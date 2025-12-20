Cựu chuyên viên nhận 4 tỷ đồng để giúp nhóm cấp phiếu thử nghiệm giả

Nguyễn Nam Khánh, nguyên thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng để nhận 4 tỷ đồng đi "quan hệ", giúp Công ty TSL và Avatek được cấp phiếu thử nghiệm giả.

Hành vi của Khánh được nêu trong kết luận điều tra do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa ban hành, đề nghị truy tố 100 bị can.

Trong đó, Đoàn Hữu Lượng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL; Hồ Thị Thanh Phương, Giám đốc điều hành Công ty TSL, Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek, bị cáo buộc Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Nguyễn Nam Khánh, nguyên thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 đến tháng 5/2025, Công ty TSL được các bộ, ngành giao về lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm, thử nghiệm các sản phẩm hàng hóa, phục vụ công tác quản lý nhà nước, như: thực phẩm, hóa chất, vật liệu, xây dựng, dược phẩm, thiết bị kỹ thuật.

Từ đây, Chủ tịch Lượng cùng Giám đốc điều hành Phương và một số người thống nhất việc "đưa hối lộ cho được việc". Nhóm này bị cáo buộc đã đưa gần 4 tỷ đồng cho Khánh vì anh ta từng là thư ký cho Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quen biết rộng.

Kết quả điều tra xác định, Khánh có mối quan hệ từ trước với 21 cán bộ thuộc 6 vụ, cục của 3 bộ, ngành. Việc đưa tiền để nhờ Khánh tác động đến các cơ quan liên quan, tạo điều kiện giúp đỡ Công ty TSL và Công ty Avatek trong cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm.

Công ty Avatek chuyên cấp giấy thử nghiệm. Ảnh: Avatek

Với tiền nhận của chủ tịch Phương, từ năm 2020 đến 2025, Khánh đã chi 1,5 tỷ đồng để làm quà tết, mời cơm hoặc "cảm ơn" 21 cá nhân sau khi có quyết định cấp phép. Số tiền mỗi lần đưa từ 10 triệu đến 50 triệu đồng. Còn lại 2,4 tỷ đồng, Khánh sử dụng cá nhân.

Cấp 218.000 phiếu thử nghiệm giả, thu hơn 200 tỷ đồng

Kết luận điều tra nêu, sau khi được cấp phép chỉ định kiểm nghiệm, thử nghiệm, Lượng và Phương cùng một số cấp dưới đã thực hiện chuỗi hành vi để thu lời bất chính. Công ty TSL đã làm giả hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm cho gần 13.000 tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân tại 34 tỉnh, thành phố.

Trong đó, 237 công ty trực tiếp liên hệ với TSL để làm phiếu giả, còn lại thông qua 239 công ty, cá nhân trung gian môi giới. Từ đây, TSL đã thu lợi bất chính hơn 117 tỷ đồng.

Đến tháng 2/2023, do mâu thuẫn với chủ tịch Lượng, bà Phương đã rút vốn góp, nghỉ việc tại TSL. Phương sau đó lôi kéo một số người ra làm riêng, mở Công ty Avatek cũng với chức năng về kiểm nghiệm, thử nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Phương bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh cùng một số người khác tại Công ty Avatek làm giả hơn 100.000 phiếu kết quả thử nghiệm cho hơn 11.500 tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân tại 34 tỉnh thành phố trên cả nước.

Việc "bán" phiếu kết quả thông qua 416 đơn vị trung gian môi giới. Công ty Avatek đã thu lợi bất chính hơn 83,7 tỷ đồng.

Phiếu thử nghiệm giả được dùng để hoàn thiện hồ sơ công bố sữa Hiup 27 giả. Ảnh: Z Holding

Sau khi làm phiếu kết quả thử nghiệm giả tại Công ty TSL, Avatek, nhóm môi giới sẽ dùng phiếu này để hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Phiếu này dùng cho các sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Mặt khác, phiếu này còn để hoàn thiện hồ sơ tự công bố sản phẩm tại các Chi cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương các tỉnh, thành. Trong mỗi trường hợp, tùy theo từng lĩnh vực sản phẩm hoặc hoàn thiện hồ sơ chứng nhận VIETGAP và HACCP, phiếu sẽ được sử dụng khác nhau.

Theo quy định, hồ sơ công bố sản phẩm là thực phẩm chức năng, dinh dưỡng được đăng ký công bố hoặc tự công bố sản phẩm tại cơ quan có thầm quyền. Tuy nhiên, Z Holding và một số doanh nghiệp khi sản xuất hàng có thông tin thành phần dinh dưỡng không đạt nhưng vẫn "luồn lách" để được Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek và Công ty TNHH khoa học TSL cấp khống phiếu kết quả thử nghiệm an toàn thực phẩm.

C01 đánh giá, đây là tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài với số lượng phiếu kết quả thử nghiệm giả lớn. Đây là vấn nạn chung của hàng trăm phòng thí nghiệm hiện nay trên cả nước. Bản chất là bán giấy kiểm nghiệm để hoàn thiện hồ sơ.

Lượng bị cáo buộc phạm tội với vai trò là chủ mưu, cầm đầu. Phương không chỉ là chủ mưu, cầm đầu mà còn tích cực thực hiện hành vi phạm tội.

Phạm Dự

