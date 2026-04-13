Cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy nhà ở Hà Nội

Ngôi nhà ống cao 5 tầng một tum bốc cháy ngùn ngụt trong đêm 12/4, cảnh sát phòng cháy tiếp cận, đưa được 5 người ra ngoài an toàn.

Khoảng 22h45, lửa bắt đầu bùng lên từ tầng 1 ngôi nhà 5 tầng, một tum trong ngõ 131 đường Hồng Hà, phường Hồng Hà. Khu vực cháy ở tầng 1 chứa nhiều mũ bảo hiểm, lửa nhanh chóng bùng lên, lên các tầng cao, tạo nhiều khói độc.

Trong nhà có 7 người, hai người chạy thoát ra ngoài, sau đó tri hô người tới trợ giúp những người mắc kẹt. Nhà cháy là dạng nhà ống, rộng khoảng 30 m2. Khi cháy, lối thoát hiểm duy nhất ở tầng 1 bị khói lửa bịt kín.

Cảnh sát phòng cháy đã điều khoảng 10 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ tới tổ chức dập lửa, sau đó dùng thang chuyên dụng tiếp cận vị trí người bị kẹt ở các tầng trên thông qua cửa sổ và đưa tất cả ra ngoài an toàn.

Vị trí các nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: Hiếu Đình

Sau khoảng một tiếng, hỏa hoạn được dập tắt. Nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Thang máy bên trong nhà và các tầng bị khói ám đen. Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Việt An