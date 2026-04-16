Cựu cảnh sát bị phạt tù vì gợi ý gia đình tội phạm 'chạy' tại ngoại

TP HCMNguyễn Minh Thoại khi là điều tra viên Công an quận 5 đã thỏa thuận với người nhà nghi can đưa 150 triệu đồng để cho tại ngoại và lấy xe vi phạm về.

Ngày 16/4, Thoại bị TAND TP HCM tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ. Liên quan vụ án, Trần Thị Điều bị phạt 2 năm tù về tội Đưa hối lộ. Trần Bình Thuận bị xác định hành vi Môi giới hối lộ, song đang trốn truy nã nên cơ quan điều tra tách thành vụ án khác.

Theo cáo trạng, Thoại được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan Lý Quang Duy - người sử dụng bằng lái giả, lao ôtô vào lực lượng công an ngày 28/11/2022.

Tháng 3/2023, Thuận (bạn Duy) gặp Điều (vợ Duy), nói có thể "lo" giảm nhẹ tội và xin lại ôtô, yêu cầu đưa khoảng 400 triệu đồng. Ngày 17/3, khi Duy lên công an làm việc theo giấy triệu tập, Thuận đi cùng, xin số điều tra viên Thoại và trao đổi về vụ án.

Thoại cho biết hành vi sử dụng giấy tờ giả đã rõ, còn hành vi chống người thi hành công vụ đang tiếp tục củng cố, đồng thời hướng dẫn thủ tục xin tại ngoại.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Sau đó, Điều đưa Thuận tổng cộng 405 triệu đồng để "lo" cho chồng. Ngày 28/3, Thuận gặp Thoại tại quán cà phê gần Công an quận 5, đề nghị cho Duy tại ngoại và không xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Thoại nói không có thẩm quyền quyết định, phải trao đổi với kiểm sát viên và gợi ý chi 100-150 triệu đồng. Hai bên sau đó thống nhất 120 triệu.

Ba ngày sau, Thoại đề xuất khởi tố Duy về tội Sử dụng giấy tờ, tài liệu giả, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; hành vi chống người thi hành công vụ sẽ trao đổi thêm. Do chưa nhận tiền, nam cảnh sát nhiều lần gọi điện, nhắn tin thúc giục; Thuận hứa nâng lên 150 triệu.

Tuy nhiên, chiều 5/4/2023, Thuận đến Công an TP HCM tố cáo hành vi của Thoại, đồng thời giao nộp các đoạn ghi âm. Cùng ngày, Thoại bị triệu tập, thừa nhận hành vi và hơn một tháng sau bị bắt.

Ngày 31/5/2023, Duy bị khởi tố bổ sung về tội chống người thi hành công vụ và bắt tạm giam. Bốn tháng sau, TAND quận 5 tuyên Duy tổng cộng 12 tháng tù.

