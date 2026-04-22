Cựu giám đốc ngân hàng làm lộ bí mật công tác của cảnh sát

TP HCMTrần Hữu Cường thừa nhận khi là giám đốc chi nhánh ngân hàng đã tiết lộ thông tin công an đang xác minh tài khoản của nghi can cho vay lãi nặng, giúp xóa dấu vết.

Cường (41 tuổi, cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần) bị TAND TP HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác, ngày 22/4.

Tại phiên tòa, Cường thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng nêu, song cho rằng không cố ý phạm tội. Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính, đang nuôi hai con nhỏ nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định cáo trạng truy tố Cường là đúng người, đúng tội, không oan sai. Mức án tòa áp dụng sau khi ghi nhận bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, nhân thân tốt và không thu lợi từ hành vi phạm tội.

Bị cáo Trần Hữu Cường tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Hồ sơ thể hiện, Trần Hữu Cường giữ chức giám đốc chi nhánh ngân hàng từ năm 2022. Trong quá trình công tác, Cường quen thân nữ khách hàng thường xuyên vay vốn tại ngân hàng.

Ngày 26/7/2025, chị này liên hệ Cường để làm thủ tục vay vốn, gửi hồ sơ thế chấp liên quan hai căn nhà tại TP HCM. Trong quá trình thẩm định, Cường phát hiện tài khoản của chồng chị này là Nguyễn Văn Đang (27 tuổi) đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM xác minh trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án cho vay lãi nặng của nhóm giang hồ Lâm Thị Thu Em (54 tuổi, tức "Má Hạnh", mẹ Đang).

Cường sau đó đã nhắn tin và gửi Zalo hình ảnh công văn của cơ quan điều tra cho nữ khách hàng. Nhận được thông tin, Ngọc đưa cho Đang xem. Đang tiếp tục hỏi nhiều người về nội dung công văn rồi xóa toàn bộ dữ liệu trong điện thoại liên quan hành vi cho vay lãi nặng nhằm tránh bị phát hiện.

Trả lời cơ quan điều tra, phía ngân hàng cho biết quy trình cung cấp thông tin khách hàng được thực hiện nội bộ, không cho phép cán bộ, nhân viên tiết lộ hoặc chuyển các văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cho khách hàng hoặc người liên quan.

Ngày 14/8/2025, Cường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố, cho tại ngoại trong quá trình điều tra xét xử.

Bình Nguyên