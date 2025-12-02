Cựu công an nhận tiền để tha 4 người dùng ma túy ở quán karaoke

Hà NộiCựu đội trưởng điều tra tội phạm ma túy Nguyễn Đức Nam cùng 2 cấp dưới bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng để thả 4 người dùng ma tuý trong quán karaoke; sửa tài liệu, lời khai để che đậy sự việc.

Ngày 2/12, sau gần 3 tháng trả hồ sơ điều tra bổ sung, TAND Hà Nội mở phiên xét xử ba cựu công an gồm: Nguyễn Đức Nam, 41 tuổi, cựu trung tá, đội trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Mỹ Đức và cựu đại úy Đinh Tiến Đạt, 36 tuổi, bị TAND Hà Nội xét xử về tội Nhận hối lộ.

Cựu đại úy Bùi Xuân Triệu bị truy tố về tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Vương Văn Thuận và Nguyên Văn Hùng, cùng 48 tuổi, bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Sau điều tra bổ sung để làm rõ thêm một số người có dấu hiệu đồng phạm theo đề nghị của tòa án, VKSND Hà Nội giữ nguyên cáo buộc ban đầu, xác định 0h40 ngày 25/6/2023, Đạt kiểm tra quán karaoke tại địa phương, phát hiện nhiều người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số này có em trai bị cáo Thuận là người quen của Đạt. Vì thế, Đạt gọi điện báo cho Thuận biết. Thuận lại gọi điện nhờ bị cáo Hùng là "người anh xã hội" sang quán karaoke xin xỏ.

Lúc này, Nam, Triệu cùng một số cán bộ trong Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Mỹ Đức đến chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết vụ việc. Hùng gặp Nam xin tha cho em trai Thuận.

Nam gọi điện và đến nhà Thuận để xác định người bị giữ ở quán karaoke có phải em trai Thuận không. Tại đây, Thuận và Hùng tiếp tục nhờ Nam không xử lý em trai và hứa sẽ có quà "cảm ơn". Nam đồng ý và quay về quán karaoke để tiếp tục chỉ đạo xử lý vụ việc.

Sau khi đưa tất cả người dùng ma túy ở quán karaoke về trụ sở Công an huyện Mỹ Đức, Nam phân công cho Đạt và Triệu làm việc với 4 người, trong đó có em trai Thuận.

Nam chỉ đạo "tạo điều kiện" nên Đạt hiểu ý là không xử lý và nói lại với Triệu không phải làm hồ sơ với những người này. Do vậy, trong quá trình làm việc, dù 4 người đều khai có dùng ma túy nhưng Đạt và Triệu không ghi lời khai, không cho viết bản tự khai.

Hai đại úy này chỉ lập lý lịch cá nhân, biên bản kiểm tra người, cho những người này ký khống vào phiếu kiểm tra ma túy không có que test kiểm tra ma túy dán trên phiếu, cáo trạng nêu.

Sau đó, Đạt báo cáo Nam "phòng này không sử dụng ma túy" và không làm báo cáo, không chuyển tài liệu, không giao nộp vật chứng.

Khoảng 8h cùng ngày, Đạt gọi điện cho Thuận yêu cầu chuẩn bị 200 triệu đồng để "cảm ơn".

Khoảng 12h40, Nam gọi điện cho Thuận thông báo việc của em trai đã xử lý xong, "sẽ cho về". 15h cùng ngày, Thuận gọi điện xin gặp Nam để gửi quà "cảm ơn".

Nam nói việc này giao đã cho Đạt làm, có gì cứ trao đổi. Sau đó, Nam thông tin cho Đạt biết việc Thuận muốn gặp để gửi "quà cảm ơn" và giao Đạt xử lý, nhận quà. Khoảng 17h cùng ngày, Đạt lái ôtô đến nhà của Hùng và nhận túi nilon màu đen, bên trong có 300 triệu đồng.

Bốn ngày sau, Đạt mới báo cáo với Nam đã nhận 200 triệu đồng và chuyển khoản 100 triệu đồng. Số tiền còn lại Đạt khai đưa Triệu 20 triệu đồng, hai đồng đội khác 70 triệu đồng.

Sửa tài liệu điều tra

Năm tháng sau, khi được Lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức yêu cầu báo cáo vụ việc, Nam đã chỉ đạo Đạt khắc phục hồ sơ theo hướng 4 người được thả vì không sử dụng ma túy.

Thực hiện chỉ đạo của Nam, khoảng cuối tháng 11/2023, Đạt cho 4 người này ký khống vào các biên bản ghi lời khai chưa có nội dung và đưa que test cho họ tự test ma túy có kết quả "âm tính".

Đạt và Triệu chia nhau bịa, viết lời khai của 4 người này vào các biên bản đã được ký khống trước đó với nội dung không tổ chức, không sử dụng ma túy tại quán karaoke.

Đạt lấy 4 que test kiểm tra ma túy có kết quả "âm tính" dán vào 4 phiếu kiểm tra ma túy, mang sang nhờ trạm trưởng trạm y tế thị trấn Đại Nghĩa ghi chữ "âm tính" vào mục kết quả trong phiếu kiểm tra ma túy và ký, đóng dấu xác nhận của Trạm y tế cho đúng thủ tục quy định.

Hoàn thiện xong các tài liệu như trên, ngày 11/12/2023, Đạt nộp cùng một số tang vật, trong đó có chiếc đĩa sứ được nhóm này sử dụng để hút ma túy.

Công an Hà Nội sau đó giám định tinh thể màu trắng trên đĩa sứ cho thấy dương tính ma túy. Em trai Thuận do đó bị khởi tố tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 3 người còn lại bị phạt hành chính vì sử dụng ma túy.

Ngày 26/12/2023, ba cựu công an bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Phiên tòa hôm nay tiếp tục hoãn, do vắng mặt nhân chứng và người liên quan. Thời gian mở lại chưa được thông báo.

Thanh Lam