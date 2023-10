Cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM lĩnh 5 năm tù

Ông Phan Minh Tân bị phạt 5 năm tù và nộp 6 tỷ đồng khắc phục thiệt hại liên quan đến sai phạm cấp tiền cho doanh nghiệp làm dự án, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Tối 31/10, ông Tân bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

4 bị cáo khác là cựu cán bộ của Sở lĩnh từ 2 năm tù treo đến 3 năm tù về cùng tội danh; phải nộp từ 135 triệu đến 5,7 tỷ đồng tiền khắc phục thiệt hại.

Riêng bị cáo Khuất Duy Vĩnh Long (cựu trưởng Phòng Quản lý công nghệ của Sở) - người đang bị truy nã, bị tuyên 10 năm tù, nộp 4,6 tỷ đồng. HĐXX đánh giá bị cáo này ngoan cố, trốn tránh pháp luật, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Ông Phan Minh Tân tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Theo HĐXX, trong vụ án này Nguyễn Trọng Vũ (Việt kiều Mỹ, Giám đốc Công ty Huy Hoàng) là người trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ số tiền hơn 22,6 tỷ đồng của nhà nước, về nguyên tắc ông Vũ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Tuy nhiên, bị can Vũ đang bỏ trốn và bị truy nã; đồng thời, thiệt hại xảy ra cũng có trách nhiệm của các bị cáo, nên tòa buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường thiệt hại cho Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM tương ứng với mức độ, vai trò của từng người.

HĐXX phân tích, tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi khách quan như cáo trạng mô tả. Vì vậy, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, không oan sai. Hình phạt tòa áp dụng trên cơ sở đánh giá vai trò, tính chất mức độ sai phạm và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo.

Bản án xác định, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ TP HCM do UBND TP HCM thành lập năm 2007, có chức năng thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ của thành phố.

Bộ máy quản lý và điều hành gồm 6 thành viên do ông Phan Minh Tân làm chủ tịch. Từ tháng 8 đến tháng 11/2009, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, ông Phan Minh Tân với tư cách là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM và đồng phạm đã làm trái quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng đầu tư công bố trong xét duyệt vay và hỗ trợ cho Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Huy Hoàng (Công ty Huy Hoàng, chuyên sản xuất chip) thực hiện 2 dự án không đúng quy định.

Sau khi nhận giải ngân các đợt tiếp theo của dự án, ngày 13/5/2011, Nguyễn Trọng Vũ bỏ trốn về Mỹ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng cộng hơn 22,6 tỷ đồng gồm gốc và lãi.

Là người hưởng thụ tiền quỹ do Sở KH&CN giải ngân, Nguyễn Trọng Vũ bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng đã bỏ trốn. Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã, đến tháng 4/2017 tạm đình chỉ điều tra để khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Hải Duyên