Mẹ không chấp nhận anh làm rể dù chúng tôi đã bàn chuyện cưới xin

Ở đây có ai trong hoàn cảnh bị gia đình cấm cản khi chuẩn bị kết hôn không?Chúng tôi quen nhau bốn năm. Trước đây anh đi làm xa nhà nên ít tiếp xúc với ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi thương và quý mến anh. Mọi người nói chuyện bình thường. Nhưng mấy tháng gần đây, khi hai bên người lớn đã gặp mặt để nói chuyện cưới thì mẹ tôi và anh xảy ra mâu thuẫn.

Gia đình tôi cho hai đứa căn nhà làm ăn dù chưa cưới. Anh mở tiệm kinh doanh tại nhà tôi nên va chạm với mẹ tôi mỗi ngày. Tính anh dễ cọc nhưng sống tình cảm, không để bụng, cọc lúc đó rồi thôi. Tính mẹ tôi nóng, nhạy cảm, muốn người khác làm theo ý mình nhưng cũng sống rất tình cảm, hay đi làm từ thiện. Mẹ tôi giỏi kinh doanh. Ba tôi không thích tính cách cộc cằn của anh nhưng gần đây tôi thấy ba thông cảm cho anh (chắc do đàn ông nên dễ hiểu cho nhau). Mẹ tôi dù buồn nhưng vẫn nấu cơm, phụ giúp anh bán quán và cố gắng nhịn.

Nhưng mỗi ngày lại phát sinh mâu thuẫn một chút, đến hôm qua mẹ tôi tức nước vỡ bờ, bà nói không chấp nhận anh làm rể. Bà nói cho anh thời gian thay đổi nhưng anh vẫn chưa thay đổi, thái độ xem thường bà. Vài tháng trước, mẹ tôi giận và anh xin lỗi, mẹ bỏ qua nhưng chắc còn để trong lòng. Hôm nay mẹ lại giận bỏ về quê, tức nước vỡ bờ. Bạn trai tôi cái gì cũng được, chỉ có tính nóng và cộc cằn (anh cũng biết). Anh không rượu bia, không hút thuốc, không lăng nhăng, biết lo làm ăn kiếm tiền, quan tâm gọi điện cho ba mẹ hai bên. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

