Cứu du khách Philippines vỡ tử cung do mang bầu sát vết mổ cũ

Hà NộiNữ du khách Philippines 36 tuổi mang thai 16 tuần bất ngờ đau bụng dữ dội rồi ngất xỉu, bác sĩ phát hiện thai phụ vỡ tử cung do rau cài răng lược.

Ngày 10/3, đại diện Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội cho biết các bác sĩ vừa cứu sống nữ du khách trên sau bốn ngày điều trị và bệnh nhân đã xuất viện với sức khỏe ổn định. Trước đó, người nhà đưa thai phụ vào cấp cứu trong trạng thái nguy kịch, huyết áp tụt, mạch đập nhanh, da niêm mạc nhợt nhạt. Nữ du khách mang thai lần ba, từng sinh mổ hai lần, trong đó lần gần nhất cách đây đúng một năm. Sáng cùng ngày nhập viện, người mẹ đột ngột đau bụng dữ dội, ngất xỉu trong nhà vệ sinh và ngã đập đầu xuống sàn.

Kết quả xét nghiệm và siêu âm ổ bụng cho thấy người bệnh mất máu nghiêm trọng, khoang bụng chứa lượng lớn máu tự do. Đội ngũ y tế lập tức chuyển thai phụ vào phòng hồi sức tích cực (ICU) và tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa. Bác sĩ xác định khối thai 16 tuần đã làm vỡ tử cung, gây xuất huyết nội ồ ạt đe dọa trực tiếp tính mạng, do đó quyết định mổ khẩn cấp.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Lúc mở ổ bụng, êkíp phát hiện tử cung rách ngay tại vị trí sẹo mổ cũ, kèm tình trạng rau cài răng lược xâm lấn sâu vào lớp cơ. Nhờ chẩn đoán chính xác và thao tác nhanh chóng, phẫu thuật viên đã cầm máu thành công, khâu phục hồi tổn thương và giữ lại trọn vẹn cơ quan sinh sản cho người mẹ.

Bác sĩ Cao Thị Thúy Hà, Phó khoa Sản phụ khoa, giải thích rau cài răng lược là hiện tượng bánh rau bám bất thường và đâm xuyên qua lớp cơ tử cung. Chuyên gia nhấn mạnh sẹo mổ lấy thai cũ là yếu tố nguy cơ lớn nhất dẫn đến tình trạng này. Khoảng cách giữa hai lần sinh quá ngắn khiến vết thương chưa kịp tái cấu trúc và lành lặn, làm thành tử cung suy yếu trầm trọng. Với những ca bệnh nặng, cơ quan này có thể vỡ ngay từ tam cá nguyệt thứ hai. Bác sĩ Hà đánh giá đây là biến chứng hiếm gặp nhưng vô cùng hiểm nghèo vì thai phụ sẽ xuất huyết ồ ạt và sốc mất máu cực nhanh.

Giới chuyên môn khuyến cáo phụ nữ cần duy trì khoảng cách tối thiểu hai năm giữa hai lần sinh mổ để giảm thiểu rủi ro nứt sẹo tử cung. Sản phụ mang vết mổ cũ phải chủ động khám siêu âm kiểm tra vị trí bánh rau ngay từ ba tháng đầu và theo dõi chặt chẽ suốt thai kỳ. Việc tầm soát sớm giúp bác sĩ lên kế hoạch quản lý rủi ro và chuẩn bị sẵn phương án can thiệp tại các cơ sở y tế có đủ năng lực mổ cấp cứu và hồi sức tích cực.

Lê Nga