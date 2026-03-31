Cựu cục phó phân trần nhận hối lộ vì 'quả thực rất thiếu tiền'

Hà NộiCựu cục phó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hải Thanh (đang bị truy nã) gửi thư từ Canda phân trần nhận hối lộ vì 'rất thiếu tiền'; hiện không thể về nước.

Chiều 31/3, ngày làm việc thứ hai của phiên xử vụ án liên quan 13 cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, HĐXX TAND Hà Nội cho hay quá trình xét xử đã nhận được thư của ông Thanh gửi ngày 20/3.

Tại thời điểm xảy ra vụ án, ông Thanh là Cục phó Cục quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Thanh đang bị cáo buộc nhận hối lộ 11,25 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Văn Dân, giám đốc Công ty Hoàng Dân, để "giúp đỡ" doanh nghiệp trúng thầu trái phép hai dự án công trình thủy lợi.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, 4 năm sau khi nhận tiền (2022), ông Thanh trả lại 5 tỷ, nhưng buộc người đưa phải ký giấy vay và giấy trả cho ông soạn thảo, nhằm mục đích biến tiền hối lộ thành giao dịch vay mượn dân sự thông thường.

Ông Thanh đã giữ toàn bộ các giấy tờ này. Trước khi vụ án bị khởi tố, cựu cục phó sang Canada, chưa quay lại. Hiện ông bị truy nã và xét xử vắng mặt.

Ông Nguyễn Hải Thanh khi đương chức. Ảnh: Nông nghiệp và Môi trường

Nội dung thư do chủ tọa Lê Quang Chiều công bố chiều nay cho thấy bị cáo Thanh phân trần hoàn cảnh gia đình, công việc, dẫn tới quyết định xuất cảnh và về số tiền bị cáo buộc nhận hối lộ.

Ông Thanh kể hôn nhân nhiều mâu thuẫn nhưng cố gắng duy trì vì con cái. Gia đình kinh tế vững, vợ kinh doanh rất giỏi. Tháng 2/2023, ông sang Canada với mục đích vừa thăm con gái đang học ở đây vừa chữa bệnh.

Sau khi ly hôn năm 2024, bệnh tim huyết áp và bệnh viêm gan B của bị cáo bùng phát. Con gái gặp vấn đề về tinh thần nên ông quay lại Canada sát cánh bên con và xin nghỉ hưu sớm. Cơ quan thông cảm và đồng ý cho đi Canada và ông ở lại đến nay.

"Không ngờ sang bên này tôi lại bị hai lần đột quỵ cộng với các bệnh nền sẵn có, hiện rất yếu", ông Thanh viết trong thư. Cuối tháng 6/2025, ông này biết bị khởi tố, do chưa thể về nước nên xin được làm rõ qua lá thư về bối cảnh sự việc.

Cựu cục phó: Nhận tiền ít hơn cáo buộc

Về vụ án đang được xét xử, ông Thanh nhận trách nhiệm của người đứng đầu song phân trần do mới về nhận công tác, "chưa nắm chắc được về luật trong đấu thầu".

Khi được cấp dưới hỏi, ông Thanh thấy Hoàng Dân là doanh nghiệp mà "anh em cục và bộ đều quý". "Nhưng mình cũng chưa biết thực lực của ông ấy thế nào. Ông ấy có gặp nhưng mình từ chối ở Cục trong buổi liên hoan", ông viết trong thư.

Khi được doanh nghiệp đặt vấn đề giúp đỡ, ông nói "tham gia được thì cứ tham gia nhưng công trình khó đấy", và cho hay đã giao việc này cho bị cáo Hoàng Xuân Thịnh (khi đó là Giám đốc Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Quá trình đấu thầu cũng vậy, ông dặn anh em làm đúng luật, "ai thấp thì trúng".

"Tôi không tác động với bất cứ cán bộ nào trong Ban, không nhận bất cứ quà hay hiện vật nào của ai", ông Thanh viết trong thư.

Sau khi trúng thầu một thời gian, giám đốc Dân đến gặp và biếu tiền. Hiện, qua truyền thông, cựu cục phó "rất choáng" khi bị cáo buộc nhận 6,25 tỷ đồng. Ông cho rằng con số này nhiều hơn thực tế song cụ thể là bao nhiêu thì khi nào "phục hồi được trí nhớ sẽ khai báo cụ thể".

Về lý do nhận, ông phân trần thời điểm năm 2018 "khi đó đang rất thiếu tiền".

Theo thông báo của HĐXX trưa nay, ông Thanh đã được vợ cũ khắc phục toàn bộ hậu quả, song bà không có mặt theo triệu tập của tòa.

Về cáo buộc đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 67 tỷ đồng qua sự ưu ái cho doanh nghiệp, ông Thanh nói việc đấu thầu đúng luật "không thông thầu". Ngoài ra, ông còn có những thay đổi làm lợi cho nhà nước 50 tỷ đồng.

Việc lãng phí, theo bị cáo này, chủ yếu do vướng mắc về giải phóng mặt bằng lòng hồ. "Với sự nghiệp đời người, tôi đã nỗ lực phấn đấu và cố gắng đã được đưa những công nghệ tiên tiến vào công trình để thay đổi tầm nhìn cho ngành", cựu cục phó kể thêm một số thành tích công lao, xin được giảm nhẹ.

Ông Thanh kể "đang rất yếu cả về thể chất và tinh thần, suy sụp sau hai lần đột quỵ, không đảm bảo được đi máy bay về nước để làm sáng tỏ vụ việc". Bị cáo mong muốn được về Việt Nam sớm nhất khi đủ sức khỏe.

Bức thư gửi tòa này có xác nhận của phòng khám tại Vancouver, Canada.

Sau phần công bố nội dung thư của chủ tọa, trả lời sau đó, giám đốc Công ty Hoàng Dân nói 6,25 tỷ đồng ông Thanh đang bị cáo buộc nhận hối lộ từ mình, ông Dân xác định là "quà biếu".

Ngày mai, tòa tiếp tục làm việc.

Thanh Lam