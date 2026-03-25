Cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh tập thử sân Hàng Đẫy để đấu Việt Nam

Hamza Choudhury là cầu thủ nổi tiếng nhất của Bangladesh thời điểm này. Tiền vệ sinh năm 1997 có bố người Anh và mẹ người Bangladesh. Anh sinh ra tại Anh, từng chơi cho đội tuyển U21 nước này và bày tỏ mong muốn cạnh tranh một vị trí trên đội tuyển quốc gia.

Đến tháng 2/2024, Choudhury chuyển hướng sang khoác áo tuyển Bangladesh, rồi có hộ chiếu 6 tháng sau. Tiền vệ này ra mắt ở trận hòa Ấn Độ 0-0 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào tháng 3/2025. Đến nay, anh đã ghi 4 bàn sau 7 trận.