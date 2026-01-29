Cưỡng hôn đồng nghiệp, nam quản lý mất việc kiện ngược lại công ty

Trung QuốcTrong lúc 'mất kiềm chế', nam quản lý họ Chu cưỡng hôn đồng nghiệp tại kho hàng của công ty, bị tạm giữ 5 ngày vì quấy rối tình dục và bị công ty sa thải.

Laodong Daily đưa tin ngày 28/1, sau khi bị sa thải, Chu kiện công ty đòi bồi thường với lý do "không bị truy cứu trách nhiệm hình sự" thì không thể chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo hồ sơ, Chu ký hợp đồng lao động với một công ty tại Bắc Kinh từ ngày 1/10/2023 đến 30/9/2026, giữ chức vụ quản lý vận hành. "Quy chế khen thưởng quản lý nhân viên" của công ty quy định rằng việc bị cơ quan công an phạt hành chính, tạm giữ hành chính hoặc cải tạo lao động sẽ cấu thành hành vi thiếu trách nhiệm/vi phạm nghiêm trọng, do đó doanh nghiệp có thể chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải bồi thường.

Tháng 2/2025, tại kho hàng của công ty, Chu "không kiềm chế được bản thân" và cưỡng hôn đồng nghiệp nữ họ Vương. Cô gái lập tức gọi cảnh sát rồi báo cáo với công ty. Cảnh sát xác định hành vi của Chu cấu thành tội quấy rối tình dục.

Ngày 12/5/2025, phía công ty họp riêng với Chu và anh ta xác nhận bị tạm giữ 5 ngày vì tội quấy rối tình dục, bày tỏ sẵn lòng chấp nhận biện pháp xử lý của công ty. Sau cuộc gặp, công ty gửi cho Chu "Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động", từ ngày 15/5/2025.

Chu cho rằng công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên đệ đơn kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường hơn 168.000 nhân dân tệ (gần 630 triệu đồng).

Tòa sơ thẩm cho rằng bằng chứng trong vụ việc này đủ để cho thấy Chu thực sự đã bị cơ quan công an tạm giữ hành chính vì có hành vi vi phạm pháp luật. Việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động của Chu theo "Quy chế khen thưởng quản lý nhân viên" của công ty và các luật, quy định liên quan là hợp pháp.

Do đó, tòa sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu bồi thường của Chu.

Chu kháng cáo, lập luận rằng theo Điều 39, Khoản (6) của Luật Hợp đồng Lao động, người sử dụng lao động chỉ có thể chấm dứt hợp đồng lao động nếu người lao động bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, phạm vi "bị truy cứu trách nhiệm hình sự" không bao gồm tạm giữ hình sự hoặc tạm giữ hành chính.

Theo Chu, ngay cả khi công ty đã quy định hoặc thỏa thuận về kỷ luật lao động trong hợp đồng lao động, những điều khoản đó vẫn bị coi là vô hiệu vì vi phạm các quy định của Luật Hợp đồng Lao động. Việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động với Chu dựa trên nội quy công ty hoặc các điều khoản trong hợp đồng lao động cấu thành hành vi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Tòa phúc thẩm nhận định việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự là điều kiện đủ, chứ không phải điều kiện cần, để người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Nội quy công ty quy định rằng nếu người lao động bị cơ quan công an xử phạt hành chính, công ty có thể chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải bồi thường. Điều khoản này là hợp lý, không vi phạm pháp luật, được thực hiện thông qua quy trình dân chủ và công khai cho người lao động.

Vì vậy, việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động của Chu dựa trên điều khoản này không trái pháp luật. Tòa phúc thẩm bác kháng cáo đòi bồi thường của Chu, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tuệ Anh (theo Laodong Daily, Dahe News)