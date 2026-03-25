Cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh tập thử sân Hàng Đẫy để đấu Việt Nam

Hamza Choudhury là cầu thủ nổi tiếng nhất của Bangladesh thời điểm này. Tiền vệ sinh năm 1997 có bố người Anh và mẹ người Bangladesh. Anh sinh ra tại Anh, từng chơi cho đội tuyển U21 nước này và bày tỏ mong muốn cạnh tranh một vị trí trên đội tuyển quốc gia.
Đến tháng 2/2024, Choudhury chuyển hướng sang khoác áo tuyển Bangladesh, rồi có hộ chiếu 6 tháng sau. Tiền vệ này ra mắt ở trận hòa Ấn Độ 0-0 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào tháng 3/2025. Đến nay, anh đã ghi 4 bàn sau 7 trận.
Bên cạnh Choudhury, Bangladesh có 4 cầu thủ khác sinh ra tại nước ngoài, gồm Tariq Kazi (Phần Lan), Jamal Bhuyan (Đan Mạch), Zayyan Ahmed (Mỹ) và Shamit Shome (Canada).
Tiền vệ đội trưởng Bhuyan (số 6), sinh năm 1990, đã thi đấu 92 trận cho Bangladesh - nhiều nhất ở danh sách hiện tại. Anh tập trẻ và trưởng thành ở bóng đá Đan Mạch, nhưng về Bangladesh thi đấu từ năm 2014 đến nay.
Hậu vệ Tariq Kazi (số 14), sinh năm 2000, có bố người Bangladesh và mẹ người Phần Lan. Anh từng thi đấu cho U16 đến U19 của Phần Lan. Nhưng từ năm 2020, anh bắt đầu chơi cho tuyển Bangladesh và CLB Bashundhara Kings trong nước.
Tiền vệ Shamit Shome (phải) sinh năm 1997, từng chơi cho các CLB, các lứa trẻ và ĐTQG Canada (2 trận). Tuy nhiên, Shome vẫn được FIFA cấp phép để chuyển sang chơi cho tuyển Bangladesh từ năm 2025.
Trong khi đó, hậu vệ Zayyan Ahmed đang thi đấu cho Rimal Al-Shara - CLB ở hạng Ba UAE, còn tiền đạo Fahamedhul Islam chơi tại Serie D cho Olbia Calcio.
Tuyển Bangladesh tập thử sân Hàng Đẫy vào lúc 18h hôm nay. Trước đó một tiếng rưỡi, thầy trò HLV Kim Sang-sik đến tập thử sân. Đây là sân đấu quen thuộc với phân nửa cầu thủ được triệu tập, do là sân nhà cấp CLB của Thể Công, Hà Nội FC và Công an Hà Nội.
Tiền vệ nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên của Hà Nội FC thoải mái tập luyện, chờ cơ hội ra mắt đội tuyển Việt Nam vào ngày mai.
Bên cạnh Hoàng Hên, Đoàn Văn Hậu (số 5) và Trần Đình Trọng cũng được kỳ vọng thi đấu trận đầu dưới thời HLV Kim Sang-sik. Do gặp nhiều chấn thương, Văn Hậu và Đình Trọng lần lượt vắng mặt ở đội tuyển từ tháng 7/2023 và tháng 10/2022.
Vị trí thủ môn cũng là sự cạnh tranh gay gắt giữa ba thủ môn có thể hình và phong độ tốt, gồm Nguyễn Filip (1,92 m), Đặng Văn Lâm (1,88) và Trần Trung Kiên (1,91) - từ trái sang.
Việt Nam sẽ tiếp đón Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h00 ngày mai 26/3. Bangladesh bị đánh giá yếu hơn nhiều khi xếp thứ 181 trên bảng FIFA, kém Việt Nam 78 bậc. Tuy nhiên, đây là cữ dượt tốt trước khi đội gặp Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.
Hiếu Lương - Giang Huy