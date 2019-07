Thông báo nhượng phòng trọ khiến người khác hoang mang

Thay vì kể ra những ưu điểm của phòng trọ thì người này lại liệt kê tất cả những nhược điểm nơi mình đang ở.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích.

Nội dung của việc chuyển nhượng: 'Nhượng phòng trọ gấp. Từ đầu đường vào giữa hẻm thì ok nhưng nửa sau thì vất đấy. Phòng tầng 1 trong căn 4 tầng, khá nóng. Điều hòa số lượng không. Cửa sổ số lượng không. Bạn nào yêu ẩm thực tự nấu thì né ra nha vì nấu xong thì mất ngủ vì mùi hôi. Thêm nữa nhà vệ sinh có thiết kế nhỏ gọn, vừa vặn trong gầm cầu thang nên bạn nào yêu cầu khép kín là rất phù hợp. Chỉ có điều trong tolet có cái máy bơm, sáng từ 6h sáng tới 10h tối nó ‘tập gym’ khoảng tiếng rưỡi thôi. Nếu ai có bệnh về tai thì né ra nha. Thêm vào đó do không có điều hòa (không có cửa sổ) nên ai chịu được cái nóng 40 độ C thì ok. Còn tiền sử tăng động thì né nha. Điện 4 nghìn, nước chia theo đầu người, wifi 80 nghìn nhưng do ở tầng 1 nên hiếm khi bắt được. Bạn nào tự kỉ thì phù hợp. Bên cạnh nhà mình có bác hàng xóm rất vui tính. Khoảng 12-2h trưa các ngày trong tuần, nếu có hứng bác sẽ đập cửa sắt mở nhạc cho xóm nghe, rất phù hợp cho những bạn yêu âm nhạc nha. Thêm vào đó là nên đề cao cảnh giác vì nếu đưa rác ra không đúng giờ là gần nhà có vài cái camera biết nói, cũng đau đầu lắm đấy...Mình chỉ muốn nhượng phòng bạn nào có thiện chí thì qua xem phòng, mình còn cây chổi mới mua, mình tặng luôn'.

Xuka (st)