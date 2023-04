Cựu cố vấn Mỹ kêu gọi đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng Washington nên tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Hàn Quốc răn đe Bình Nhưỡng.

"Tôi nghĩ Mỹ nên làm điều này để gửi thông điệp rõ ràng đến Triều Tiên rằng Hàn Quốc sẽ không do dự sử dụng vũ khí hạt nhân", cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton phát biểu tại sự kiện do Viện nghiên cứu Chính sách Asan tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc, hôm nay.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật có đầu đạn nhỏ, được thiết kế để sử dụng trong một cuộc tấn công hạn chế trên chiến trường, thay vì phá hủy quy mô lớn. Theo ông Bolton, nếu Mỹ đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc, Seoul sẽ có thêm thời gian suy nghĩ về việc có thực sự muốn sở hữu năng lực hạt nhân riêng hay không.

Giới chức Hàn Quốc, Triều Tiên chưa bình luận về thông tin.

Mỹ từng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Hàn Quốc năm 1958 và rút chúng khỏi bán đảo Triều Tiên năm 1991. Washington sau đó nhiều lần tuyên bố sẽ sử dụng mọi năng lực, kể cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ đồng minh Seoul theo chính sách răn đe mở rộng.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton phát biểu tại hội nghị Asan, Seoul, Hàn Quốc ngày 25/4. Ảnh: Yonhap

Ông Bolton đưa ra bình luận trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang thăm Mỹ, gặp Tổng thống Joe Biden. Hai lãnh đạo dự kiến thảo luận cách tăng cường độ tin cậy trong chính sách răn đe mở rộng của Mỹ, khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng liên quan đến các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng và những cuộc tập trận chung của liên quân Mỹ - Hàn.

Ông Yoon gần đây đối mặt hàng loạt câu hỏi về sự phụ thuộc an ninh của Hàn Quốc vào Mỹ, với một số nghị sĩ đảng cầm quyền kêu gọi Seoul thúc đẩy các chương trình hạt nhân của riêng mình.

Ông Bolton nói hoài nghi của Hàn Quốc về chính sách răn đe mở rộng của Mỹ là "hoàn toàn chính đáng", nhưng cảnh báo Seoul sẽ châm ngòi một cuộc đua vũ trang trong khu vực nếu quyết định tự phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong chính quyền tổng thống Donald Trump, cố vấn Bolton đã đóng vai trò quan trọng để xúc tiến hai cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, các hội nghị này kết thúc mà hai bên không đạt được bất cứ thỏa thuận nào, khiến Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy chương trình vũ khí của mình.

Bán đảo Triều Tiên và khu vực lân cận. Đồ họa: CSIS

Như Tâm (Theo Korea Times, Reuters)