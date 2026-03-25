Cựu hiệu trưởng bị đề nghị 4-5 năm tù trong vụ thu sai một tỷ đồng dạy thêm

Hà NộiVKS đánh giá cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình vụ lợi, làm trái quy định khi phân lớp, quyết định sai mức học phí dạy thêm nên cần nghiêm khắc xử lý, đề nghị tuyên 4-5 tù.

Chiều 25/3, sau hơn một ngày xét hỏi, VKS công bố luận tội và đề nghị mức án trên cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình và đề nghị 36 tháng án treo cho cựu kế toán Phạm Thị Nguyệt. Cả hai bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Do các phụ huynh không yêu cầu bồi thường, VKS không đề nghị tòa tuyên buộc hai bị cáo phải trả lại khoản tiền thu trái phép. Sau này nếu các phụ huynh khác có yêu cầu sẽ được giải quyết trong vụ án dân sự khác.

VKS đánh giá việc dạy và học thêm là vấn đề nhức nhối với phụ huynh và học sinh. Các bị cáo phạm tội vì động cơ vụ lợi, gây mất uy tín, niềm tin với phụ huynh; do đó việc xét xử nghiêm là cần thiết, để lấy lại lòng tin của nhân dân.

Trong sai phạm này, cựu hiệu trưởng Bình được xác định là chủ mưu, giữ vai trò chính; Nguyệt có vai trò giúp sức tích cực, gian dối trong sổ sách giấy tờ để trốn tránh sự kiểm tra của các cấp quản lý.

Trước việc bà Bình không thừa nhận cáo buộc, VKS khẳng định các lời khai, chứng cứ cho thấy việc truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Cơ quan công tố đánh giá bà Bình không thành khẩn, không khắc phục hậu quả, song ghi nhận tại phiên tòa bị cáo khai mức học phí đã thỏa thuận với phụ huynh. Việc chia lớp nhằm đảm bảo lợi ích cho học sinh. Sự việc xảy ra đã lâu, bị cáo cũng có đóng góp với nhà trường.

Với phân tích trên, VKS đưa ra đề nghị phạt cựu hiệu trưởng 4-5 năm tù.

Theo khung hình phạt các bị cáo đang bị truy tố ở khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự, mức án từ 10 đến 15 năm.

Bà Bình bị cáo buộc, năm 2013, biết Hà Nội có quy định về dạy, học thêm, với mức thu thỏa thuận với phụ huynh, 6.000-26.000 đồng/học sinh/tiết. Các lớp sĩ số 20-40 sẽ tương ứng mức thu 7.000-9.000 đồng, song hiệu trưởng Bình yêu cầu giáo viên thu 15.000 đồng; chỉ đạo thủ quỹ lập hai hệ thống sổ sách để tránh kiểm tra của quận.

Theo quy định của thành phố, tiền thu được dùng 70% trả thù lao giáo viên trực tiếp dạy, 15% cho công tác quản lý và 15% chi điện nước, cơ sở vật chất.

VKS xác định, tổng tiền trường thu từ dạy thêm hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó hơn một tỷ đồng là thu vượt quy định. Đây được xác định là tiền phụ huynh bị thiệt hại.

Số học sinh/lớp Mức thu tối đa mỗi học sinh/tiết 1-9 26.000 đồng 10-19 13.000 đồng 20-29 9.000 đồng 30-39 7.000 đồng 40 trở lên 6.000 đồng

Trong 30% nộp về nhà trường (327 triệu đồng), một nửa chi cơ sở vật chất, một nửa chia công tác quản lý. Cụ thể, hiệu trưởng nhận 72 triệu đồng, kế toán và 2 hiệu phó mỗi người 28 triệu, thủ quỹ 11 triệu đồng...

70% số tiền thu còn lại được chi trả trực tiếp cho các giáo viên dạy thêm và giáo viên chủ nhiệm, tổng 766 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bà Bình kêu oan, khẳng định học phí thu theo thỏa thuận với phụ huynh và làm đúng phương pháp sư phạm, vì lợi ích học sinh.

Một số phụ huynh có con học thêm trong giai đoạn này tới tham dự phiên tòa trong tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Họ cho rằng việc truy tố cựu hiệu trưởng là "không cần thiết" vì phụ huynh không thắc mắc về mức thu vì đã được phổ biến chủ trương, nhất trí.

HĐXX cũng triệu tập điều tra viên vụ án để làm rõ một số tình tiết liên quan trong quá trình điều tra. Vị này khẳng định cách xác định số tiền thiệt hại trong vụ án đã được tính toán đúng phương pháp quy định.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần tranh tụng.

Hải Thư