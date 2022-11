Cứu bệnh nhân thủng tử cung sau phẫu thuật ở nước ngoài

Chị Hoa từ TP HCM sang Singapore phẫu thuật cắt polyp tử cung, không may gặp tai biến, được gia đình đưa về cấp cứu tại BVĐK Tâm Anh.

ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trung tâm Sản phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh nhân Hoa (26 tuổi, TP HCM) cấp cứu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, sốt cao, nôn ói. Bệnh nhân lập tức được kiểm tra X-quang, siêu âm, CT, kết quả nghi ngờ thủng tạng rỗng, nghĩ nhiều thủng tá tràng do biến chứng khi can thiệp phẫu thuật buồng tử cung.

Sau một giờ người bệnh đến viện, các bác sĩ Trung tâm Sản phụ khoa kết hợp với chuyên gia Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, tiến hành nội soi kiểm tra ổ bụng. Kết quả phát hiện nhiều mảng mủ, trong ổ bụng chứa dịch vàng, quai ruột viêm đỏ. Kiểm tra cơ quan sinh sản phát hiện có lỗ thủng gần 1 cm trước mặt eo tử cung, ngay vết mổ lấy thai cũ.

Tình trạng nhiễm trùng từ vết thủng tử cung lan rộng quanh ổ bụng. Đây là tai biến phẫu thuật phụ khoa đã 4 ngày không được phát hiện, không dùng kháng sinh điều trị sau phẫu thuật ở bệnh viện nước ngoài.

Bác sĩ đối mặt với quyết định khó khăn phải cắt bỏ tử cung để giải quyết ổ nhiễm trùng triệt để, ngăn nhiễm trùng diễn tiến, nguy cơ nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng người bệnh. Tuy nhiên, người bệnh trẻ, mới sinh con đầu lòng 18 tháng tuổi, bác sĩ tìm mọi cách bảo tồn tử cung, duy trì chức năng sinh sản.

Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi, cắt lọc vết thủng tử cung, cầm máu, may lỗ thủng tử cung, hút sạch dịch lòng tử cung, đặt dẫn lưu ổ bụng hút dịch đọng ra ngoài. Sau phẫu thuật, người bệnh kết hợp sử dụng kháng sinh điều trị liều cao. Chị đáp ứng tốt điều trị, chỉ số nhiễm trùng giảm từng ngày, khỏe mạnh, đi lại, ăn uống bình thường.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm thăm bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Tuệ Diễm

Bị rong kinh kéo dài một năm, chị Hoa chọn sang Singapore khám sức khỏe. Khi nội soi buồng tử cung qua ngả âm đạo để thám sát cấu trúc bên trong, bác sĩ phát hiện có polyp nên tiến hành cắt. Một ngày sau phẫu thuật, chị Hoa có biểu hiện đau bụng, rối loạn tiêu hóa, nôn ói. Ngày thứ 3 sau mổ, tình trạng diễn tiến nặng, sốt cao, người nhà lập tức mua vé máy bay đưa chị Hoa về cấp cứu tại BVĐK Tâm Anh ngay trong đêm 17/10.

Theo bác sĩ Thanh Tâm, phẫu thuật nội soi buồng tử cung qua ngả âm đạo có nhiều lợi thế như: không tạo vết mổ trên bụng, đảm bảo tính thẩm mỹ cao, thời gian hồi phục nhanh do đó được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, đây là một phẫu thuật khó, do phẫu trường chật hẹp, phẫu thuật viên thao tác đối mặt nguy cơ gây tai biến thủng tử cung, thủng ruột, thủng bàng quang, tổn thương các mạch máu lớn vùng bụng, chậu lân cận. Sau phẫu thuật người bệnh có thể bị chảy máu thứ phát do tử cung kém cầm được các mạch máu lúc phẫu thuật, hoặc nhiễm khuẩn trong buồng tử cung.

Dù là phẫu thuật ít xâm lấn nhưng người bệnh cần được chăm sóc, theo dõi kỹ, tránh tình trạng tai biến nhưng không được phát hiện, xử trí kịp thời. Trường hợp bệnh nhân Hoa, chỉ cần đến bệnh viện trễ hơn thì không những phải cắt bỏ tử cung mà còn đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Thanh Tâm, phương pháp phẫu thuật nội soi buồng tử cung qua ngả âm đạo điều trị các bệnh lý phụ khoa được nhiều bệnh viện tại Việt Nam áp dụng, trong đó có Hệ thống BVĐK Tâm Anh. Người bệnh hoàn toàn có thể điều trị trong nước mà không cần ra nước ngoài điều trị để tránh tốn kém, phòng tai biến.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Tuệ Diễm