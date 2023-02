Quà biếu 600 triệu đồng cho giám đốc Sở khi 'thông thầu' thiết bị giáo dục

Điện BiênÔng Nguyễn Văn Kiên, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, bị cáo buộc nhận quà biếu 600 triệu đồng, cùng đồng phạm "thổi giá" hai gói thầu thiết bị dạy học từ 12 lên 20 tỷ đồng.

Dự kiến ngày 1/3, ông Kiên, 61 tuổi, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, bị TAND tỉnh xét xử về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 222, Bộ luật Hình sự.

7 đồng phạm bị truy tố cùng tội danh gồm: Trịnh Mạnh Cường, cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GDĐT tỉnh Điện Biên; Đinh Văn Hữu, cựu Giám đốc Công ty Sách Điện Biên; Nguyễn Quang Tuyến, cựu Phó giám đốc Công ty Sách Điện Biên; Võ Thúc Chính, cựu Giám đốc Công ty T&C; Mai Thanh An, cựu Giám đốc Công ty Tây Đô; Hồ Thị Sáu, cựu Giám đốc Khối thẩm định III và Nguyễn Quốc Việt, Thẩm định viên Công ty thẩm định giá BTC Value.

Trong 8 người, ông Việt và Sáu cũng là bị can trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Cáo trạng xác định, năm 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên là chủ đầu tư 2 gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu (gói 1) và Mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường THPT (gói 2).

Ông Hữu mong muốn công ty mình trúng thầu nên gặp ông Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên khi đó và nhận được sự "giúp sức".

Ông Nguyễn Văn Kiên khi đương chức. Ảnh: Xuân Hoa

Với gói thầu số 1, ông Kiên yêu cầu Hữu gặp Trưởng phòng Tài chính Cường để được "hướng dẫn". Ông Cường đề nghị ông Hữu lập danh mục thiết bị gồm: tên, mô tả chi tiết, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền và báo giá các thiết bị cho Sở.

Ông Hữu chỉ đạo cấp phó Tuyến làm báo giá sao cho công ty có lợi nhuận 20- 25%. Tuyến tính toán, báo 10 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu, nhận báo giá, ông Cường không chỉnh sửa về nội dung mà lập tức chấp thuận giá Tuyến đưa ra. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói thầu, ông Cường còn đề nghị Tuyến thực hiện thẩm định giá các thiết bị trên thay cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tuyến giới thiệu Công ty BTC Value của Hải, Sáu và Việt, đồng thời soạn thảo giúp ông Cường công văn thẩm định máy Scan và thiết bị dạy học lớp 6-12, tổng giá trị 10 tỷ đồng.

Khi một số thiết bị còn thiếu thông số, xuất xứ, phía Hải, Sáu, Việt không thông báo cho Tuyến bổ sung mà lên mạng để tham khảo, định giá trong khi không khảo sát thực tế. Việc này dẫn đến kết quả thẩm định giá không chính xác, VKS cáo buộc.

Nhận chứng thư thẩm định từ Cường, ông Kiên ký phê duyệt tổng dự toán 10 tỷ đồng.

Biết trúng thầu trước khi nộp hồ sơ dự thầu

Để tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, nhà chức trách cáo buộc, ông Cường đề xuất để ông Kiên ký quyết định chỉ định công ty "quen biết" làm đơn vị tư vấn thầu. Trong đó có Công ty T&C do bị can Chính, cựu chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo, làm giám đốc.

Ông Chính không có chứng chỉ hoạt động đấu thầu song lấy bừa tên những người có chứng chỉ đang được đăng trên mạng để kê khai là thành viên công ty.

Ngày 28/5/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên bán hồ sơ mời thầu và được 4 đơn vị mua, trong đó có công ty của Hữu. Hai trong 3 công ty còn lại được Hữu nhờ làm "quân xanh". Sau chấm thầu, công ty của Hữu trúng gói thầu giá 9,9 tỷ đồng, dù giá trị thực là 6,5 tỷ đồng.

Ông Kiên và Hữu ký hợp đồng cung cấp trang thiết bị vào ngày 12/6/2019. Song "do biết chắc sẽ trúng thầu", từ ngày 3/6, giám đốc Hữu đã bắt đầu mua sắm thiết bị để bàn giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo, tức trước cả khi nộp hồ sơ dự thầu, nhà chức trách cáo buộc.

Giám đốc Sở bị cáo buộc nhận 600 triệu đồng chúc Tết

Sau khi trót lọt gói thầu đầu tiên, đầu năm 2020, Hữu tiếp tục đặt vấn đề với ông Kiên và các thủ đoạn được lặp lại.

Lần này, đơn vị được Cường "tin tưởng" đề xuất với ông Kiên để làm hồ sơ mời thầu là Công ty Tây Đô của giám đốc Mai Thanh An, người quen của Cường.

An, như Chính trong vụ thông thầu đầu tiên, cũng không có chứng chỉ hoạt động đấu thầu. An do đó lên mạng lấy tên những người có chứng chỉ và kê khai là thành viên công ty.

Công ty của Hữu một lần nữa trúng gói thầu trị giá 9,9 tỷ đồng, dù giá trị thật chỉ 5,6 tỷ đồng. Ngày 7/5/2020, Hữu và ông Kiên mới ký hợp đồng cung cấp thiết bị cho Sở từ ngày 3/6.

Một lần nữa, "do biết chắc sẽ trúng thầu", Hữu cho mua thiết bị phục vụ cho môn thể dục và hóa học như lưới, cầu lông, các loại hóa chất thí nghiệm... từ hôm 24/5.

Các bị can Nguyễn Quang Tuyến, Võ Thúc Chính, Mai Thanh An (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Cáo trạng xác định, do được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện trúng hai gói thầu, dịp Tết Nguyên đán năm 2020 và 2021, ông Hữu đến phòng làm việc của ông Kiên tại Sở, biếu mỗi lần 300 triệu đồng, tổng 600 triệu đồng.

Ông Kiên đã nộp khắc phục 2 tỷ đồng trước khi bị VKS truy tố; Hữu nộp 1,3 tỷ đồng. Tổng số tiền các bị can đã khắc phục là 4,4 tỷ đồng.

Theo nhà chức trách, hành vi của các bị can được xác định gây thiệt hại 7,5 tỷ đồng. Công ty sách Điện Biên của Hữu có trách nhiệm nộp 996 triệu đồng khắc phục hậu quả, các bị can còn phải khắc phục hơn 2 tỷ đồng.

Bị can Hữu bị VKS đánh giá là người khởi xướng, ông Kiên phạm tội tích cực. Những người còn lại giúp sức.

VKS cho biết với các công ty "quân xanh" cho Hữu mượn hồ sơ dự thầu, các thẩm định viên tại các công ty liên quan, do làm theo chỉ đạo, không có động cơ, cũng không được hưởng lợi nên không bị truy tố.

Thanh Lam