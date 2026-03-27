Cựu hiệu trưởng ở Hà Nội bị tuyên 3 năm tù do thu sai một tỷ đồng dạy thêm

Tòa cho hay cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình nhận mức án thấp hơn đề nghị của VKS là do hưởng lợi rất nhỏ; được phụ huynh, đồng nghiệp và học sinh ghi nhận có công lao với trường.

Mức án 3 năm tù với bà Bình được TAND Khu vực 1 - Hà Nội tuyên sau 4 ngày xét xử, nghị án. Cùng tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cựu kế toán của trường, bị cáo Phạm Thị Nguyệt, nhận 24 tháng án treo.

Trước đó, VKS đề nghị 4-5 năm tù cho bà Bình và 36 tháng án treo cho bà Nguyệt.

Chiều nay, bị cáo Bình nhiều lần gào khóc, mất bình tĩnh và bỏ ra ngoài khi HĐXX đang đọc bản án. Bà sau đó được nhân viên y tế hỗ trợ.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình được hai nhân viên y tế hỗ trợ tại tòa. Ảnh: Danh Lam

HĐXX xác định bà Bình tổ chức dạy, học thêm không theo quy định; không có đơn tự nguyện đăng ký của học sinh kèm cha mẹ xác nhận. Việc tổ chức dạy thêm, chia theo lớp chính khóa để nâng mức tiền thu là không đúng quy định. Số tiền thu vượt quy định tuy không lớn (hơn một tỷ đồng) và cựu hiệu trưởng hưởng lợi 78 triệu đồng trong số này.

Theo tòa, vụ án không chỉ có yếu tố vụ lợi vật chất. Bà Bình còn vụ lợi phi vật chất bằng việc "nâng cao uy tín" cá nhân khi "nâng cao thu nhập cho giáo viên". Bởi, giáo viên dạy thêm được nhận 70% tiền học phí, 30% còn lại nộp về trường (15% cho công tác quản lý và 15% chi điện nước, cơ sở vật chất).

Tuy nhiên, HĐXX cũng đánh giá vụ án xảy ra đã lâu, tính nguy hiểm không cao, thực tế tiền chi trả cho cá nhân bị cáo Bình rất nhỏ. Cựu hiệu trưởng này được nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh ghi nhận nhiệt quyết tận tâm của với sự nghiệp giáo dục. Số tiền bị cáo thu vượt quy định là muốn tăng thu nhập cho giáo viên, nâng cao năng lực cho học sinh.

Cựu kế toán trường THCS Ba Đình, bị cáo Phạm Thị Nguyệt. Ảnh: Danh Lam

Cựu hiệu trưởng: Vụ án "phủ bóng đen lên cuộc đời nghề giáo của tôi"

Bào chữa cho bà Bình, các luật sư yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, do có nhiều mâu thuẫn chưa được cơ quan điều tra làm rõ; chủ quan trong đánh giá chứng cứ, phương pháp tính thiệt hại chưa khách quan...

Luật sư cho rằng việc trường không áp đặt mà trực tiếp "thỏa thuận mức học phí với phụ huynh" là đúng quy định Thông tư 17/2012 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thông tư cũng ủy quyền cho UBND cấp tỉnh (trường hợp này là UBND Hà Nội) quy định "việc thu, quản lý, sử dụng", tức quy trình thủ tục và không có quyền áp mức trần (như bảng dưới).

Trích dẫn khoản 2 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, luật sư nói "trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy đinh khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn". Như vậy, việc hiệu trưởng Bình thỏa thuận học phí với phụ huynh là đúng Thông tư 17 - văn bản pháp lý có hiệu lực cao hơn Quyết định 22 của UBND Hà Nội.

Luật sư cho rằng VKS sử dụng văn bản cấp dưới (Quyết định 22) để buộc tội thân chủ là trái nguyên tắc áp dụng pháp luật.

Trước quan điểm bào chữa này, VKS đối đáp ngắn gọn, giữ nguyên quan điểm buộc tội.

Trong lời sau cùng vào tối muộn hôm 25/3, cựu hiệu trưởng Bình cầm giấy đọc gần 40 phút, nhiều lần ngừng lời để khóc. Tiếp tục khẳng định bị oan, bà phân trần "điều đau nhất" không chỉ là bị truy tố mà cả quãng đời làm nghề giáo "bị đặt dưới một bóng đen rất nặng nề".

"Tôi không bước vào nghề này để tìm cách lấy tiền của phụ huynh. Tôi cũng không điều hành nhà trường với ý nghĩ trục lợi cá nhân. Hoạt động dạy thêm là có thật. Giáo viên dạy thật, học sinh học thật. Tiền cũng chi trả cho chính hoạt tập đó, không phải là một khoản tôi bí mật kiếm cho bản thân", bà nói.

Bị cáo cảm ơn cơ quan tố tụng kiên nhẫn lắng nghe mình trình bày trong những ngày xét xử rất dài, và những phụ huynh còn đặt niềm tin.

Theo cáo buộc, năm 2013, Hà Nội quy định về dạy, học thêm, với mức thu thỏa thuận với phụ huynh, 6.000-26.000 đồng/học sinh/tiết. Các lớp sĩ số 20-40 sẽ tương ứng mức thu 7.000-9.000 đồng, song hiệu trưởng Bình yêu cầu giáo viên thu 15.000 đồng; chỉ đạo thủ quỹ lập hai hệ thống sổ sách để tránh kiểm tra của quận.

VKS xác định, tổng tiền thu từ dạy thêm hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó hơn một tỷ đồng thu vượt quy định. Đây được xác định là tiền phụ huynh bị thiệt hại.

Trong 30% nộp về nhà trường (327 triệu đồng), một nửa chi cơ sở vật chất, một nửa chia công tác quản lý. Cụ thể, hiệu trưởng nhận 72 triệu đồng, kế toán và 2 hiệu phó mỗi người 28 triệu, thủ quỹ 11 triệu đồng...

Một số phụ huynh có con học thêm trong giai đoạn này đã tham dự phiên tòa trong tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Họ cho rằng việc truy tố cựu hiệu trưởng là "không cần thiết" vì phụ huynh không thắc mắc về mức thu, do đã được phổ biến chủ trương và nhất trí.

Hải Thư