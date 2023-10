Cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM: 'Tôi không tư lợi'

Ông Phan Minh Tân cho rằng không sai, không tư lợi, khi cấp kinh phí cho doanh nghiệp sản xuất chip; việc dự án không thành công gây thiệt hại cho Nhà nước là rủi ro.

Chiều 30/10, phiên tòa xử ông Tân, 69 tuổi, và 4 cựu cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng bước sang phần thẩm vấn.

Ông Tân cùng các cựu cán bộ Sở KH&CN bị cáo buộc duyệt và cấp tín dụng cho Công ty đầu tư và phát triển công nghệ Huy Hoàng (do ông Nguyễn Trọng Vũ, Việt kiều Mỹ làm Giám đốc) vay tiền khi không đủ điều kiện. Doanh nghiệp này sau khi nhận giải ngân đã không hoàn thành dự án, Vũ trốn về Mỹ không trả lại các khoản tiền, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, ông Tân cho rằng, việc cấp tiền cho Công ty Huy Hoàng không phải là cho vay, mà cấp kinh phí thực hiện dự án, đề tài khoa học, theo quy chế quản lý đề tài khoa học trên địa bàn thành phố.

Theo bị cáo, tiêu chí để được cấp kinh phí là đề tài khoa học phải thực sự cần thiết, cấp thiết; phải tạo ra sản phẩm... Công ty Huy Hoàng phải đáp ứng đủ các điều kiện và phải được UBND TP HCM xem xét, phê duyệt theo đúng Quy chế đã ban hành. Việc cấp kinh phí để Công ty Huy Hoàng bắt tay thực hiện dự án Chip 1 là thực hiện đúng theo quy định, quy trình, không sai phạm.

"Việc Công ty Huy Hoàng không thực hiện được dự án chỉ là nguyên nhân khách quan, là rủi ro khi thực hiện các công trình nghiên cứu đề tài, dự án khoa học", ông Tân nói.

Ông Phan Minh Tân (phải) cùng các cựu cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Đối với việc thẩm định và cho Công ty Huy Hoàng vay 10 tỷ đồng để thực hiện dự án Chip 2, cáo trạng xác định Công ty Huy Hoàng không có khả năng về tài chính, không đủ điều kiện được duyệt vay. Tổng vốn tự có của Công ty Huy Hoàng chỉ khoảng gần 142 triệu đồng, trong khi tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là hơn 30 tỷ đồng - tức dưới 30%, là không đủ điều kiện cho vay theo quy định.

Tuy nhiên, trả lời tòa, bị cáo Tân cho rằng Công ty Huy Hoàng có vốn tự có, thể hiện ở các tài liệu: biên bản họp Hội đồng quản trị; Công ty Huy Hoàng cam kết đóng góp 9,5 tỷ đồng; kèm 6 phiếu thu có trị giá 8,8 tỷ đồng từ các cổ đông và thư hứa cấp tín dụng của ngân hàng thể hiện sẽ cho doanh nghiệp này vay 10,8 tỷ đồng để thực hiện dự án nếu Công ty Huy Hoàng được Quỹ xét duyệt cho vay.

Như vậy, khả năng tài chính của Công ty Huy Hoàng đã đạt 19,6 tỷ đồng - vượt mức 30% giá trị dự toán theo quy chế cho vay. "Nhận thức của bị cáo tại thời điểm duyệt cho Công ty Huy Hoàng vay là công ty này đủ điều kiện", ông Tân nói.

Tuy nhiên, chủ tọa phân tích, các tài liệu Công ty Huy Hoàng cung cấp không đủ giá trị pháp lý đảm bảo đủ các điều kiện về tài chính. Bởi, thư hứa cấp tín dụng không phải là quyết định cấp tín dụng, các phiếu thu do công ty cung cấp là khống...

Về cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với khoản thiệt hại hơn 22,6 tỷ đồng, ông Tân không đồng ý vì "hoàn toàn không hưởng lợi vật chất", việc dự án không hoàn thành là trách nhiệm của Công ty Huy Hoàng.

Khi chủ tọa hỏi "hôm nay có còn kêu oan hay không?", cựu giám đốc Sở KH&CN đáp: "Bị cáo không dám nói là mình oan sai, nhưng nhận thức của bị cáo là cấp kinh phí khi Công ty Huy Hoàng đủ điều điện và theo đúng trình tự, quy định pháp luật". Ông nói thêm rằng, bản thân nhận thức có một phần trách nhiệm với hậu quả đã xảy ra nên đã nộp 2,2 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại.

Tương tự, bà Phan Thu Nga (cựu trưởng Phòng quản lý khoa học) cho biết "bị cáo có oan hay không đề nghị tòa xem xét". Tại thời điểm tham gia xét duyệt cho Công ty Huy Hoàng vay tiền, bà cho rằng đã thực hiện đúng theo quy chế.

"Nhận thức của bị cáo lúc đó là nhận thức của một người làm khoa học, không chuyên về vấn đề tài chính. Bị cáo nghĩ, tính pháp lý của hồ sơ cấp tín dụng là do Công ty Huy Hoàng phải chịu trách nhiệm, chứ bị cáo không phải biết doanh nghiệp chưa đủ điều kiện mà vẫn cố tình làm", bà Nga khai, cho biết đã nộp 700 triệu đồng để khắc phục một phần thiệt hại.

Các bị cáo còn lại thừa nhận có một phần trách nhiệm về thiệt hại, song cho rằng việc bị truy tố về tội danh nêu trong cáo trạng là "có một phần oan sai, bản thân không hưởng lợi gì".

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục với phần hỏi của các luật sư.

Theo cáo trạng, tháng 8/2009, Nguyễn Trọng Vũ có công văn gửi Sở KH&CN TP HCM đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học với số tiền 5,1 tỷ đồng để thực hiện Dự án Chip 1. Hội đồng xét duyệt (do ông Tân làm Chủ tịch) đã thẩm định và thông qua, đồng ý hỗ trợ cho Công ty Huy Hoàng 4,9 tỷ đồng, thời hạn 18 tháng. Việc cấp kinh phí được chia thành 3 đợt.

Cùng với dự án trên, tháng 9/2009, Nguyễn Trọng Vũ tiếp tục có công văn gửi Sở KH&CN đề nghị vay 10 tỷ đồng để thực hiện dự án 2. Sau các bước thẩm định, xét duyệt, đầu năm 2010, ông Tân đã ký văn bản kết luận dự án đạt yêu cầu, đồng ý cho vay "dù có nhiều ý kiến phản đối cho rằng dự án không khả thi, đồng thời đề nghị xem xét lại nguồn vốn của Công ty Huy Hoàng".

Mấy tháng sau, Quỹ đầu tư phát triển đô thị TP HCM ký hợp đồng cho Công ty Huy Hoàng vay 10 tỷ đồng, thời hạn 48 tháng, lãi suất 0%, tiến độ giải ngân chia thành nhiều đợt. Tuy nhiên, sau khi nhận giải ngân đợt 3 ngày 13/5/2011, Nguyễn Trọng Vũ xuất cảnh bỏ trốn về Mỹ.

Nhà chức trách xác định, tính đến ngày 30/6/2021, thiệt hại của dự án 2 là 19,4 tỷ đồng gồm cả gốc lẫn lãi. Như vậy, tổng cộng ông Tân và những người liên quan đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước là 22,6 tỷ đồng.

Là người hưởng thụ tiền quỹ do Sở KH&CN giải ngân, Nguyễn Trọng Vũ bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng đã bỏ trốn. Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã, đến tháng 4/2017 tạm đình chỉ điều tra để khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

