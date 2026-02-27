Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khai được cấp dưới đưa 7,5 tỷ đồng

Hà NộiSau khi nhận 100 tỷ đồng từ các nhà thầu, hai bị can khai đã đưa cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hơn 20,4 tỷ đồng, song bà thừa nhận chỉ cầm 7,5 tỷ.

Sai phạm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Y tế, được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nêu trong kết luận điều tra ký ngày 27/2. Bà Tiến bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, C03 đề nghị truy tố ông Nguyễn Chiến Thắng cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế và Nguyễn Hữu Tuấn, Phó giám đốc điều hành Ban, về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Riêng bị can Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Tiến bị khởi tố ngày 16/7/2025 về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 5 tháng sau đổi thành tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bà Tiến hiện được bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh.

Theo kết luận điều tra, dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 đến 2019 và sau đó gia hạn hai lần, đến hết năm 2024.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Hoàng Phong

Khi dự án đang chọn 10 gói thầu xây lắp, với các nhà thầu liên hệ và được giúp đỡ, bà Tiến sẽ trao đổi để họ trực tiếp làm việc, thống nhất với ông Thắng. Còn các nhà thầu liên hệ trực tiếp với ông Thắng thì ông xin ý kiến bà Tiến.

Khi bà Tiến đồng ý, ông Thắng sẽ thống nhất với doanh nghiệp. Mọi việc tiếp theo giao cho bị can Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng kỹ thuật dự toán Ban Y tế trọng điểm, để trao đổi, phối hợp lập hồ sơ mời thầu, đánh giá các điều kiện.

Kết luận điều tra nêu, trong lúc trao đổi với các nhà thầu, ông Thắng thỏa thuận về việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Sau khi được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Y tế trọng điểm số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Từ đó, các nhà thầu làm 10 gói thầu xây lắp của hai dự án đã đưa trực tiếp cho ông Thắng tổng cộng 87,4 tỷ đồng. Đến tháng 9/2021, ông Thắng tiếp tục nhận thêm một tỷ đồng.

Từ tháng 9/2017, ông Thắng nghỉ hưu nên bị can Nguyễn Hữu Tuấn đảm nhiệm thay phần công việc. Ông Tuấn tiếp tục nhận số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế. Tuy nhiên, hai dự án khó khăn trong việc triển khai nên ông Tuấn mới nhận được 12,1 tỷ đồng từ 3 nhà thầu.

Công an cáo buộc, ông Thắng đã chi 63 tỷ đồng, còn lại 25,4 tỷ không có đủ căn cứ xác định. Do đó, bị can này phải chịu trách nhiệm đã nhận hối lộ 51,7 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, ông Thắng khai sau khi nhận 88,4 tỷ đồng từ các nhà thầu đã đưa bà Tiến tổng cộng 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD; đưa ông Hữu Tuấn 3,47 tỷ đồng, Trần Văn Sinh 2,9 tỷ; ông Kim Trung 1,7 tỷ và Thiêm 2 triệu USD (khoảng 46,2 tỷ đồng).

Ngoài ra, ông Thắng khai đi chúc tết lãnh đạo Bộ Y tế 500 triệu đồng; chi cho một số cán bộ, lãnh đạo ở Ban Y tế trọng điểm 11,6 tỷ đồng; chi cho một số các nhân tại các bộ ngành 2,4 tỷ đồng.

Kết luận điều tra nêu bà Tiến khai nhiều lần nhận tiền của ông Thắng, tổng 2,5 tỷ đồng và một lần nhận của Hữu Tuấn 5 tỷ đồng.

C03 đã đối chất giữa bà Tiến và ông Thắng và cả hai bên đều giữ nguyên lời khai. Bà Tiến khai thêm "không biết nguồn gốc số tiền và không thỏa thuận" với ông Thắng, Tuấn về việc đưa tiền.

Dự án bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Giang Huy

Theo kết luận, những cá nhân thuộc các liên danh nhà thầu chính (Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, Hancorp, Vinaconex 25, Công nghệ VFT, Furtech, Phú Hưng) thực hiện các gói thầu đều khai "đã thống nhất phải chi 5% giá trị tạm ứng, thanh toán" trước thuế cho ông Thắng.

Đến tháng 9/2025, sau khi vụ án đã khởi tố và nhiều người bị bắt, các cá nhân của những doanh nghiệp trên đã làm đơn tố giác, trong đó nêu Thắng đã gợi ý phải chi tiền 5% để "bồi dưỡng". Toàn bộ số tiền họ đưa ông Thắng và Hữu Tuấn đều là tiền cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc 'có sai phạm xuyên suốt'

C03 kết luận, tính đến hết năm 2024, hai dự án đã giải ngân 5.086 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý các công trình y tế trọng điểm đã vi phạm về việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.

Không được Thủ tướng phê duyệt cho phép thuê tư vấn nước ngoài nhưng ông Thắng vẫn ký các tờ trình để bà Tiến ký quyết định cho phép thuê tư vấn nước ngoài. Trên cơ sở phương án thiết kế kiến trúc của hai dự án được duyệt, ông Thắng chỉ đạo cấp dưới hợp thức hồ sơ chỉ định thầu không đúng quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước 70,2 tỷ đồng.

Việc Viện Kinh tế xây dựng thẩm tra dự toán chuẩn bị đầu tư, chi phí lập dự án, chi phí thiết kế 2 dự án cũng bị C03 kết luận có sai phạm. Cụ thể, Viện đã xây dựng ban hành các văn bản thẩm tra dự toán chuẩn bị đầu tư, chi phí lập dự án, thiết kế khi không có đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cơ sở pháp lý để thực hiện.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Viện Kinh tế xây dựng, Ban Y tế trọng điểm đã phê duyệt dự toán và kết quả chỉ định thầu các gói thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 70,2 tỷ đồng, cơ quan điều tra cáo buộc.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 hiện chưa thể đưa vào sử dụng. Ảnh: Giang Huy

Ngoài ra, để đảm bảo tiến độ thực hiện hai dự án theo yêu cầu của Chính phủ, ông Thắng đã chỉ đạo cấp dưới tham mưu để Ban Y tế trọng điểm có tờ trình đề nghị Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 dự án. Tuy tờ trình đề nghị thiếu căn cứ không phân chia các gói thầu theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án song vẫn được ký phê duyệt.

Từ đó, Ban Quản lý công trình trọng điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các gói thầu không đúng quy định, có nhiều sai phạm, gây khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, gây lãng phí tài sản Nhà nước 733,5 tỷ đồng.

C03 kết luận, hành vi của bà Tiến và 8 bị can đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Trong đó, bà Tiến, ông Thắng, Trung, Tuấn, Sinh "có sai phạm xuyên suốt, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước 803 tỷ đồng".

Quá trình điều tra, 10 bị can và người liên quan đã nộp khắc phục hậu quả tổng cộng 44,7 tỷ đồng. Trong đó, bà Tiến nộp 14,5 tỷ đồng, ông Thắng 1 tỷ, ông Hữu Tuấn 3,7 tỷ, Sinh 3,2 tỷ....

