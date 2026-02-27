Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc sai phạm liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2, cùng nhiều người gây thiệt hại hơn 800 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Y tế, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Gần 7 tháng trước, hôm 19/7/2025, bà Tiến bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.

Liên quan vụ án, C03 đề nghị truy tố ông Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT) và 4 người của Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế là: Trần Văn Sinh (Trưởng phòng kỹ thuật dự toán), Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc Ban) và Nguyễn Kim Trung (hai nguyên phó Ban) về cùng tội danh.

Ông Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn (hai cựu Giám đốc ban) bị cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Riêng bị can Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hành vi của bà Tiến và các đồng phạm gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 803,7 tỷ đồng.

Cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hồi tháng 10/2019. Ảnh: Giang Huy

Bà Tiến năm nay 67 tuổi, quê Hà Tĩnh, là tiến sĩ y khoa, phó giáo sư, thầy thuốc nhân dân; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 (dự khuyết), khóa 11; đại biểu Quốc hội khóa 13.

Dành phần lớn sự nghiệp cho lĩnh vực nghiên cứu về ngành y, bà từng là Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM trong 5 năm. Năm 2007, khi 48 tuổi, bà được điều động ra Hà Nội giữ chức thứ trưởng Y tế. Tháng 8/2011, bà đảm nhận cương vị Bộ trưởng Y tế, kéo dài đến năm 2019. Trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, bà là thành viên duy nhất không phải Ủy viên Trung ương.

Bà từng chia sẻ điều cảm thấy "được" nhất sau gần 2 nhiệm kỳ làm tư lệnh ngành y tế là việc thay đổi thái độ phục vụ với bệnh nhân, ngăn "nạn phong bì"; giảm tải tình trạng nằm ghép; xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp.

Trong thời gian bà làm bộ trưởng, hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2 đặt tại tỉnh Hà Nam cũ được khởi công. Song tròn 10 năm, hai bệnh viện nghìn tỷ vẫn bỏ không, gây lãng phí và khiến bà vướng lao lý.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đang bỏ không. Ảnh: Giang Huy

Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2 đặt tại tỉnh Hà Nam cũ khởi công từ năm 2015, mỗi bệnh viện quy mô 1.000 giường với mục đích giảm tải cho cơ sở 1 đã quá tải. Hai dự án dừng thi công từ tháng 1/2021 đến nay khiến một số hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp.

Cuối tháng 3/2025, Thanh tra Chính phủ kết luận việc triển khai có nhiều vi phạm về đấu thầu, xây dựng... Đây là nguyên nhân dẫn đến hai dự án bị chậm hơn 7 năm; sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí lớn; có dấu hiệu thiệt hại ngân sách khoảng 1.253 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Y tế và Thứ trưởng phụ trách thời kỳ đó đã có vi phạm trong phê duyệt chủ trương tuyển tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế dự án thiếu căn cứ, không đáp ứng các điều kiện; kết luận chỉ đạo trái pháp luật về đơn vị tư vấn nước ngoài thực hiện các gói thầu tư vấn lập dự án; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không đôn đốc, kiểm tra và không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn khác của người quyết định đầu tư.

Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong quản lý dự án không đáp ứng năng lực về kinh nghiệm, chuyên môn. Cơ quan Thanh tra cho rằng những người này còn "cố ý vi phạm, cố ý báo cáo sai, không trung thực, khách quan và tiếp thu thẩm định của các cơ quan chuyên môn".

Phạm Dự