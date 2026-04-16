Cứu bệnh nhân ngoại quốc bị nhiều mảnh kính cắm vào xương sọ

Bệnh nhân Campuchia bị tai nạn khiến nhiều mảnh kính cắm vào xương sọ, được phẫu thuật tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), loại bỏ dị vật và giảm nguy cơ biến chứng.

Gần một năm trước, bệnh nhân Dara Kong (55 tuổi, Campuchia) gặp tai nạn giao thông tại Phnôm Pênh, dẫn đến chấn thương đầu nặng. Dù đã cấp cứu thành công và hồi phục ban đầu, bệnh nhân vẫn cảm thấy tê cộm, đau khi sờ vào vùng đầu, nghi ngờ còn dị vật bất thường còn sót lại.

Mong muốn điều trị dứt điểm, hạn chế di chứng sau tai nạn, bệnh nhân và gia đình đã đến Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH). Tại đây, Bác sĩ CKI Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Đơn vị Ngoại thần kinh và Cột sống, trực tiếp thăm khám và điều trị.

Qua kiểm tra, bệnh nhân được chẩn đoán giảm cử động cung mày trái, đồng thời xuất hiện nhiều khối cứng di động dưới da, ấn vào đau. Kết quả CT-Scan sọ não cho thấy không có tổn thương nội sọ, nhưng phát hiện các mảnh nhỏ dị vật nằm sâu trong mô mềm dưới da và xương sọ vùng đỉnh hai bên.

Bác sĩ CKI Nguyễn Mạnh Hùng xác định, bệnh nhân có các dị vật ở hai bên đầu và vùng trán mặt trái, gây tổn thương dây thần kinh V1 trái (dây thần kinh cảm giác vùng trán - mắt bên trái). Bác sĩ Hùng chỉ định phẫu thuật sớm để lấy dị vật, nhằm giảm nguy cơ nhiễm trùng, tổn thương thần kinh nặng hơn.

Bác sĩ CKI Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện lấy "ma trận" kính thủy tinh găm vào xương sọ cho bệnh nhân. Ảnh: AIH

"Ca phẫu thuật tương đối phức tạp, vì phải đi đường mổ phù hợp để lấy hết dị vật mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, không để lại sẹo, không hoại tử da đầu", Bác sĩ CKI Nguyễn Mạnh Hùng cho biết. Êkip ghi nhận nhiều mảnh kính thủy tinh kích thước to nhỏ đâm vào sâu dưới da và xương sọ, len lỏi sát dây thần kinh cảm giác vùng trán và mắt. Vì vậy khi can thiệp, kỹ thuật viên thận trọng để loại bỏ toàn bộ dị vật tránh gây tổn thương vùng lân cận.

Những mảnh kính thủy tinh kích thước to nhỏ đâm sâu vào dưới da và xương sọ. Ảnh: AIH

Sau hồi tỉnh, bệnh nhân tỉnh táo, không còn cảm giác cộm đau khó chịu. Bệnh nhân chia sẻ: "Điều tôi mong muốn nhất là được điều trị dứt điểm ngay trong một lần phẫu thuật để không phải lo lắng về di chứng về sau".

Bác sĩ CKI Nguyễn Mạnh Hùng cảnh báo, các dị vật còn sót sau chấn thương đầu, trán hoặc vùng mặt nếu không được xử lý kịp thời có thể gây nhiễm trùng tại chỗ hoặc lan sâu vào mô, thậm chí ảnh hưởng não, màng não. Ngoài ra, bệnh nhân còn đối mặt nguy cơ sẹo, lõm hoặc biến dạng vùng trán, đầu. Do đó, việc khám và can thiệp sớm sau tai nạn là rất quan trọng để tránh những hậu quả lâu dài và nguy hiểm.

Tại Đơn vị Ngoại thần kinh và Cột sống, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), các trường hợp di chứng sau tai nạn giao thông, chấn thương sọ não được thăm khám kỹ, chẩn đoán bằng hình ảnh hiện đại và đánh giá chuyên sâu. Khi phát hiện dị vật hoặc tổn thương thần kinh, bệnh nhân được lên kế hoạch phẫu thuật sớm, đảm bảo an toàn, loại bỏ dị vật triệt để và ngăn ngừa biến chứng lâu dài, đảm bảo tính thẩm mỹ vùng đầu.

Được đào tạo chuyên sâu tại Việt Nam, Hàn Quốc, Đức và Mỹ, Bác sĩ CKI Nguyễn Mạnh Hùng có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong phẫu thuật sọ não và cột sống, đặc biệt là xử trí di chứng sau tai nạn, lấy dị vật vùng đầu và điều trị các tổn thương thần kinh phức tạp.

"Ngay cả những ca cấp cứu chấn thương sọ não, tiếp cận vị trí phẫu thuật sâu, chúng tôi luôn chú trọng bảo tồn mái tóc, mổ thẩm mỹ cho bệnh nhân. Dù đây chỉ là một chi tiết tuy nhỏ nhưng giúp bệnh nhân giảm sang chấn tâm lý sau mổ.", bác sĩ Hùng chia sẻ thêm.

BS.CKI Nguyễn Mạnh Hùng ứng dụng kỹ thuật "mổ thẩm mỹ" không cạo tóc cho bệnh nhân. Ảnh: AIH

Bác sĩ CKI Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Đơn vị Ngoại thần kinh và Cột sống với hơn 20 kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu tại Việt Nam, Hàn Quốc, Đức và Mỹ. Ảnh: AIH

Tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), Đơn vị Ngoại Thần kinh và Cột sống chuyên chẩn đoán, điều trị và chăm sóc các bệnh lý phức tạp về sọ não, cột sống và thần kinh ngoại biên. Lĩnh vực điều trị bao gồm chấn thương sọ não (máu tụ, vỡ sọ, phù não), bệnh lý mạch máu não như xuất huyết, nhồi máu, dị dạng mạch máu, u não, áp xe não. Bên cạnh đó là các bệnh lý cột sống - tủy sống như chấn thương, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa, vẹo cột sống, trượt đốt sống, hẹp ống sống, u tủy và dị dạng cột sống; cùng với các tổn thương thần kinh ngoại biên do chấn thương, phẫu thuật hoặc các hội chứng chèn ép thần kinh như ống cổ tay, khuỷu, cổ chân và u dây thần kinh.

Thế Đan

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.