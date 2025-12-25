Cựu chủ tịch xã lĩnh án chung thân vì ham 100 triệu đồng tiền chở thuê ma túy

Nghệ AnÔng Mùa Bá Vừ, cựu chủ tịch xã Na Ngoi, bị phạt tù chung thân vì vận chuyển thuê hơn 22 kg ma túy để lấy tiền công 100 triệu đồng.

Bản án ngày 25/12 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên ông Vừ, 42 tuổi, trú xã Na Ngoi, phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Ông Mùa Bá Vừ tại tòa, ngày 25/12. Ảnh: Hùng Lê

Trước khi bị bắt, bị cáo Mùa Bá Vừ giữ chức Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, trước đây thuộc huyện biên giới Kỳ Sơn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6/1, một người tên Tu (quốc tịch Lào, chưa rõ lai lịch) liên lạc với Vừ, đặt vấn đề thuê vận chuyển ma túy từ xã Na Ngoi về huyện Nam Đàn (cũ), hứa trả 100 triệu đồng tiền công. Vừ đồng ý.

Ngày 8/1, Vừ lái ôtô đến điểm hẹn nhận nhiều gói ma túy, giấu dưới ghế phụ phía sau xe. Hai bên thống nhất chọn một địa điểm cố định trên quốc lộ 15A, đoạn qua huyện Nam Đàn (cũ), để bỏ "hàng", sau đó chụp ảnh, gửi vị trí cho người của Tu đến lấy.

Do không rõ địa điểm giao nhận, phía khách yêu cầu thay đổi nơi lấy hàng, Vừ tiếp tục điều khiển xe xuống TP Vinh (cũ). Khoảng 7h ngày 9/1, khi Vừ chở ma túy đến phường Thành Vinh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tang vật thu trên ôtô gồm hơn 22 kg ma túy.

Tại tòa, bị cáo Vừ bày tỏ hối hận, khai do hám lợi 100 triệu đồng tiền công nên phạm sai lầm, mong được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về với gia đình.

HĐXX nhận định bị cáo đã vận chuyển khối lượng ma túy đặc biệt lớn, cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, ông Vừ được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, trong quá trình công tác được tặng nhiều giấy khen, bố đẻ được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Đức Hùng