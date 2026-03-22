Cựu HC vàng SEA Games người Thái vô địch 21km giải chạy đêm

TP HCMThận trọng trong nửa đầu chặng đua, Arthit Soda bứt lên ở nửa sau để vô địch 21km VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 trong lần đầu sang Việt Nam.

Bùi Văn Lợi (Việt Nam) và Ouk Rohit (Campuchia) là hai đối thủ chính của Arthit trong cuộc đua sáng 22/3. Bất chấp hai đối thủ bứt lên ở nửa chặng đầu, chân chạy Thái Lan vẫn kiên nhẫn. Đến khi anh bung sức, Lợi và Rohit đều hụt hơi, tạo điều kiện để Arthit về nhất sau 1 giờ 11 phút 5 giây.

"Các đối thủ rất mạnh. Ở những km đầu tiên, họ bám đuổi rất sát và kiểm soát tốc độ tốt. Nhưng đến giai đoạn cuối, khi họ bắt đầu đuối sức, tôi đã tận dụng cơ hội để bứt lên dẫn đầu", Arthit chia sẻ.

Arthit phá băng về nhất cự ly 21km VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 sáng 22/3. Ảnh: VnExpress Marathon

Bay tới TP HCM vào trưa 21/3, Arthit cho biết anh dành khoảng một tháng để chuẩn bị cả thể lực lẫn tâm lý cho giải đấu này, sau khi không đạt kết quả như mong muốn tại Buriram Marathon. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất với runner xứ chùa Vàng không nằm ở chuyên môn, mà là việc phải thi đấu trong khung giờ đêm.

"Việc thức dậy từ 1h30 sáng là thử thách không nhỏ với tôi, bởi thói quen sinh hoạt thường ngày là đi ngủ từ 9-10h tối. Để thích nghi, tôi cố gắng ngủ sớm từ khoảng 18h, dù không dễ đi vào giấc ngủ sâu", anh nói.

Arthit cho biết cách nhập cuộc thận trọng một phần vì chưa biết rõ các đối thủ, một phần vì còn bỡ ngỡ với điều kiện thi đấu. Phải đến khi cơ thể cảm thấy ổn, anh mới quyết định tăng tốc. Nam runner đánh giá thời tiết thuận lợi cũng giúp anh chiến thắng khi nhiệt độ khoảng 25 độ C, độ ẩm không quá cao, đủ dễ chịu để duy trì guồng chân ổn định.

Arthit quỳ gối, chắp tay thực hiện động tác vái lạy của người Thái Lan, thể hiện sự biết ơn. Ảnh: VnExpress Marathon

Sinh năm 1995, Arthit Soda là gương mặt quen thuộc của thể thao sức bền Thái Lan. Anh từng giành HC vàng nội dung duathlon tiếp sức hỗn hợp tại SEA Games 2019, đồng thời nhiều lần đạt thứ hạng cao ở các giải bán marathon trong nước. Thành tích tốt nhất của anh ở 21km hiện là 1 giờ 10 phút 46 giây, lập tại Bang Saen 21 (Thái Lan) tháng 12 năm ngoái.

Nhà vô địch 21km Giải chạy đêm TP HCM từng trải qua quãng thời gian mưu sinh chật vật. Lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, không có điều kiện học hành đầy đủ, Arthit phải làm nhiều việc như nhặt chai nhựa, giao hàng, làm thợ xây để kiếm sống. Những năm tháng ấy khiến anh quyết tâm theo đường thể thao.

Từ những giải phong trào ở quê nhà, runner 31 tuổi dần tìm được hướng đi mới, từng bước theo đuổi con đường chạy bộ chuyên nghiệp và thành công. Câu chuyện của Arthit có nhiều nét tương đồng với các runner Việt Nam khi nhiều người đến với chạy bộ từ hoàn cảnh khó khăn, xem đây là cơ hội để thay đổi cuộc đời.

Hải Long