm hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó hơn một tỷ đồng là thu vượt quy định. Đây được xác định là tiền phụ huynh bị thiệt hại.

Cựu hiệu trưởng: Vận dụng linh hoạt quy định, chia lớp vì lợi ích học sinh

Khai tại phiên tòa, kế toán Nguyệt nói theo cuộc họp của Hội đồng giáo dục nhà trường, học sinh chia làm hai nhóm. Bị cáo làm hai hệ thống sổ do chỉ đạo của hiệu trưởng Bình.

Mang theo tập hồ sơ dày, liên tục ghi chép suốt phiên tòa, cựu hiệu trưởng Bình phản đối cáo trạng, khẳng định "bị cáo buộc oan".

Trả lời HĐXX về thông tư của thành phố quy định dạy thêm, cựu hiệu trưởng nói quy định có chia thang, nhưng mức thu dựa trên thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường. Việc tách lớp làm đôi để dạy bám sát năng lực học sinh, đúng nghiệp vụ sư phạm, không nhằm tăng tiền học phí.

"Với lương tâm nhà giáo, tôi khẳng định mục đích chia là phương pháp sư phạm để đảm bảo chất lượng dạy học, không phụ huynh nào có ý kiến". Theo cựu hiệu trưởng này, chủ trương được thông báo cho phụ huynh, mức thu đã được thỏa thuận, đã được gửi tới phòng giáo dục quận phê duyệt.

HĐXX viện dẫn các quy định trong Thông tư 17/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về điều kiện, mục đích, nguyên tắc dạy thêm, theo đó dạy thêm học thêm phải góp phần củng cố nâng cao năng lực, kỹ năng học sinh, không dạy thêm trước chương trình học, đối với học sinh có nhu cầu tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý, không ép buộc, khi xếp lớp phải căn cứ vào học lực của học sinh. Học sinh phải làm đơn, phụ huynh ký xác nhận và cam kết.

Song thực tế, theo cáo buộc, trường đã tổ chức dạy thêm khi chưa có đơn của các em, việc chia lớp dựa trên chủ quan đánh giá của giáo viên, học sinh chưa đưa ra nguyện. "Chính học sinh biết rõ nhất mình mạnh yếu chỗ nào", chủ tọa đánh giá.

Số học sinh/lớp Mức thu tối đa mỗi học sinh/tiết 1-9 26.000 đồng 10-19 13.000 đồng 20-29 9.000 đồng 30-39 7.000 đồng 40 trở lên 6.000 đồng

Theo tòa, mức thu của cô hiệu trưởng đưa ra (15.000 đồng) không thuộc bất cứ mức nào ở thang quy định của thành phố (Theo Quyết định 22/2013). Giải thích điều này, bà Bình cho rằng cơ quan chủ quản có quy định, nhưng "nếu áp máy móc mức trần này sẽ không thể thực hiện được". Từ đó, Hội đồng giáo dục cùng Ban phụ huynh mới đi đến thỏa thuận học phí 15.000 đồng/học sinh/tiết.

"Bây giờ làm một cuộc khảo sát tại Hà Nội xem có trường nào thực hiện được cái mức đó không", bị cáo Bình nhiều lần tỏ ra mất bình tĩnh trong trả lời xét hỏi. Cựu hiệu trưởng sau đó đề nghị VKS đưa ra bằng chứng về việc "trong 4 yếu tố cấu thành tội phạm, tôi vi phạm điều nào?".

Cầm tài liệu trên tay, bà Bình nghẹn giọng phân trần về công lao, đóng góp với trường THCS Ba Đình suốt những năm đương nhiệm, được học sinh, phụ huynh công nhận. "Tôi tổ chức dạy thêm để học sinh, tốt lên, phụ huynh hài lòng, nhưng sau 12 năm đã biến thành tội. Cuộc đời làm nhà giáo của tôi chưa từng có ý nghĩ dạy thêm để thu tiền sai, vụ lợi", bị cáo nói sau đó gục xuống bàn khóc.

Chủ tọa trấn an bị cáo, khẳng định không phủ nhận nhiệt huyết và công lao của cựu hiệu trưởng với trường và học sinh trong những năm tháng đó. Song những điều bị cáo làm không được vượt quá quy định pháp luật. Dạy thêm học thêm phải có nguyên tắc, đủ điều kiện, đúng vai trò từng người.

Phiên tòa đang tiếp tục làm việc, dự kiến kéo dài 3 ngày.

