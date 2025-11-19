Cựu bộ trưởng tài chính Mỹ hổ thẹn về quan hệ với Epstein

Cựu bộ trưởng Larry Summers nói vô cùng xấu hổ về mối quan hệ với tỷ phú ấu dâm Epstein và sẽ dừng mọi hoạt động trước công chúng.

"Tôi vô cùng hổ thẹn về hành động của mình và nhận thức được nỗi đau chúng gây ra. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho quyết định sai lầm của mình khi vẫn liên lạc với ông Epstein", ông Larry Summers, bộ trưởng tài chính Mỹ dưới chính quyền cựu tổng thống Bill Clinton, nói hôm 17/11.

Ông Summers cho biết sẽ dừng mọi hoạt động trước công chúng, nỗ lực lấy lại lòng tin và hàn gắn các mối quan hệ. Tuy nhiên, ông cho biết vẫn tiếp tục giảng dạy tại Đại học Harvard.

Ủy ban Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ lãnh đạo tuần trước công bố loạt email của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, trong đó xuất hiện nhiều thư trao đổi giữa ông này với cựu bộ trưởng Summers. Hai người trao đổi thư từ cá nhân nhiều năm, trong đó ông Summers đưa ra những bình luận phân biệt giới tính và nhờ ông Epstein tư vấn tình cảm.

Cựu bộ trưởng tài chính Mỹ Larry Summers tại Idaho ngày 9/7. Ảnh: AFP

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren sau đó kêu gọi Đại học Harvard cắt quan hệ với ông Summers. Bà Warren, cựu giáo sư tại trường luật Harvard, cho rằng sinh viên đã mất niềm tin vào ông Summers.

"Summers không thể giữ khoảng cách với Epstein ngay cả sau khi xuất hiện thông tin về hành vi phạm tội tình dục của ông này với trẻ vị thành niên, do đó không thể tin tưởng để Summers tư vấn cho các chính trị gia, nhà hoạch định chính sách và các tổ chức của quốc gia cũng như giảng dạy cho thế hệ sinh viên tại Harvard hay bất kỳ nơi nào khác", thượng nghị sĩ Warren nhấn mạnh.

Đại học Harvard chưa phản hồi về thông tin.

Loạt email của Epstein được phe Dân chủ công bố cũng xuất hiện nhiều thông tin liên quan Tổng thống Donald Trump. Ông chỉ trích động thái này nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi việc chính phủ Mỹ trải qua đợt đóng cửa kỷ lục.

Quốc hội Mỹ hôm 18/11 thông qua Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, đề nghị Bộ Tư pháp công bố tất cả hồ sơ về cuộc điều tra tỷ phú ấu dâm và đồng phạm Ghislaine Maxwell, bao gồm nhật ký bay, danh sách cá nhân và tổ chức dính líu, cùng mọi tài liệu về những dữ liệu bị tiêu hủy, thất lạc hay chỉnh sửa.

Ngọc Ánh (Theo CNN, BBC, CNBC)