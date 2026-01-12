Cựu điều tra viên, kiểm sát viên phủ nhận cáo buộc 'chạy án'

TP HCMNguyễn Văn Thuận và Lê Việt Tiến bị cáo buộc khi là điều tra viên và kiểm sát viên đã nhận tiền để "chạy án" cho bị can, song các cựu cán bộ này phủ nhận.

Ngày 12/1, Nguyễn Văn Thuận (cựu Công an TP Thủ Đức), Lê Việt Tiến (cựu kiểm sát viên VKSND TP Thủ Đức) và Ngô Trọng Hiếu (bảo vệ dân phố) bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có vai trò chính trong vụ án, Phạm Trung Hải, 34 tuổi, bị truy tố về 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2022, Hải quen biết Thảo (vợ của Nguyễn Thanh Tấn - người bị Công an TP Thủ Đức bắt tạm giam về tội Trộm cắp tài sản) được chị này nhờ "lo" cho chồng được tại ngoại.

Thông qua bảo vệ dân phố Hiếu, Hải gặp Thuận (đang là cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an TP Thủ Đức) nhờ giúp Tấn được tại ngoại. Thuận đồng ý và ra giá 200-300 triệu đồng. Tuy nhiên, Hải nâng giá, yêu cầu Thảo đưa tổng cộng 400 triệu đồng. Chị này đồng ý, xin được đưa làm nhiều lần vì gia đình khó khăn.

Các bị cáo tại tòa hôm nay được cách ly trong quá trình xét hỏi. Ảnh: Hải Duyên

Nhận được tiền, Hải hai lần liên hệ với Thuận để đưa tiền nhưng cán bộ này nói "cứ giữ lấy" và giới thiệu gặp Lê Việt Tiến. Hải sau đó hai lần đưa cho kiểm sát viên 80 triệu đồng, trong đó một lần đưa 20 triệu đồng trước cổng cơ quan và một lần chuyển khoản 60 triệu.

Nhà chức trách xác định, Hải cho Hiếu 15 triệu đồng tiền công giới thiệu và Thuận 10 triệu đồng, số tiền còn lại bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hải còn bị cáo buộc tiếp tục đưa thông tin gian dối rằng cần thêm tiền để lo cho Tấn, yêu cầu Thảo đưa thêm tiền. Do gia đình không còn tiền nên chị này giao chiếc môtô nhờ Hải đi cầm cố nhưng anh ta tự ý bán chiếc xe với giá 130 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, Hải còn đưa ra thông tin gian dối về việc có thể "lo" giảm án cho Nguyễn Xuân Vinh (bị bắt chung vụ với chồng chị Thảo) nên đã đến gặp anh trai bị can này đề nghị đưa 150 triệu đồng. Do gia đình của Vinh không đủ tiền nên ông Nguyễn Xuân Oánh (anh trai Vinh) đã đưa cho Hải 120 triệu đồng.

Cuối năm 2022, TAND TP Thủ Đức xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Tấn 2 năm 6 tháng tù giam; Vinh 2 năm 9 tháng tù.

Thấy chồng không được tại ngoại, Thảo yêu cầu Hải trả lại tiền và xe. Hải đã lên mạng xã hội Facebook đặt mua một môtô cùng giấy đăng ký xe và biển số giả mang tên Nguyễn Thanh Tấn để trả lại cho Thảo.

Tương tự, ông Oánh thấy em trai không được tại ngoại nên đã liên lạc với Hải để đòi lại tiền nhưng người này né tránh.

Quá trình điều tra và tại tòa hôm nay, Hải, Hiếu thừa nhận hành vi; riêng Thuận và Tiến phủ nhận cáo trạng.

Thuận cho rằng không có bàn bạc hay nhận tiền từ Hải, chỉ cho người này số điện thoại của kiểm sát viên Tiến để người nhà Tấn cảm ơn vì giúp họ nhận lại hai chiếc xe bị tạm giữ trong vụ trộm cắp.

Tương tự, cựu kiểm sát viên Tiến cũng khẳng định không nhận tiền để "chạy án" cho Tấn. Số tiền 60 triệu đồng nhận qua tài khoản là do gia đình Tấn đưa để chuyển cho điều tra viên đã giúp họ nhận lại hai chiếc xe máy. Số tiền này, Tiến đã chuyển cho cán bộ điều tra thụ lý vụ án của Tấn 55 triệu đồng, bản thân bị cáo chỉ hưởng 5 triệu đồng.

Sau nhiều giờ xét hỏi, HĐXX đã hội ý và quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án.

Hải Duyên