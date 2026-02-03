Cựu Chi cục trưởng Thú Y vùng VI: 'Không biết tiền cấp dưới đưa là của doanh nghiệp'

TP HCMÔng Bạch Đức Lữu khai nhiều lần nhận 1,2 tỷ đồng từ cấp dưới nhưng không biết đây là tiền sai phạm của các doanh nghiệp đưa hối lộ để nhập nguyên liệu từ vùng bị cấm.

Chiều 3/2, phiên xử 25 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI - đơn vị trực thuộc Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần xét hỏi.

Cuối phiên làm việc buổi chiều, HĐXX tập trung hỏi nhóm bị cáo tại Chi cục Thú y Vùng VI gồm: Bạch Đức Lữu (cựu Chi cục trưởng), Trần Trung Nhân (cựu trưởng Trạm kiểm dịch động vật), Lý Hoài Vũ (cựu Chi cục phó), Nguyễn Minh Thành (cựu phó trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), Nguyễn Văn Trung (cựu kiểm dịch viên).

Các bị cáo này bị cáo buộc nhận tiền của các doanh nghiệp nhập lậu hàng trăm nghìn tấn nguyên liệu từ động vật từ vùng cấm trị giá hơn 2.000 tỷ đồng về để chế biến thức ăn chăn nuôi. Họ bị truy tố về nhóm tội Nhận hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Bạch Đức Lữu tại tòa hôm nay. Ảnh: Trần Quỳnh

Theo cáo buộc, từ năm 2018, để hoạt động trót lọt, vợ chồng Trần Nguyên Bình (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dinh dưỡng Hoàng Sa - Công ty Hoàng Sa) đã móc nối với Trần Trung Nhân đưa hối lộ cho một số lãnh đạo và kiểm dịch viên Chi cục Thú y vùng VI với tổng số tiền khoảng 2,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nhân còn nhận tiền từ nhiều doanh nghiệp "vệ tinh" khác như Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trung Chính, Công ty Đại lý hàng hóa Việt Nam, Công ty TNHH Giải pháp Dinh dưỡng, Công ty TNHH Thương mại Tương lai Việt, Công ty TNHH Sản xuất và thương mại vận tải Việt Nam... với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng trong cùng giai đoạn.

Việc thu, chi tại Trạm kiểm dịch được tổ chức bài bản, có sự tham gia của Nguyễn Minh Thành, Phó trạm trưởng. Ông này là đầu mối thu tiền từ các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm động vật đông lạnh, sau đó gom lại nộp cho Nhân. Cứ 2 đến 3 tháng, Thành đưa cho Nhân 30-100 triệu đồng; tổng số tiền chuyển lên cấp trên khoảng một tỷ đồng.

Tính chung, Trần Trung Nhân trực tiếp nhận và thông qua cấp dưới thu về gần 7 tỷ đồng. Số tiền này được phân chia theo "quy chế ngầm": Chi cục trưởng Bạch Đức Hữu nhận 1,2 tỷ đồng; Chi cục phó Lý Hoài Vũ nhận 800 triệu đồng; Nhân hưởng lợi cá nhân một tỷ đồng, giữ lại khoảng 500 triệu đồng chi cho việc tiếp khách, "ngoại giao"; phần còn lại được chia đều cho các kiểm dịch viên, mỗi người 5-7 triệu đồng mỗi tháng, để cả bộ máy cùng bỏ qua quy trình kiểm soát.

Hậu quả của sự thông đồng lộ diện khi cơ quan chức năng phát hiện một số sản phầm tồn kho trong đường dây bị thu giữ có kết quả dương tính với dịch tả lợn Châu Phi và bệnh Newcatxon đã vượt qua hàng rào kiểm dịch, đe dọa trực tiếp đến ngành nông nghiệp trong nước.

Trả lời HĐXX, ông Bạch Đức Lữu, khai giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thú y Vùng VI từ năm 2015, chịu trách nhiệm quản lý công tác kiểm dịch, tài chính, tổ chức và ký các giấy tờ liên quan đến kiểm dịch nhập khẩu. Theo bị cáo, việc ký giấy tờ tại 5 cửa khẩu được giao cho cấp phó thực hiện.

Đối với cáo buộc nhận tiền từ doanh nghiệp thông qua Trần Trung Nhân (cựu Trưởng Trạm kiểm dịch động vật), bị cáo Lữu khai không trực tiếp làm nhiệm vụ tại các trạm, không biết việc Nhân thỏa thuận nhận tiền hàng tháng của doanh nghiệp. Từ năm 2019, thỉnh thoảng cấp dưới có đưa tiền để tiếp khách, cảm ơn, bồi dưỡng ngoài giờ. Song, bị cáo cho rằng không biết số tiền nhận là tiền hối lộ, chỉ nghĩ là tiền cảm ơn và không biết cấp dưới vi phạm. Bị cáo khai đã nhận tổng cộng 1,2 tỷ đồng và đã nộp lại toàn bộ để khắc phục hậu quả.

Các bị cáo trong vụ án tại tòa hôm nay. Ảnh: Trần Quỳnh

Tương tự, bị cáo Lý Hoài Vũ, cựu Chi cục phó Chi cục Thú y Vùng VI, khai không biết việc Nhân trực tiếp nhận tiền từ doanh nghiệp. Vũ thừa nhận đã nhận 800 triệu đồng và không có ý kiến về việc cáo trạng quy kết đối với khoản tiền này.

Vũ nói, biết đây là tiền doanh nghiệp "cảm ơn" để tạo điều kiện giải phóng nhanh các lô hàng, song cho rằng đó chỉ là tiền bồi dưỡng thông thường và chỉ đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới nhận thức hành vi là sai.

Bị cáo Trần Trung Nhân cũng thừa nhận cáo buộc và cho biết không đòi hỏi mà do doanh nghiệp tự đặt vấn đề. Ban đầu, bị cáo không nhận tiền mà gọi điện báo cho Lý Hoài Vũ và được trả lời "mình làm đúng quy định, người ta cho thì mình cứ nhận".

Cựu Trạm phó kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện Nguyễn Minh Thành khai đã trực tiếp nhận tiền từ doanh nghiệp và cho rằng đây là tiền cảm ơn, không nhằm mục đích buông lỏng quản lý. Sau khi nhận, bị cáo đưa toàn bộ cho Trần Trung Nhân và được chia lại để phân cho nhân viên trong trạm, mỗi người 5 triệu đồng. Tổng số tiền bị cáo nhận là 150 triệu đồng.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Văn Trung, cựu kiểm dịch viên, khai biết việc lấy mẫu không đúng quy trình và đã nhận 150 triệu đồng, song cho rằng không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm.

Các bị cáo trong vụ án tại tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

Trước đó, HĐXX thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc nhóm các doanh nghiệp nhập lậu nguyên liệu từ vùng cấm. Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm như cáo buộc.

Có vai trò chính trong vụ án, vợ chồng bị cáo Trần Nguyên Bình bị xét xử về hai tội Buôn lậu và Đưa hối lộ. Song, họ cùng hai bị cáo khác đang trốn truy nã.

16 bị cáo còn lại bị truy tố về tội Buôn lậu.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư đối với các bị cáo.

Hải Duyên