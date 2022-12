Cứu bệnh nhân 3 lần nhồi máu cơ tim, suy thận

Nhờ siêu âm lòng mạch dẫn đường, bác sĩ đặt 3 stent tái thông mạch máu nuôi tim với lượng thuốc cản quang cực thấp, bảo tồn chức năng thận cho bệnh nhân.

Sau thủ thuật, bà Nguyễn Thị Mai (67 tuổi, ngụ Củ Chi, TP HCM) tỉnh táo, hết đau ngực, khó thở, ăn ngủ tốt.

BS.CKII Huỳnh Ngọc Long, Giám đốc Trung tâm Can thiệp mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, bà được đặt 3 stent vào 2 nhánh mạch vành với kích thước tối đa: 2.75x28 mm (ở động mạch mũ) và 2.75x38 mm, 3.5x23 mm (ở động mạch liên thất trước) với lượng thuốc cản quang đưa vào cơ thể chỉ 12ml (bằng 1/10 so với kỹ thuật can thiệp thông thường). Kết quả kiểm tra độ lọc cầu thận eGFR của bệnh nhân ở mức 27-31ml/ph/1.73 m2. Chức năng tưới máu thận được bảo tồn, cải thiện đáng kể so với trước can thiệp. Tình trạng suy thận từ độ 4 có dấu hiệu cải thiện lên độ 3. Bà xuất viện, tiếp tục uống thuốc theo toa, tái khám định kỳ.

Ngày 3/12, bà Mai nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM trong tình trạng nhồi máu cơ tim, đau ngực, khó thở. Qua kiểm tra, bác sĩ nhận định bệnh nhân suy thận giai đoạn 4 (độ lọc cầu thận eGFR chỉ còn 20ml/ph/1.73 m2, chỉ số này dưới 15ml/ph/1.73 phải chuẩn bị chạy thận).

Bà Mai có bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường. Tháng trước, bà từng đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TP HCM khi có dấu hiệu nhồi máu cơ tim lần 2. Người nhà chia sẻ, do bà bị suy thận giai đoạn 4 nên bác sĩ không thể chụp mạch vành, đặt stent theo kỹ thuật thông thường. Nếu bơm lượng lớn thuốc cản quang vào có thể khiến bệnh suy thận tiến triển, bà phải chạy thận. Gia đình chấp nhận tiếp tục điều trị nội khoa để khắc phục triệu chứng.

Theo bác sĩ Long, tình trạng nhồi máu cơ tim trước đây của bà Mai không được xử lý triệt để đã dẫn tới biến chứng suy tim. Hiện độ lọc cầu thận của bệnh nhân xuống thấp nên các bác sĩ chọn phương pháp chụp mạch vành với lượng thuốc cản quang tối thiểu (Cardiac Swing) để ngăn suy thận tiến triển khiến bệnh nhân phải chạy thận sau can thiệp.

Kết quả cho thấy, bà Mai bị tắc hoàn toàn động mạch vành phải đoạn gần, động mạch mũ hẹp 90%, động mạch liên thất trước hẹp 95%, dài 50 mm, vôi hóa nặng. Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ Can thiệp mạch, Ngoại tim mạch và Nội tim mạch cùng hội chẩn để tìm phương án điều trị tốt nhất. Nếu mổ bắc cầu sẽ không cần sử dụng thêm thuốc cản quang, hạn chế suy thận, song tỷ lệ rủi ro khá lớn, nguy cơ tử vong cao do bệnh nhân có nhiều bệnh nền nặng kèm theo.

Hình ảnh chụp mạch vành của bệnh nhân cho thấy mạch máu tim hẹp nặng (hình A) và sau khi đặt stent tái thông lòng mạch (hình B). Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Để nong 2 nhánh mạch máu tim hẹp nặng, vôi hóa phức tạp với lượng cản quang thấp nhất (chỉ 12 ml), bác sĩ sử dụng kỹ thuật chụp mạch vành Cardiac Swing ngắt quãng (vừa chụp vừa ngắt liên tục), kết hợp đồng thời kỹ thuật đặt stent "bóng bàn" Pingpong và "mẹ bồng con" (luồn ống thông nhỏ vào trong ống thông lớn để đưa stent đến đoạn mạch xa). Đây là giải pháp tốt nhất để can thiệp mạch vành với lượng cản quang tối thiểu, đạt hiệu quả tối ưu; đồng thời đường tiếp cận từ động mạch quay ở cẳng tay nên bệnh nhân có thể đi lại sớm sau thủ thuật.

Đầu tiên, bác sĩ luồn cùng lúc 2 ống thông vào một lỗ động mạch vành, một ống trang bị một dây dẫn có nhiệm vụ siêu âm trong lòng mạch (IVUS) soi đường thay vì bơm thuốc cản quang và một ống chứa dây dẫn để nong bóng, xác định vị trí đặt stent.

Sau khi hệ thống IVUS xác định đúng vị trí cần đặt stent, bác sĩ vận dụng kỹ thuật "mẹ bồng con" luồn ống thông nhỏ vào trong ống thông lớn để đẩy được stent ra đoạn mạch xa, tiến hành đưa bóng vào, bơm với áp lực vừa phải, nong stent đạt kích thước tối đa, áp sát vào thành mạch, phòng nguy cơ tái hẹp sau đặt stent.

Nhờ hệ thống siêu âm trong lòng mạch (IVUS) dẫn đường, các bác sĩ đặt thành công 3 stent cho bệnh nhân với lượng thuốc cản quang chỉ bằng 1/10 thông thường. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

"Đây là một trong những ca thủ thuật phức tạp, khó nhất mà êkip chúng tôi phải đối mặt. Với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất lượng thuốc cản quang bơm vào cơ thể bệnh nhân, chúng tôi dựa hoàn toàn vào hình ảnh siêu âm lòng mạch kết hợp kinh nghiệm để nong bóng và đặt stent. Nếu áp dụng kỹ thuật thông thường, với trường hợp này lượng thuốc cản quang sử dụng có thể lên đến 150 ml nhưng chúng tôi chỉ dùng 12ml cho cả quy trình thực hiện", ThS.BS Võ Anh Minh, Trưởng Đơn vị Can thiệp mạch vành, Trung tâm Can thiệp mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM chia sẻ.

ThS.BS Võ Anh Minh kiểm tra sức khỏe cho bà Mai trước lúc xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Bác sĩ Long cho biết, Cardiac Swing ngắt quãng, Pingpong và "Mẹ bồng con" là các kỹ thuật Can thiệp mạch vành tiên tiến trên thế giới, được triển khai tại Trung tâm Can thiệp mạch, BVĐK Tâm Anh TP HCM. Nhờ những kỹ thuật này, bệnh nhân suy thận bị nhồi máu cơ tim cấp được điều trị bằng phương pháp chụp, nong mạch vành với lượng thuốc cản quang thấp nhất, bảo tồn chức năng thận. Đồng thời, việc đặt stent kích thước lớn cũng thuận lợi hơn ở những đoạn mạch vôi hóa hay hẹp đoạn gập, xoắn, hạn chế tổn thương mạch máu và ngăn tái hẹp sau này.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Thu Hà