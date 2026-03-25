Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố gây thất thoát 803 tỷ đồng

Hà NộiCựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố về hành vi gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng tại dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Ngày 24/3, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Y tế, bị VKSND Tối cao truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, VKS truy tố ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Phó giám đốc điều hành Ban, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Riêng bị can Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Tiến bị khởi tố ngày 16/7/2025 về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 5 tháng sau đổi thành tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bà Tiến hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh.

Theo cáo trạng, dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 đến 2019 và sau đó gia hạn hai lần, đến hết năm 2024.

Cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hồi tháng 10/2019. Ảnh: Giang Huy

Khi dự án đang chọn 10 gói thầu xây lắp, với các nhà thầu liên hệ và được giúp đỡ, bà Tiến sẽ trao đổi để họ trực tiếp làm việc, thống nhất với ông Thắng. Còn các nhà thầu liên hệ trực tiếp với ông Thắng thì ông xin ý kiến bà Tiến.

Khi bà Tiến đồng ý, ông Thắng sẽ thống nhất với doanh nghiệp. Mọi việc tiếp theo giao cho bị can Trần Văn Sinh, thời điểm đó là Trưởng phòng kỹ thuật dự toán Ban Y tế trọng điểm, để trao đổi, phối hợp lập hồ sơ mời thầu, đánh giá các điều kiện.

Trong lúc trao đổi với các nhà thầu, ông Thắng thỏa thuận về việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Sau khi được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Y tế trọng điểm số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Từ đó, các nhà thầu làm 10 gói thầu xây lắp của hai dự án đã đưa trực tiếp cho ông Thắng tổng cộng 87,4 tỷ đồng. Đến tháng 9/2021, ông Thắng tiếp tục nhận thêm một tỷ đồng.

Từ tháng 9/2017, ông Thắng nghỉ hưu nên bị can Nguyễn Hữu Tuấn đảm nhiệm thay phần công việc. Ông Tuấn tiếp tục nhận số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế. Tuy nhiên, hai dự án khó khăn trong việc triển khai nên ông Tuấn mới nhận được 12,1 tỷ đồng từ 3 nhà thầu.

Sai phạm của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khiến dự án bị đình trệ

VKS cáo buộc, với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, bà Tiến có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành y tế. Bà Tiến trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch tài chính, quy hoạch và phát triển ngành, xây dựng cơ sở hạ tầng trang thiết bị y tế.

Đối với dự án xây mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cựu Bộ trưởng Kim Tiến đã có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc, cáo trạng nêu.

Sai phạm của bà Tiến dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước số tiền hơn 803 tỷ đồng. Hành vi của bà Tiến phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Quá trình điều tra, bà Tiến tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 14,5 tỷ đồng.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sau nhiều năm bỏ không. Ảnh: Giang Huy

Bà Tiến năm nay 67 tuổi, quê Hà Tĩnh, là tiến sĩ y khoa, phó giáo sư, thầy thuốc nhân dân; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 (dự khuyết), khóa 11; đại biểu Quốc hội khóa 13.

Dành phần lớn sự nghiệp cho lĩnh vực nghiên cứu về ngành y, bà từng là Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM trong 5 năm. Năm 2007, khi 48 tuổi, bà được điều động ra Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Y tế. Tháng 8/2011, bà đảm nhận cương vị Bộ trưởng Y tế, kéo dài đến năm 2019. Trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, bà là thành viên duy nhất không phải Ủy viên Trung ương.

Bà từng chia sẻ điều cảm thấy "được" nhất sau gần 2 nhiệm kỳ làm tư lệnh ngành y tế là việc thay đổi thái độ phục vụ với bệnh nhân, ngăn "nạn phong bì"; giảm tải tình trạng nằm ghép; xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp.

Phạm Dự