Cựu chủ tịch Vicem sắp ra tòa vì tháp nghìn tỷ 'đắp chiếu' chục năm

Hà NộiNgày 26/1, ông Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), cùng nhiều cấp dưới bị xét xử vì gây lãng phí hơn 381,6 tỷ đồng khi để tháp nghìn tỷ bỏ không chục năm.

Ông Chung, 74 tuổi cùng ông Tạ Quang Bửu, 71 tuổi cựu thành viên HĐTV kiêm Phó tổng giám đốc Vicem và 5 người sẽ bị TAND Hà Nội xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Phiên tòa dự kiến kéo dài 7 ngày. Cả hai ông hiện bị tạm giam.

Cùng vụ án, 4 người bị truy tố Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong 3 người còn lại bị truy tố cả hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và Vi phạm quy định về đấu thầu có Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc Vicem, 73 tuổi, được tại ngoại.

Tòa tháp Vicem nằm ngay mặt đường Phạm Hùng. Ảnh: Ngọc Thành

Theo cáo trạng, Vicem là doanh nghiệp Nhà nước nên toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phải tuân thủ các quy định pháp luật nhằm bảo toàn vốn nhà nước. Quá trình đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, các bị cáo đã có sai phạm.

VKS cáo buộc, dàn lãnh đạo Vicem đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Hội đồng thành viên Vicem căn cứ số liệu được lập khống để 2 lần phê duyệt đầu tư dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng. Tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư nhưng đơn vị lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Dự án khởi công ngày 6/5/2011 đến ngày 9/8/2015 thì hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được.

Việc này bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng. Trong đó hơn 206 tỷ đồng lãi vay phải trả cho ngân hàng BIDV, lãng phí hơn 174 tỷ đồng từ tiền lãi phát sinh do nguồn vốn tự có của Vicem và tiền lãi trên số tiền đã trả cho ngân hàng.

Nhóm lãnh đạo Vicem chia nhau 5% 'lại quả'

Ngoài ra, quá trình thực hiện gói thầu số 19 về "thi công tường vây và cọc khoan nhồi" của dự án, bị cáo Ngọc Anh bị cáo buộc đã câu kết cùng Dư Ngọc Long (Trưởng ban quản lý dự án) và Tổng Giám đốc công ty ECON Đỗ Đình Thu để cùng hưởng lợi cá nhân. Các bên thống nhất trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho Vicem để được thi công.

Dưới sự chỉ đạo của bị cáo Long, nhân viên tại Ban quản lý dự án Vicem phối hợp với phía ECON làm hồ sơ dự thầu, giúp doanh nghiệp này trúng thầu như đã dự kiến. Vicem đã thanh toán cho ECON hơn 144 tỷ đồng.

Nhiều hạng mục dự án xuống cấp nghiêm trọng, hiện vẫn bỏ hoang. Ảnh: Hoàng Giang

Quá trình thực hiện gói thầu và làm thủ tục thanh quyết toán, ECON đã lập khống hợp đồng thuê nhân công trị giá hơn 9,4 tỷ đồng và lập khống hợp đồng thuê thiết bị trị giá hơn 6,2 tỷ đồng. Qua đó dẫn tới hậu quả thiệt hại của gói thầu là hơn 15,6 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, bị cáo Thu đưa cho Long 3,25 tỷ đồng - tương ứng tỷ lệ 5% đã thỏa thuận ban đầu. Long sau đó chi cho Ngọc Anh 800 triệu đồng, Lê Văn Chung 200 triệu đồng, Tạ Quang Bửu 350 triệu đồng, còn lại 1,9 tỷ đồng giữ lại để chi tiêu cá nhân.

Theo VKS, ông Chung có vai trò cao nhất trong vụ án, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định chủ trương xây dựng trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê. Ông Chung biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng khống nhưng vẫn ký văn bản liên quan để thực hiện lập và triển khai dự án.

Cựu Chủ tịch HĐTV còn chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư. Chuỗi hành vi này gây thất thoát, lãng phí hơn 381,6 tỷ đồng. Quá trình điều tra, truy tố, các bị cáo đã nộp khắc phục hơn 2,6 tỷ đồng.

Thanh Lam