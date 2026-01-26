Cựu Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Gia Lai chi sai tiền tiếp khách

Ông Nguyễn Thế Quang, cựu Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai (cũ), cùng hai kế toán bị cáo buộc chi sai 331 chứng từ tiếp khách, gây lãng phí 1,8 tỷ đồng.

Ngày 26/1, ông Quang, 67 tuổi, bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu kế toán Nguyễn Thị Lựu (58 tuổi) bị phạt 3 năm tù, Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi (35 tuổi) 12 tháng tù.

Ông Nguyễn Thế Quang trong phiên tòa hôm nay. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo cáo trạng, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai được phép chi tiếp khách theo quy chế nội bộ, mức tối đa 200.000 đồng mỗi suất, kèm đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2013-2014, đơn vị đã chi tiền tiếp khách khi không có tài liệu chứng minh đoàn khách đến làm việc, thanh toán không đúng đối tượng với tổng cộng 331 chứng từ, số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Ông Quang với vai trò Chánh văn phòng, kiêm chủ tài khoản, đã ký duyệt thanh toán toàn bộ số chứng từ sai phạm này.

Tại tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận cáo buộc, giải thích thời điểm đó chưa nhận thức được sai phạm. Bị cáo Quang khẳng định không vụ lợi hoặc kê khống chi tiếp khách, chủ yếu chi tiền ăn uống, chỗ nghỉ cho các đoàn khách các tỉnh đến công tác.

Trước đó, tháng 6/2023, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm, tuyên phạt ông Quang 8 năm 6 tháng tù; bà Lựu 5 năm 6 tháng tù; bà Vi 3 năm tù treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại 2,3 tỷ đồng.

Ngọc Oanh