Cựu cảnh sát giao thông bắt cóc trẻ con ở Hà Nội bị khởi tố

Hà NộiNguyễn Đức Trung, 31 tuổi, cựu thượng úy cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc, bị khởi tố với cáo buộc bắt cóc bé trai ở Hà Nội, tống tiền 15 tỷ đồng.

Ngày 17/8, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với Trung để điều tra về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước khi gây án, Trung có cấp hàm thượng úy, công tác tại Đội tham mưu, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Khi bị bắt, Trung thừa nhận hành vi phạm tội nhưng khai không có công ăn việc làm.

Tuy nhiên, sau khi xác minh lời khai này và thẩm tra lai lịch nghi phạm, Công an Hà Nội phát hiện Trung là cảnh sát giao thông nên có công văn gửi Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Trong ngày 15/8, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân với thượng úy này.

Nguyễn Đức Trung (giữa) lúc bị bắt. Ảnh: Xuân Hoa

Bước đầu, Trung khai nợ nần nhiều nên lái ôtô gắn biển giả đi trộm ở khu biệt thự Việt Hưng, quận Long Biên. Không thực hiện được ý đồ, anh ta chuyển hướng sang bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc.

Hơn 18h ngày 14/8, Trung phát hiện bé trai 7 tuổi đang đạp xe ở đường nội bộ trong dãy biệt thự đã kéo bé lên xe, buộc tay, quấn băng dính đen quanh miệng, chở qua nhiều tỉnh.

Nghi phạm sau đó gọi điện yêu cầu gia đình bé đưa 15 tỷ đồng tiền chuộc với "giọng rất xã hội, hằn học", không cho mặc cả. Trong suốt gần 10 tiếng, Trung nhiều lần khiêu khích rằng "thích tiền hay thích con" khiến gia đình nạn nhân khiếp sợ.

Rạng sáng 15/8, mẹ bé trai mang túi đựng 13 tỷ đồng tiền mặt đến điểm hẹn ở thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, để chuộc con. Bị người mẹ nhất quyết ngăn cản khi có ý định chở cả tiền và bé trai bỏ chạy, Trung đành mở cửa cho con tin xuống xe.

Bị vây bắt lúc 5h sáng, Trung dùng súng bắn đạn cao su chống trả khiến thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, bị thương ở đùi.

Trung nói không quen hay mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, mua súng bắn đạn cao su ở trên mạng.

Phạm Dự